エリートたちの空中戦を前に…リーグ戦を盛り上げた5つの注目イベント

決勝ラウンドを前に、U-21ジョイ・エリートリーグのこれまでのハイライトに再び注目が集まる。各節では高い技術と興奮が示された。
明日日曜には準々決勝進出をかけたプレーオフが開幕する。リーグ戦で激闘を繰り広げた各チームによる拮抗した試合が期待され、注目度は高い。
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前回ステージでは、勝ち上がりを左右する激戦が続き、タイトルへの道が明確になった。
決勝ラウンドを前に、U-21ジョイ・エリートリーグのこれまでのハイライトに再び注目が集まる。各節では高い技術と興奮が示された。
明日日曜には準々決勝進出をかけたプレーオフが開幕する。リーグ戦で激闘を繰り広げた各チームによる拮抗した試合が期待され、注目度は高い。
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前回ステージでは、勝ち上がりを左右する激戦が続き、タイトルへの道が明確になった。
タアウンのFWバスム・アル＝アリーニは、今シーズン最も注目すべき選手だった。
18得点を挙げて得点ランキングトップに立ち、チームを4位で終えさせ準々決勝への直接進出を導いた。Getty/Goal
数字だけでなく、重要な場面で違いを作り出す存在感も示した。ペナルティエリア内での巧みな動きとわずかなチャンスをものにする決定力で、チームに貴重な勝ち点を運んだ。
この活躍を受け、チームはプレーオフでも好調を維持し、さらなる高みを目指す。
リーグ戦では711得点が生まれ、圧倒的な攻撃力と興奮が全節で続いた。
アル・ヒラルは46得点をマークし、最多得点チームリストのトップに立った。多彩な攻撃パターンと高い決定力で、攻撃力の優位性を示した。
この得点ラッシュは大会のハイレベルさを示しており、実力差が小さいノックアウトステージでは一層の接戦が予想される。
アル・イッティハドはリーグ戦で圧倒的な強さを示し、アル・ヒラルやアル・ナスルを退けて首位に立った。
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13勝を挙げ、高い勝率でその強さと安定性を示し、プレーオフを前に他チームに強力なメッセージを送った。
攻守のバランスが取れたこの結果は、チームが重ねた努力の証であり、タイトル争いの有力候補としての地位を確かなものにした。
アル・ナスルはリーグ屈指の守備力を誇り、堅い守備陣で注目されている。
Getty/Goal
20節を通じて19失点のみと最少失点を記録し、堅守と課題対応力を示した。
最終節ではライバルのアル・ヒラルを4-0で下し、3位でフィニッシュ。この結果はチーム力を証明し、プレーオフへ士気を高めた。
U-21エリート・ジョイ・リーグでは、卓越したパフォーマンスでチームに大きく貢献する若手が多数現れた。
特に目立ったのはアル・アッファトのバサム・アル・アリーニとジャラール・アル・サレムで、チームの高成績を支えた。
アル・ナスルではサアド・ハグウィ、ハイダル・アブドゥルカリーム、アブドゥルマルク・アル・ジャバーが技術の高さを示した。
ヒラルではアブドゥッラー・アル＝ザイディ、ムハンマド・アル＝ザイディ、アブドゥルアズィーズ・ジャルムシュが活躍。イッティハドはアマル・アル＝ガムディ、カディシアはアマル・アル＝ヤヒビが輝き、リーグの未来を明るくした。
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