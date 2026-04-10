エリートリーグ・プレーオフ。アル・イッティハド対ニウムの頂上決戦。カディシアは奪われた夢を取り戻す。

Getty/Goal

最終節でアル・アハリに1-3で敗れ、準々決勝進出を逃したアル・カディシアは、意気消沈してアル・ファイハ戦に臨む。

東部のチームは「アル・ラキー」相手にリードを守り切れず、5連勝後の初黒星となった。

この結果、順位は5位に後退し、4位の座をタアウーンに譲った。タアウーンは準々決勝への直接進出を決めた。

次戦では12位でPO圏最下位アル・ファイハと対戦するが、突破は容易ではない。

さらに、直近6試合で4勝1分1敗と調子を上げるアル・ファイハの勢いも大きな要因だ。

アル・ファイハには試合を左右する選手が多く、10得点を挙げ得点ランキング5位のFWムアーズ・アル・ハビーブやアマル・アル・カイブリーが代表例だ。

両チームは昨年11月のリーグ戦で2-2の引き分けに終わっており、今回も注目度の高い一戦となる。