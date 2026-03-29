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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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エルカンが全資産を売却するも、ユヴェントスを再建へ：スパレッティへの信頼と移籍市場の意味

ユヴェントス
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エクソールの株主宛ての手紙には、近い将来のユヴェントスに向けた指針が記されている

エクソル（Exor）の株主宛ての手紙の中で、ジョン・エルカンはユヴェントスについても言及した。数多くの資産を売却した後、アグネリ／エルカン・グループの中で物理的にイタリア国内に残っている数少ない組織の一つがユヴェントスである。世界は変わり、フィアットや自動車産業と常に結びついてきたトリノの名門一族の関心や展望も変化している。今やその方向性は、ますます産業から離れ、金融へと向かっている。


こうした状況下で、ユヴェントスは今のところジョン・エルカンにとっても過去との確固たるつながりであり、未来へのビジョンを示す存在であり続けている。彼はここ数ヶ月、所有権の変更に関する執拗な噂に対し、売却の可能性を断固として否定していた。その噂は、少数株主であるテザー（Tether）が提示した（そして拒否された）オファーによって引き起こされたものだった。


エルカン氏は再び動き出した。前述の書簡において、ユヴェントスの歴史におけるこの苦難に満ちた最新の局面を総括するとともに、近い将来に向けた種を蒔いているその指針は容易に推察でき、本質的には以下の4点に要約できる。1) 筆頭株主による撤退は認めない2) エクソールはこれまで投資を行ってきたし、今後も投資を続け、常にユヴェントスを支援する用意がある；3) エクソールの取り組みに加え、クラブは持続可能性に向けた健全な道を歩み続けなければならない；4) 書簡で名指しされた現在のユヴェントスの唯一の主要人物であるルチアーノ・スパレッティ、そして「世代を代表する」才能であるケナン・イルディズへの全面的な信頼


そして、まさにこの最後の点が、目先のニュースとして最も興味深く、またユヴェントスの今後の移籍市場における選択の行方を占う上で重要なポイントとなる。なぜなら、戦略や計画といった枠を超えて、スパレッティに対する称賛と信頼の言葉は、少なくとも2つの側面において核心を突いているからだ。 第一に、現在進行中の監督契約の更新に関するものだ。この点において、エルカン氏の言葉は経営陣の立場を「飛び越えている」。その意味するところは、「スパレッティは残留する。合意に至る方法は君たちが考えろ」ということだ。


2つ目の側面は、1つ目と密接に関連しており、移籍市場に関するものだ。なぜなら、スパレッティとの契約を更新するということは彼の指針、目標、そして期待を受け入れることを意味するからだ。つまり、スパレッティが不可欠と見なす現在の戦力からの選手の放出を避け、質と経験の両面で明らかな不足が見られる戦力に、それらを加えるということだ。


ユヴェントスの移籍市場はこれらの基準に沿って進められるがその取り組みの質は依然として決定的な条件、すなわち来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得にかかっている。それを勝ち取るのはスパレッティとチーム次第であり、それが叶えば、エクソールによる大規模な補強への支援が得られるだろう。


  • 手紙

    「我々は、ユヴェントスのスポーツ面および財務面での成功を支えることに全力を注ぎ続けています」とエルカンは強調し、「我々の前には輝かしい未来が広がっていると信じています。伝説のオマル・シヴォリが言ったように、『ここでは常に戦い続けなければならない。すべてが失われたように思えても、信じ続けなければならない。ユヴェントスは決して諦めない』のです」と語った。


    "2026年初頭、ユヴェントスは次世代の才能であるケナン・イルディズとの契約を2030年まで延長し、クラブで最も有望な若手選手の育成と定着に向けた我々の取り組みを改めて示しました。この姿勢は、ユヴェントスに対する我々の揺るぎない信頼を反映しています。エクソールは、私の家族のおかげで1世紀以上にわたって続いている関係を維持し、引き続きクラブの誇り高いオーナーであり続けます」。


    「ユヴェントスはここ数年、内部および外部からのプレッシャーにさらされ、それが必然的にパフォーマンスに影響を与えるという困難な時期を経験してきました。私たちは必要な場面で責任を引き受け、クラブを断固として支え、経営陣と緊密に連携して、法的・規制上の問題が解決された後、安定を取り戻し、ユヴェントスを建設的な軌道に戻すために尽力してきました。 こうした状況下、2025年はピッチ内外を問わず、持続可能なパフォーマンスの基盤を築くことに注力した年となりました。私たちは約1億ユーロの増資に対し、それに比例した出資を行うことでクラブを支援し、経営陣における重要な変革を後押ししました」。


    "スポーツ面では、女子チームが素晴らしいシーズンを送り、セリエAとコッパ・イタリアの国内2冠を達成しました。2026年1月には、ユヴェントス・ウィメンがイタリア・スーパーカップも制覇しました。男子チームも、10月にルチアーノ・スパレッティが監督に就任して以来、進歩を見せ始めています。スパレッティはロッカールームに新たな活力をもたらし、勝利への渇望と決意を取り戻させました」。


    「ピッチ外でも財務実績は大幅に改善しました。2025年、ユヴェントスの収益は前年比34％増の5億3000万ユーロに達しました。これは主に、男子トップチームがUEFAチャンピオンズリーグに復帰したことが牽引したものです。 その結果、クラブの赤字は前年比71％減の5,800万ユーロとなり、クラブは財務的持続可能性に向けた道を歩み続けています。 また、同クラブは今年度中にアディダスとのパートナーシップを2036/37シーズンまで総額4億800万ユーロで更新し、ジープとのユニフォーム前面スポンサー契約を2028年6月まで6900万ユーロで延長した。



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