エリートリーグ・プレーオフ。アル・イッティハド対ニウムの頂上決戦。カディシアは奪われた夢を取り戻す。

「ジョイ・エリートリーグ」（サウジアラビアU-21リーグ）ではリーグ戦終了後、準々決勝進出をかけてプレーオフが行われる。
リーグ戦5～12位の8チームがホーム＆アウェイのプレーオフを行い、準々決勝進出4チームを決める。
「ジョイ・エリートリーグ」（サウジアラビアU-21リーグ）ではリーグ戦終了後、準々決勝進出をかけてプレーオフが行われる。
リーグ戦5～12位の8チームがホーム＆アウェイのプレーオフを行い、準々決勝進出4チームを決める。
プレーオフは4月12日（日）に始まる。カディシアはアル・マジュマ・スポーツシティ・スタジアムでアル・ファイハーのホームに遠征し、アル・ワフダはメッカのキング・アブドゥルアズィーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・ファトフを迎える。
翌13日（月）は、イティハドがキング・ハリド・スタジアム（タブーク）でニウムと、アル・ハズムがホームのアル・ラスでアル・アクドゥードと対戦する。
第2戦は1週間後の4月19日（日）に開催。アル・ファテフはアル・ハサの「ミダン・タムウィール・アル・アウラ」でアル・ワフダと、アル・イッティハドはジェッダのホームでニウムと対戦する。
最終日は4月20日（月）。アル・カディシアがアル・フアイハをアル・ハバルのアミール・サウード・ビン・ジャルウィ・スタジアムに、アル・アクドゥードがアル・ハズムをナジュランのアミール・ハズルール・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムに迎える。
最終節でアル・アハリに1-3で敗れ、準々決勝進出を逃したアル・カディシアは、意気消沈してアル・ファイハ戦に臨む。
東部のチームは「アル・ラキー」相手にリードを守り切れず、5連勝後の初黒星となった。
この結果、順位は5位に後退し、4位の座をタアウーンに譲った。タアウーンは準々決勝への直接進出を決めた。
次戦では12位でPO圏最下位アル・ファイハと対戦するが、突破は容易ではない。
さらに、直近6試合で4勝1分1敗と調子を上げるアル・ファイハの勢いも大きな要因だ。
アル・ファイハには試合を左右する選手が多く、10得点を挙げ得点ランキング5位のFWムアーズ・アル・ハビーブやアマル・アル・カイブリーが代表例だ。
両チームは昨年11月のリーグ戦で2-2の引き分けに終わっており、今回も注目度の高い一戦となる。
一方のアル・ファテフは、ジョイ・エリートリーグで攻守ともに2位ながら、プレーオフ準々決勝でアル・ワフダと対戦する。
得点はアル・ナスルと並んで42でリーグ2位、失点は21で2位タイ。
それでも勝ち点35で6位。10勝5分5敗で4位タアウーンとは2ポイント差だった。
直近のリヤド戦では6-0で完勝したが、その前の4試合で勝利がなく準々決勝の直接進出を逃した。4試合はアル・ナスル、アル・アハリと引き分け、アル・アダーラ、アル・アラブに敗れている。
一方のアル・ワフダは直近4試合負けなしで、アル・アダーラ、リヤドと引き分け、アル・アハリ、アル・アラブに勝利している。
この結果、アル・ワフダは8勝6分6敗で勝ち点30を獲得し、11位でプレーオフ進出を決めた。
今季リーグ戦での対戦は初めて。
準々決勝進出をかけ、アル・イッティハドとニウムがプレーオフで対戦する。第1戦はタブーク、第2戦はジェッダで行われる。
リーグ終盤好調のイッティハドは、直近3試合でアル・バキリーヤに7-1、アル・シャバブに4-1と大勝し、アル・ハリーフには2-3で敗れただけだ。
リーグ戦は34ポイントで7位、10勝4分6敗だった。
西部勢は、U-21リーグで12得点を挙げ3位タイのアル・ガムディの活躍に期待する。
直近4試合はアル・ハリジに1-0、アル・シャバブに2-0で勝利したが、アル・ライードに1-2で敗れ、最終節のアル・バキリーヤ戦は1-1の引き分けだった。
リーグ戦は10勝2分8敗の10位、勝ち点32だった。
今季ジョイ・エリートリーグで両チームが対戦するのは初めてだ。
プレーオフ最終戦は、順位が最も近いアル・アクドゥードとアル・ハズムが対戦する。
アル・アクドゥードは勝ち点34で8位、10勝4分6敗。
アル・ハズムは10勝3分7敗の勝ち点33で9位だった。
直近2節でダムク、アル・ナジュマに3-2で連勝し、前節はアル・ヒラルとスコアレスドローのアル・ハズムが有利だ。
一方のアル・アクドゥードは直近6試合で未勝利（得点0）。アル・ファテフに0-5、アル・ヒラルに0-4、アル・タワーンに0-2、ダムクに0-3で敗れ、アル・ジャブリン、アル・ナジュマとはスコアレスドローだった。
今シーズン初対決となる一戦だ。
stc tvでサウジアラビア・プレミアリーグを無料で録画・視聴できます。リーグ戦は240試合が行われ、191勝、引き分けは49試合でした。
総得点は711で、1試合平均約3ゴールと高水準でした。
アル・ヒラルは46得点を挙げ、ナスルやアル・ファテフを4点差で上回り、最も強力な攻撃陣を示しました。
最少失点はアル・ナスルの19で、1試合平均1失点未満。2位のアル・ファテフに2失点差をつけた。
得失点差もアル・ナスルが+23でトップ、2位のアル・ヒラルを1点上回った。
最多勝利はアル・イッタファクの13勝（2位タアウーンに1勝差）、引き分けは1試合のみでアル・アラブ、アル・ジャブラインと並んで最少だった。
一方、ヒラルは2敗のみと最少敗戦で、4敗のナセルを2敗差で上回った。
得点王はタアウンのバセム・アル・アリーニ（18ゴール）。2位はアル・イッタファドのジャラール・アル・サレム（15ゴール）だ。