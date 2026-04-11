エリートたちの空中戦を前に…リーグ戦を盛り上げた5つの注目イベント

決勝ラウンドを前に、U-21ジョイ・エリートリーグのこれまでのハイライトに再び注目が集まる。各節では高い技術と興奮が示された。

明日日曜には準々決勝進出をかけたプレーオフが開幕する。リーグ戦で激闘を繰り広げた各チームによる拮抗した試合が期待され、注目度は高い。

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前回ステージでは、勝ち上がりを左右する激戦が続き、タイトルへの道が明確になった。