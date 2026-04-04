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エリートリーグ…アル・ヒラルのダービーがアル・ナスルの運命を左右…最終節でアル・アハリがアル・カディシアの夢を脅かす

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Al Nassr U21 対 Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21 対 Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21 対 Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
サウジアラビア

サウジアラビアU-21リーグは、プレーオフ前の最終節を迎えた

「ジョイ・エリートリーグ」（サウジアラビアU-21リーグ）のリーグ戦が最終節を迎え、ファンはこの注目すべき大会の第20節、そして最終節の試合を待ちわびている。

この節が始まると、様々な野心が浮き彫りになる。準々決勝への直接進出を目指すチームもあれば、プレーオフ進出を夢見るチーム、そして降格の地獄から逃れられることを願うチームもある。

こうした相反する夢や野心の中で、ファンたちは比類なき興奮に満ちたラウンドを待ち望んでいる。そこでは、若き選手たちが大スターへと変貌し、ファンの夢を現実のものにしてくれるだろう。

  • 第20節の試合

    「ジョイ・エリートリーグ」第20節（最終節）の全試合は、公正性と透明性を確保するため、4月6日（月）の1日、しかも同一時間帯に開催される。試合はメッカ時間午後8時30分にキックオフとなる。

    アル・イッティハドはジェッダのホームスタジアムでアル・シャバブを迎え、アル・ジャブラインはアル・アハサの「アミール・アブドゥッラー・ビン・ジュルワイ・スポーツシティ」でアル・アドラーと対戦し、アル・イッファクはダマムの「イジョ・スタジアム」でアル・ハリジを迎え撃つ。

    アル・アラブはアル・ジョフ大学スタジアムでアル・ワフダを迎え撃ち、アル・ハズムはアル・ラスにあるホームスタジアムでアル・ナジュマを迎え、ダムクはナジュランのアル・アクドゥードをアウェイで迎える。

    一方、ニウムはタブークのキング・ハリド・スポーツシティ・スタジアムでアル・バキリーヤを迎え、アル・ライエドはアル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムでアル・ファイハーのホームに遠征し、リヤドはサウジアラビアの首都にあるホームスタジアムでアル・ファテフを迎え撃つ。

    アル・アハリはジェッダのホームスタジアムでアル・カディシアと激戦を繰り広げる一方、タアウーンはアル・バキリアのホームスタジアムでアル・クロードをアウェイで迎える。今節のハイライトは、サウジアラビアの首都にあるアル・ナスルのホームスタジアムで行われる、アル・ヒラル対アル・ナスルのリヤド・ダービーとなる。

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    • 広告

  • エリート向け航空リーグ制度

    stc tv JawwyGetty/Goal

    このラウンド終了後、ジョイ・エリートリーグの今後のステージ、すなわち準々決勝およびその予選ステージの最終的な構図が明らかになる。

    上位4チームはサウジアラビアU-21リーグの準々決勝へ直接進出する権利を獲得し、プレーオフの勝者を待つことになる。

    プレーオフには5位から12位の8チームが進出し、ホーム＆アウェイの2試合制によるノックアウト方式で対戦し、決勝ラウンドとなる準々決勝に進む残り4チームを決定する。

    5位対12位、6位対11位、7位対10位、8位対9位の組み合わせとなり、第2戦は上位チームのホームで行われる。

    準々決勝もホーム・アンド・アウェイ方式で行われ、第2戦はリーグ戦から直接出場権を獲得した4チームのホームスタジアムで開催される。

    一方、リーグ戦終了後に新たな試合を行うことなく、来シーズンのジョイ・エリートリーグへの残留が決定しているのは、13位から20位までの8チームである。

    一方、21位から24位の最下位4クラブは地域リーグへ降格することになり、すでにアル・バキリーヤとアル・シャバブが降格が決定している。

  • リヤド・ダービー

    stc tv JawwyGetty/Goal

    今節の最大の注目カードはリヤド・ダービーとなる。アル・ヒラルがアル・ナスルをアウェイで迎え撃つこの一戦は、首位維持を目指すチームと、準々決勝進出圏内への復帰を目指すチームが激突する。

    アル・ヒラルは最終節を前に、11勝7分け1敗の40ポイントでジョイ・エリートリーグの首位に立っており、2位のアル・イッタファクに2ポイントの差をつけている。

    「ザ・リーダー」ことヒラルは、すでにベスト4入りを確定させており、上位4チームから脱落することはないが、リーグ戦を首位で終えるために、勝利、あるいは少なくとも引き分けを目指している。

    アル・ヒラルのような余裕はアル・ナスルにはない。ビッグ4に復帰し、準々決勝への直接進出を決めるためには勝利が必須であり、ライバルチームの結果を待ち、いずれかが躓くことを期待するしかない。

    「アル・ナセル」は現在、勝ち点35で順位表5位につけており、4位のアル・カディシアに1ポイント、3位のアル・タアウーンに2ポイント、2位のアル・イッファトに3ポイント差をつけられている。

    注目すべきは、両チームの直近の試合結果が極めて低調である点だが、ヒラルに関してはそれほど深刻ではない。同チームは直近2試合でアル・ハズム、アル・ハルードとそれぞれ0-0で引き分けている。

    一方、アル・ナスルはここ約40日間勝利から遠ざかっており、直近4節で躓いている。アル・ファテフおよびアル・ナジュマとは1-1で引き分け、ザムクには2-3で予想外の敗北を喫し、前節のタアウーン戦では2-4で敗れた。

