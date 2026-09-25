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エルナン・クレスポ、ACミランでのゴンサロ・ラモスを見限らずも「トッププレーヤーではない」とFWに警鐘
クラブ史上最高額の新戦力、低調なスタートが続く
ラモスは、セリエAでの最初の5試合でわずか1ゴールしか記録しておらず、厳しい視線にさらされている。サン・シーロの首脳陣が2026年6月、パリ・サンジェルマンから獲得するために総額7400万ユーロのパッケージを承認したことで、そのプレッシャーはさらに強まっている。フランスでうらやむべき数々のタイトルを手にして加入したものの、このポルトガル人FWは得点前での結果がサポーターの高い期待に届いていない。
- AFP
「彼をトッププレーヤーとは呼べない」
クレスポはイタリア紙『La Gazzetta dello Sport』のインタビューで、ラモスの移籍金は1得点しか挙げていないFWにとって過大ではないかと問われた。ストライカーの値札を巡る質問に対し、同氏は次のように語った。「私はメキシコのアトラスの監督であって、イタリアのミランのディレクターではない。だから、正確な答えをするのは難しい。
「ただ、ゴンサロ・ラモスのことは知っているし、いい選手であり、素晴らしいセンターフォワードだ。遅かれ早かれ得点するだろう。もちろん、移籍に費やされた金額を考えれば、ファンはトップクラスの得点者を期待したはずだ。しかし、このポルトガル人選手はこれまで一度も絶対的に得点を量産するタイプではなかった。彼のキャリアのスタッツを見れば、求めている答えはすべて見つかるはずだ」
さらに自身の見解について詳しく問われると、元アルゼンチン代表FWはこう続けた。「PSGでの直近3シーズン、ラモスは131試合で53ゴールを記録した。つまり、並外れた平均値ではないということだ。2試合に1点ですらない。
『そのうえ、常に価値ある貢献をしていたとはいえ、ヨーロッパ王者に2年連続で輝いたチームで、ルイス・エンリケの下でレギュラーの先発だったことは一度もなかった。優れた選手なのは間違いないが、トッププレーヤーと呼ぶことは決してできない』」
「彼を見限るつもりはない」
ゴール数の少なさの一方で、クレスポはラモスの戦術面での貢献を依然として高く評価しており、試合を通してスペースを生み出し、相手の最終ラインにプレッシャーをかけるために膨大なエネルギーを費やしているとした。
そのFWの献身性を振り返り、アトラスの指揮官はこう断言した。「いいか、ラモスはピッチ上で身を粉にして働き、常にチームのために自分をささげている。これは決して小さなことではない。あれだけ汚れ仕事をこなしたうえで、さらにボールをネットに入れていたら、まさに現象的な存在になっていただろう……」
「実際のところ、あのポルトガル人には非常に独特なプレースタイルがある。味方と連係するのを好み、中盤まで下りてきて、他の選手が走り込むためのスペースを作る。こうした点は、選手を評価するうえで過小評価されるべきではない重要な要素だ。
「確かに、センターフォワードにはゴールが求められる。彼はそのために生まれ、その役割のために報酬を受け取っている。しかし、得点しなくてもチームのために貢献することはできる。価値あるアシストを供給したり、チーム全体と完璧にシンクロした動きを見せたり、絶え間ないプレッシングで相手をかき乱したりすることでね」
ラモスはピッチ上でミランのどの選手よりも多く走っていると念を押されると、51歳の同指揮官はこう付け加えた。「しかも、それは称賛に値する資質であり、ファンを喜ばせるべきものだ。彼は逃げない。戦い、DFとぶつかり合い、ボールを追って全力を尽くす。要するに、今のところ私は彼を見限ってはいない。もちろん、そのあとで彼にどれだけ金がかかったかを見るなら、それは地雷原に足を踏み入れるような話になるがね」
- LaPresse
ミラン、サッスオーロ戦で安定感を追求へ
ルベン・アモリム監督率いるチームは現在リーグ5位につけており、開幕から5試合無敗で11ポイントを積み上げている。 ラモスには、クラブでの戦いが再開した際に疑念の声を封じ、ミランの攻撃の主軸という立場を正当化することが求められている。代表ウィーク明けには、ミランが10月11日にサッスオーロとのアウェー戦に臨み、セリエA首位争いに食らいつき続けることを目指す。
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