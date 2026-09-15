Ricardo Larreina Amador
翻訳者：
エルネスト・バルベルデがバレンシアからのアプローチを拒否 指揮官空席の後任候補として代替案に目を向ける
第一候補の監督就任候補が辞退
メスタージャ首脳陣は、先週末のコルベラン監督とCEOロン・グーレイの解任を受け、新たな指揮官探しに迅速に動いた。しかし、『Marca』が報じたように、新スポーツディレクターのブラウリオが最優先で狙っていたバルベルデの招聘は、本人が提案を拒否したため実現しないことになった。この明確な拒否を受け、バレンシアの取締役会は監督市場で代替案の検討を急ぐことになった。
- Getty Images Sport
バスク人指揮官が姿勢を明確にする
さらに複数の報道によれば、バルベルデはバレンシアの関心に感謝していたものの、しばらく監督業から離れるという決断を変えるつもりはないという。元バルセロナ指揮官はガリシア出身のディレクターに対し、今季はどのチームも率いないと伝えた。ビルバオを去る際に計画していた休養期間を、完全に守る意向だという。2012-13シーズンにメスタージャでともに過ごしたブラウリオとの親しい関係も、彼を説得するには至らなかった。
暫定指揮官が移行期間を見守る
バレンシアの強化部門は月曜日、ラ・リーガ最下位からチームを引き上げられる後任候補を見極めるため、オンライン会議を行った。今後の試合に向けた準備期間が限られているため、暫定監督のオスカル・サンチェスがアラベス戦とレアル・ソシエダ戦でトップチームを率いる。クラブ首脳陣は、この難しい時期にロッカールームを効果的に安定させられる他の候補者についても、依然として自信を示している。
- Getty Images Sport
代表ウィークは立て直しの機会となる
バレンシアは、代表ウィーク前に新たな監督を迎え入れる考えだ。効果的な「ミニプレシーズン」を行うための重要な3週間を確保する狙いがある。この中断期間は、新たな戦術を落とし込み、チームを立て直す絶好の機会だとクラブ内部で見なされている。ピッチ上のパフォーマンス改善に加え、新たに就任する指揮官には、1月の移籍市場で未完成の陣容を強化するための重要な補強ターゲットを見極めることも求められる。
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