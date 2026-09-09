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エルモソ、ガスペリーニ監督を絶賛！ DFがローマ指揮官を支持、「欧州のエリート級の夜」を常態化できると太鼓判
エルモーソ、ローマの欧州復帰に向け準備整う
ローマDFマリオ・エルモソは、チームがイスタンブールでフェネルバフチェとのチャンピオンズリーグ初戦に向けて準備を進める中、喜びを語った。この試合は、ローマにとって7年ぶりの欧州最高峰クラブ大会復帰となる。
元アトレティコ・マドリーのセンターバックであるエルモソは、国内での好スタートを土台にさらなる前進を目指すチームにとって、3日おきに試合を戦うことはその野心に合っていると強調した。
エルモソは、ローマが欧州での戦いを白星発進するため、完全な決意を持ってトルコへ向かうことを明確にした。
- sportphoto24
DFがガスペリーニの高強度スタイルを称賛
エルモソは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の就任以降、チームのメンタリティーが変わったと評価し、欧州のフットボールに適した高強度のアプローチを浸透させたと語った。31歳の同選手は、ガスペリーニ監督のプレッシングシステムがチームの力を最大限に引き出していると説明した。
このスペイン人DFは、大陸の舞台に立つ際には、セリエAでの好調な勢いを維持することの重要性を強調した。
「監督が来てから、僕たち一人ひとりに高いレベルのメンタリティーを植え付けてくれた」とエルモソは語った。「プレッシングと強度を伴うガスペリーニ監督のフットボールは、欧州のスタイルに合っている」
トルコの強豪相手には堅守が鍵となる
イスタンブールで迎える戦術的な試練を前に、エルモソはチームメートに対し、直近の国内戦でアタランタに勝利した際に見せたパフォーマンス水準に並ぶことを求めた。ローマの攻撃陣が力を発揮する土台を整えるためには、守備のコンパクトさが極めて重要だと強調している。
このDFはまた、チャンピオンズリーグで戦うには一段高い質が求められることを認めた。
「素晴らしい試合をするためには、相手の強みを理解しなければならない」とエルモソは述べた。「失点しないこと、そしてFWが得点できる位置に入れるようにすることが重要だ」
- IPA Sport
ジャッロロッシはエリートの地位への定着を目指す
ローマはチョバニ・スタジアムで熱狂的な雰囲気に直面するが、エルモソは、チームには強いメッセージを発する結果を手にするために必要な粘り強さが備わっていると強調した。
このスペイン人DFは、クラブにとっての最終的な目標は、こうした注目度の高い欧州の試合を恒常的なものにすることだと述べた。
エルモソとチームメートは、木曜日の初戦で勝ち点3を獲得し、成長の過程でさらなる一歩を踏み出すことを目指す。
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