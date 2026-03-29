エルカンが全資産を売却するも、ユヴェントスを再建へ：スパレッティへの信頼と移籍市場の意味

エクソル（Exor）の株主宛ての手紙の中で、ジョン・エルカンはユヴェントスについても言及した。数多くの資産を売却した後、アグネリ／エルカン・グループの中で、物理的にイタリア国内に残っている数少ない組織の一つがユヴェントスである。世界は変わり、フィアットや自動車産業と常に結びついてきたトリノの名門一族の関心や展望も変化している。今やその方向性は、ますます産業から離れ、金融へと向かっている。





こうした状況下で、ユヴェントスは今のところ、ジョン・エルカンにとっても過去との確固たるつながりであり、未来へのビジョンを示す存在であり続けている。彼はここ数ヶ月、所有権の変更に関する執拗な噂に対し、売却の可能性を断固として否定していた。その噂は、少数株主であるテザー（Tether）が提示した（そして拒否された）オファーによって引き起こされたものだった。





今、エルカン氏は再び動き出した。前述の書簡において、ユヴェントスの歴史におけるこの苦難に満ちた最新の局面を総括するとともに、近い将来に向けた種を蒔いている。その指針は容易に推察でき、本質的には以下の4点に要約できる。1) 筆頭株主による撤退は認めない； 2) エクソールはこれまで投資を行ってきたし、今後も投資を続け、常にユヴェントスを支援する用意がある；3) エクソールの取り組みに加え、クラブは持続可能性に向けた健全な道を歩み続けなければならない；4) 書簡で名指しされた現在のユヴェントスの唯一の主要人物であるルチアーノ・スパレッティ、そして「世代を代表する」才能であるケナン・イルディズへの全面的な信頼。





そして、まさにこの最後の点が、目先のニュースとして最も興味深く、またユヴェントスの今後の移籍市場における選択の行方を占う上で重要なポイントとなる。なぜなら、戦略や計画といった枠を超えて、スパレッティに対する称賛と信頼の言葉は、少なくとも2つの側面において核心を突いているからだ。 第一に、現在進行中の監督契約の更新に関するものだ。この点において、エルカン氏の言葉は経営陣の立場を「飛び越えている」。その意味するところは、「スパレッティは残留する。合意に至る方法は君たちが考えろ」ということだ。





2つ目の側面は、1つ目と密接に関連しており、移籍市場に関するものだ。なぜなら、スパレッティとの契約を更新するということは、彼の指針、目標、そして期待を受け入れることを意味するからだ。つまり、スパレッティが不可欠と見なす現在の戦力からの選手の放出を避け、質と経験の両面で明らかな不足が見られる戦力に、それらを加えるということだ。





ユヴェントスの移籍市場はこれらの基準に沿って進められるが、その取り組みの質は依然として決定的な条件、すなわち来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得にかかっている。それを勝ち取るのはスパレッティとチーム次第であり、それが叶えば、エクソールによる大規模な補強への支援が得られるだろう。



