エリートリーグ…アル・ヒラルのダービーがアル・ナスルの運命を左右…最終節でアル・アハリがアル・カディシアの夢を脅かす

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今節の最大の注目カードはリヤド・ダービーとなる。アル・ヒラルがアル・ナスルをアウェイで迎え撃つこの一戦は、首位維持を目指すチームと、準々決勝進出圏内への復帰を目指すチームが激突する。

アル・ヒラルは最終節を前に、11勝7分け1敗の40ポイントでジョイ・エリートリーグの首位に立っており、2位のアル・イッタファクに2ポイントの差をつけている。

「ザ・リーダー」ことヒラルは、すでにベスト4入りを確定させており、上位4チームから脱落することはないが、リーグ戦を首位で終えるために、勝利、あるいは少なくとも引き分けを目指している。

アル・ヒラルのような余裕はアル・ナスルにはない。ビッグ4に復帰し、準々決勝への直接進出を決めるためには勝利が必須であり、ライバルチームの結果を待ち、いずれかが躓くことを期待するしかない。

「アル・ナセル」は現在、勝ち点35で順位表5位につけており、4位のアル・カディシアに1ポイント、3位のアル・タアウーンに2ポイント、2位のアル・イッファトに3ポイント差をつけられている。

注目すべきは、両チームの直近の試合結果が極めて低調である点だが、ヒラルに関してはそれほど深刻ではない。同チームは直近2試合でアル・ハズム、アル・ハルードとそれぞれ0-0で引き分けている。

一方、アル・ナスルはここ約40日間勝利から遠ざかっており、直近4節で躓いている。アル・ファテフおよびアル・ナジュマとは1-1で引き分け、ザムクには2-3で予想外の敗北を喫し、前節のタアウーン戦では2-4で敗れた。

両チームとも今シーズンのリヤド・ダービーでは好成績を残している。ヒラルはシャバブに5-0、リヤドに2-1で勝利した一方、ナセルはシャバブに2-0、リヤドに1-0で勝利している。