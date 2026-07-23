Getty
翻訳者：
エリ・ジュニア・クルピは、8500万ポンドでの移籍が噂されるボーンマスのストライカーについて、「アーセナルは別格だ」と警告した。
クルピの評価額が1,000万ポンドから8,500万ポンドへ急騰。
元コートジボワール代表エリーの息子クルピは、2025年夏にリーグ・アンのロリアンから1,000万ポンド（1,300万ドル）で移籍し、ヴィタリティ・スタジアムで輝いた。
移籍は即座に成功。デビューシーズンにプレミアリーグで13得点を挙げ、チームを欧州大会初出場へ導いた。
クルーピの市場価値は現在8500万ポンド（1億1400万ドル）とも噂される。この金額を払うクラブは、彼の現在の実力と将来性を手に入れるだろう。
アーセナルは、彼がエミレーツ・スタジアムで力を発揮できるか検討中だ。ミケル・アルテタ監督は、昨季プレミア制した北ロンドンのチームをさらに強化しようとしている。
ワールドカップ優勝経験を持つジュリアン・アルバレスも候補に挙がっている。彼は現在アトレティコ・マドリードに所属し、マンチェスター・シティでの三冠達成経験を持つ。
移籍金は9桁に達するため、アーセナルは代替案も検討する見込みだ。フランスU-21代表のクルピは2025-26シーズン、ホームとアウェーでアーセナル相手に得点を挙げて注目を集めた。
- Getty
クルピはアーセナルにとって賢明な補強となるだろうか？
アルテタ監督にとってこの若手が賢明な補強になるか、フランス代表デビューが近いかを問われた元アーセナルDFシルベストルは、ベティニアとの提携でGOALに語った。「彼の父親とプレーしたことがあるので、息子の活躍も注目している。 彼はレンヌのアカデミーで息子と過ごした。息子がボーンマスやU-21フランス代表で早くから活躍している姿は、本当に素晴らしい。
「彼は、はるかに大きなプレッシャーがかかる最高レベルで実力を証明する必要がある。ボーンマスはアーセナルとはまた別の話だ。こうした選手をチームに迎え入れるためには、出場機会を確保しなければならない。
代表入りを目指すなら、年齢に関係なく毎週プレーすることが不可欠だ。次の移籍先は慎重に選ぶべきで、今のところ非常に印象的なシーズンを送っている。」
クルピがプレミアリーグ優勝チームにどのようにフィットするか
アーセナルは昨夏、スウェーデン人FWヴィクトル・ギョケレスを巨額で獲得し、センターフォワードとして起用した。主要タイトルは獲得したが、チャンピオンズリーグではまたも優勝を逃した。No.9のポジションにはなお疑問が残る。
より機動性の高いクルピが最前線に適任ではないかという問いに、シルベストルはこう答えた。「プレミアリーグでは多様な資質が求められる。時には身体的に強く前線の要となる選手が必要だ。
チームにはミケルにとって多様性があるのは良いことだ。特にアーセナルは予測可能すぎると批判されていたからだ。我々は異なるタイプのストライカーを擁している。ガブリエル・ジェズスがいるなら、彼はギョケレスとは異なるものを提供してくれる。
前線の4人または3人のバランスを保ち、どんな状況でも得点を狙えるようにする必要がある。低いブロックを崩す場面もあれば、スペースを活用する場面もある。クラブは補強時に大局的な視点を持つべきだ。」
- Getty
クルピの契約：ボーンマスに売却の圧力はなし
クルピはボーンマス加入時に2030年までの5年契約を結んだ。この契約により、クラブは彼を手放す圧力を受けていない。
それでも今後数週間で大型オファーが届く可能性はある。アーセナルだけでなく、フランス代表でキリアン・ムバッペやマイケル・オリゼと並ぶ活躍が期待されるこのフォワードに注目するクラブは他にもあるからだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。