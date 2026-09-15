さらに複数の報道によれば、バルベルデはバレンシアの関心に感謝していたものの、しばらく監督業から離れるという決断を変えるつもりはないという。元バルセロナ指揮官はガリシア出身のディレクターに対し、今季はどのチームも率いないと伝えた。ビルバオを去る際に計画していた休養期間を、完全に守る意向だという。2012-13シーズンにメスタージャでともに過ごしたブラウリオとの親しい関係も、彼を説得するには至らなかった。