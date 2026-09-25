ゴール数の少なさの一方で、クレスポはラモスの戦術面での貢献を依然として高く評価しており、試合を通してスペースを生み出し、相手の最終ラインにプレッシャーをかけるために膨大なエネルギーを費やしているとした。

そのFWの献身性を振り返り、アトラスの指揮官はこう断言した。「いいか、ラモスはピッチ上で身を粉にして働き、常にチームのために自分をささげている。これは決して小さなことではない。あれだけ汚れ仕事をこなしたうえで、さらにボールをネットに入れていたら、まさに現象的な存在になっていただろう……」

「実際のところ、あのポルトガル人には非常に独特なプレースタイルがある。味方と連係するのを好み、中盤まで下りてきて、他の選手が走り込むためのスペースを作る。こうした点は、選手を評価するうえで過小評価されるべきではない重要な要素だ。

「確かに、センターフォワードにはゴールが求められる。彼はそのために生まれ、その役割のために報酬を受け取っている。しかし、得点しなくてもチームのために貢献することはできる。価値あるアシストを供給したり、チーム全体と完璧にシンクロした動きを見せたり、絶え間ないプレッシングで相手をかき乱したりすることでね」

ラモスはピッチ上でミランのどの選手よりも多く走っていると念を押されると、51歳の同指揮官はこう付け加えた。「しかも、それは称賛に値する資質であり、ファンを喜ばせるべきものだ。彼は逃げない。戦い、DFとぶつかり合い、ボールを追って全力を尽くす。要するに、今のところ私は彼を見限ってはいない。もちろん、そのあとで彼にどれだけ金がかかったかを見るなら、それは地雷原に足を踏み入れるような話になるがね」