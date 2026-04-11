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エリートたちの空中戦を前に…リーグ戦を盛り上げた5つの注目イベント

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サウジアラビア

サウジアラビアのサッカー界で才能が光る

決勝ラウンドを前に、U-21ジョイ・エリートリーグのこれまでのハイライトに再び注目が集まる。各節では高い技術と興奮が示された。

明日日曜には準々決勝進出をかけたプレーオフが開幕する。リーグ戦で激闘を繰り広げた各チームによる拮抗した試合が期待され、注目度は高い。

関連記事：ジョイ・エリートリーグプレーオフ…アル・イッティハド対ニュームの頂上決戦、アル・カディシアは奪われた夢を取り戻す

前回ステージでは、勝ち上がりを左右する激戦が続き、タイトルへの道が明確になった。

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    一流のストライカー

    タアウンのFWバスム・アル＝アリーニは、今シーズン最も注目すべき選手だった。

    18得点を挙げて得点ランキングトップに立ち、チームを4位で終えさせ準々決勝への直接進出を導いた。

    stc tv JawwyGetty/Goal

    数字だけでなく、重要な場面で違いを作り出す存在感も示した。ペナルティエリア内での巧みな動きとわずかなチャンスをものにする決定力で、チームに貴重な勝ち点を運んだ。

    この活躍を受け、チームはプレーオフでも好調を維持し、さらなる高みを目指す。

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  • فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X Official Account

    アル・ヒラルが単独首位に立つ

    リーグ戦では711得点が生まれ、圧倒的な攻撃力と興奮が全節で続いた。

    アル・ヒラルは46得点をマークし、最多得点チームリストのトップに立った。多彩な攻撃パターンと高い決定力で、攻撃力の優位性を示した。

    この得点ラッシュは大会のハイレベルさを示しており、実力差が小さいノックアウトステージでは一層の接戦が予想される。

  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    合意は強豪を凌駕する

    アル・イッティハドはリーグ戦で圧倒的な強さを示し、アル・ヒラルやアル・ナスルを退けて首位に立った。

    こちらもご覧ください… stc tv限定ドキュメンタリー『スターズ・オブ・ザ・エリート』

    13勝を挙げ、高い勝率でその強さと安定性を示し、プレーオフを前に他チームに強力なメッセージを送った。

    攻守のバランスが取れたこの結果は、チームが重ねた努力の証であり、タイトル争いの有力候補としての地位を確かなものにした。

  • النصر - دوري جوي للنخبةx/Alnassr_SG

    勝利は堅固な要塞

    アル・ナスルはリーグ屈指の守備力を誇り、堅い守備陣で注目されている。


    stc tv JawwyGetty/Goal


    20節を通じて19失点のみと最少失点を記録し、堅守と課題対応力を示した。

    最終節ではライバルのアル・ヒラルを4-0で下し、3位でフィニッシュ。この結果はチーム力を証明し、プレーオフへ士気を高めた。

  • حيدر عبدالكريم - لاعب النصر السعوديx/Alnassr_SG

    輝かしい才能

    U-21エリート・ジョイ・リーグでは、卓越したパフォーマンスでチームに大きく貢献する若手が多数現れた。

    特に目立ったのはアル・アッファトのバサム・アル・アリーニとジャラール・アル・サレムで、チームの高成績を支えた。

    アル・ナスルではサアド・ハグウィ、ハイダル・アブドゥルカリーム、アブドゥルマルク・アル・ジャバーが技術の高さを示した。

    ヒラルではアブドゥッラー・アル＝ザイディ、ムハンマド・アル＝ザイディ、アブドゥルアズィーズ・ジャルムシュが活躍。イッティハドはアマル・アル＝ガムディ、カディシアはアマル・アル＝ヤヒビが輝き、リーグの未来を明るくした。

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