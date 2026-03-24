エクソル（Exor）の最高経営責任者が、2025年度決算報告書に添付された株主宛ての手紙で次のように述べている。「エクソルは、私の家族を通じて1世紀以上にわたり続く絆を大切にし、ユヴェントスの誇り高きオーナーであり続けます。クラブはここ数年、内部および外部からの圧力にさらされ、それが必然的に成績に影響を与えるなど、困難な時期を経験してきました。 我々は必要な場面で責任を果たし、クラブを断固として支え、経営陣と緊密に連携して、法的・規制上の問題が解決された後、安定を取り戻し、ユヴェントスを建設的な軌道に戻すために尽力してきました。」
翻訳者：
エルカン氏：「赤字は減少傾向にある。ユヴェントスは決して諦めない。クラブのスポーツ面および財務面での成功を支えることに尽力している」
持続可能なパフォーマンス
「こうした状況の中、2025年はピッチ内外における持続可能なパフォーマンスの基盤を築くことに注力した年となりました。私たちは、約1億ユーロに上る増資において持分に応じた出資を行うことでクラブを支援し、経営陣における重要な変革を支えました。」
男子チームと女子チーム
「スポーツ面では、女子チームが素晴らしいシーズンを送り、セリエA優勝とコッパ・イタリア制覇という国内2冠を達成しました。2026年1月には、ユヴェントス・ウィメンがイタリア・スーパーカップも制しました。男子チームも、昨年10月にルチアーノ・スパレッティが監督に就任して以来、進歩を見せ始めています。 スパレッティはロッカールームに新たな活力をもたらし、勝利への渇望と決意を取り戻させた。」
売上高の増加
「ピッチ外では、財務実績が大幅に改善しました。 2025年、ユヴェントスの収益は前年比34%増の5億3000万ユーロに達しました。これは主に、男子チームがUEFAチャンピオンズリーグに復帰したことが牽引したものです。その結果、クラブの損失は前年比71%減の5800万ユーロとなり、クラブは財務の持続可能性に向けた道を歩み続けています。 また、同年度中にクラブはアディダスとのパートナーシップを2036/37シーズンまで総額4億800万ユーロで更新し、ジープとのユニフォームスポンサー契約を2028年6月まで6,900万ユーロで延長した。
クラブを支援するために尽力しているサポーターたち
「2026年初頭、ユヴェントスは新世代の有望株であるケナン・イルディズとの契約を2030年まで延長し、クラブの最高の若手選手を育成・確保するという我々の取り組みを改めて示しました。この姿勢は、ユヴェントスに対する我々の揺るぎない信念を反映したものです。エクソールは引き続きクラブの誇り高きオーナーであり、私の家族を通じて1世紀以上にわたり続く絆を継承していきます。 我々は、ユヴェントスのスポーツ面および財務面での成功を支えることに全力を注ぎ続けており、我々の前には輝かしい未来が広がっていると確信しています。」
「伝説のオマル・シヴォリがかつて言ったように、『ここでは常に戦い続けなければならない。すべてが失われたように思えても、信じ続けるのだ。ユヴェントスは決して諦めない』」