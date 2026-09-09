ローマDFマリオ・エルモソは、チームがイスタンブールでフェネルバフチェとのチャンピオンズリーグ初戦に向けて準備を進める中、喜びを語った。この試合は、ローマにとって7年ぶりの欧州最高峰クラブ大会復帰となる。

元アトレティコ・マドリーのセンターバックであるエルモソは、国内での好スタートを土台にさらなる前進を目指すチームにとって、3日おきに試合を戦うことはその野心に合っていると強調した。

エルモソは、ローマが欧州での戦いを白星発進するため、完全な決意を持ってトルコへ向かうことを明確にした。