    両チームとも今シーズンのリヤド・ダービーでは好成績を残している。ヒラルはシャバブに5-0、リヤドに2-1で勝利した一方、ナセルはシャバブに2-0、リヤドに1-0で勝利している。

  • アル・アハリがアル・カディシアの夢を脅かす

    この節ではもう1つの大一番が予定されており、ジェッダでアル・アハリとアル・カディシアが対戦する。この一戦では、準々決勝への直接進出という大きな目標を掲げる東部のチーム、アル・カディシアがより高い意欲を持って臨むことになる。

    アル・カディシアは、今シーズンのジョイ・エリートリーグにおいて最高の時期を迎えており、直近5節連続で勝利を収め、勝ち点36で4位に浮上した。

    「バヌー・カディス」は、2位のアタファクが躓けば2位浮上のチャンスがある。現在、アタファクとはわずか2ポイント差で、3位のタアウーンとは1ポイント差で追っている。

    しかし一方で、アル・カディシアはアル・アハリ戦で敗れる場合、トップ4入りを完全に逃す可能性もある。5位のアル・ナスルとはわずか1ポイント差、6位のアル・アクドゥードとは2ポイント差となっているからだ。

    一方、アル・アハリにはそのような野心はない。サウジU-21リーグの決勝トーナメント進出の可能性はすでに失っているからだ。しかし、降格回避が正式に決まっていないため、依然として不安を抱えている。

    アル・アハリは現在、5勝6分け8敗の勝ち点21で順位表の17位につけている。

    「アル・ラキー」は、21位で降格が決まると地域リーグに降格するアル・ジャブリンにわずか2ポイント差で先行しており、残留を確実にするためにはカディシア戦で勝利を収めることが急務となっている。

    アル・アハリは、アル・ハリージュとアル・ワフダに2連敗した後、アル・ジャブリンに3-0で勝利し、アル・ファテフと0-0で引き分けるなど、直近2試合で4ポイントを獲得しており、これがカディシア戦での好結果を目指す原動力となっている。

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  • アル・イッティハド対アル・シャバブ…無得点のミニ・クラシコ

    特に、アル・イッティハドとアル・シャバブによる「ミニ・クラシコ」の試合は、どの年代のカテゴリーで行われるにせよ、常に多くの見どころに満ちてきたが、今回の対戦はそうはならないと予想される。

    ジェッダのアル・イッティハド・スタジアムで行われるこの試合は、今シーズンのジョイ・エリートリーグにおいてすでに順位が決まっている2チームによる対戦となる。シャバブは、公式に地域リーグへの降格が決まった最初のチームだった。

    「アル・リウース」は、3勝3分け13敗の勝ち点12で順位表の24位（最下位）に沈んでおり、降格を免れる20位のアル・クロードとは8ポイントもの差がついている。

    一方、アル・イッティハドは、準々決勝への直接進出の可能性を完全に失った。現在、勝ち点31で順位表8位につけており、4位のアル・カディシアとは5ポイント差がついている。

    また、「アル・アミード」はプレーオフ進出も確定させた。プレーオフ進出圏外となる13位の「リヤド」とは5ポイント差がついている。

    しかし、この試合におけるアル・イッティハドの最大の目標は、順位を上げるか、少なくとも8位を維持し、プレーオフ第2戦をホームでサポーターの前で戦うことにあるだろう。

    アル・イッティハドは、前節のアル・ハリーフ戦での2-3の敗北から立ち直らなければならない。この敗北により、前々節のアル・ライード戦での1-1の引き分け、そして前節のアル・バキーリヤ戦での7-1の勝利を経て、再び連敗の道をたどることとなった。

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  • プレーオフ3試合

    また、第3節では、準々決勝への直接進出を決める4チームを決定づける上で直接的な役割を果たす他の3試合も行われる。中でも注目されるのは、ダマムのイジョ・スタジアムで行われるアル・イッティファド対アル・ハリーフの対戦だ。

    アル・イッファトは現在、勝ち点38で順位表2位につけており、5位のアル・ナスルに3ポイントの差をつけています。つまり、準々決勝への直接進出を確実にするためには、引き分けさえすればよい状況です。

    同じ目標を掲げる3位のタアウーンは、アル・バキーリヤ・スタジアムでのアル・フールード戦に勝利する必要がある。同チームは5位のナセルとわずか2ポイント差となっている。

    一方、アル・アクドゥードは、ナジュランでのホームゲームでダムクに勝利し、かつカディシアがアル・アハリに敗れ、ナセルがアル・ヒラルに勝てないという条件が揃わなければ、ベスト4入りを果たすことはできない。

    アル・アクドゥードは、ジョイ・エリートリーグの順位表で34ポイントを獲得し6位につけており、4位のアル・カディシアに2ポイント、5位のアル・ナスルに1ポイント差で追っている。

    アル・イッファト、アル・タアウーン、アル・アクドゥードの任務は容易ではない。対戦相手は順位表の下位チームではあるが、いずれも降格回避を争っているため、少なくとも敗戦を避けるために必死に戦うことになるだろう。

    アル・ハリージュは勝ち点22で16位、ダムクは勝ち点20で19位につけており、これは20位のアル・フールードと同じ勝ち点で、20位が降格を免れる最初の順位となっている。

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