エルカン氏：「赤字は減少傾向にある。ユヴェントスは決して諦めない。クラブのスポーツ面および財務面での成功を支えることに尽力している」

「2026年初頭、ユヴェントスは新世代の有望株であるケナン・イルディズとの契約を2030年まで延長し、クラブの最高の若手選手を育成・確保するという我々の取り組みを改めて示しました。この姿勢は、ユヴェントスに対する我々の揺るぎない信念を反映したものです。エクソールは引き続きクラブの誇り高きオーナーであり、私の家族を通じて1世紀以上にわたり続く絆を継承していきます。 我々は、ユヴェントスのスポーツ面および財務面での成功を支えることに全力を注ぎ続けており、我々の前には輝かしい未来が広がっていると確信しています。」

「伝説のオマル・シヴォリがかつて言ったように、『ここでは常に戦い続けなければならない。すべてが失われたように思えても、信じ続けるのだ。ユヴェントスは決して諦めない』」