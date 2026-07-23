元コートジボワール代表エリーの息子クルピは、2025年夏にリーグ・アンのロリアンから1,000万ポンド（1,300万ドル）で移籍し、ヴィタリティ・スタジアムで輝いた。

移籍は即座に成功。デビューシーズンにプレミアリーグで13得点を挙げ、チームを欧州大会初出場へ導いた。

クルーピの市場価値は現在8500万ポンド（1億1400万ドル）とも噂される。この金額を払うクラブは、彼の現在の実力と将来性を手に入れるだろう。

アーセナルは、彼がエミレーツ・スタジアムで力を発揮できるか検討中だ。ミケル・アルテタ監督は、昨季プレミア制した北ロンドンのチームをさらに強化しようとしている。

ワールドカップ優勝経験を持つジュリアン・アルバレスも候補に挙がっている。彼は現在アトレティコ・マドリードに所属し、マンチェスター・シティでの三冠達成経験を持つ。

移籍金は9桁に達するため、アーセナルは代替案も検討する見込みだ。フランスU-21代表のクルピは2025-26シーズン、ホームとアウェーでアーセナル相手に得点を挙げて注目を集めた。