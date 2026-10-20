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エリック・テン・ハーグ、スコット・マクトミネイの移籍を巡る約束を破ったとしてマンチェスター・ユナイテッド首脳陣を痛烈批判
イビサで破られた約束
テン・ハーフは、マンチェスター・ユナイテッドの経営陣がクラブの移籍戦略をめぐる具体的な合意を守らなかったと衝撃的な主張をした。元監督は、在任中に自身の権限が損なわれた主な例として、スコット・マクトミネイのナポリへの売却を挙げた。テン・ハーフによると、チーム編成を自身の戦術構想に沿ったものに保つため、イビサで行われた幹部級の会議で明確な合意が交わされていたという。
2024年夏、マクトミネイの退団が認められ、後任としてマヌエル・ウガルテが加入した。この決定によって、テン・ハーフは意思決定の過程から疎外されたと感じたと報じられている。テン・ハーフは『ジ・アスレティック』のインタビューで、「イビサで合意した。私は『スコット・マクトミネイを売却しない』と言った。移籍市場では足並みをそろえるはずだった」と明かした。『マンチェスター・イブニング・ニュース』が引用している。
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得点力の選手層に懸念
テン・ハーグがマクトミネイの残留にこだわったのは、MFでありながら得点をもたらせるという、この選手ならではの能力があったからだ。アカデミー出身のマクトミネイは、オールド・トラッフォードで過ごした最後のフルシーズンに公式戦で10得点を記録。チームの得点ランキングでは、ラスムス・ホイルンドとブルーノ・フェルナンデスに次ぐ数字だった。テン・ハーグにとって、これほど頼れる得点源を失うことは戦術上の痛手だったが、売却を推し進めたクラブ首脳陣はその重みを理解していなかった。
「私は理由を挙げて反対した。我々には得点力がない。スコットには得点力があり、素晴らしいメンタリティーもある。彼の体にはユナイテッドの血が流れている。だから彼らがその話を持ち出したとき、私は『ノー』と言った。それでも結局、彼らは彼を売却した。当然、私は非常に恥ずかしい思いをし、失望した」と、アヤックスの元監督は付け加えた。
ユナイテッドの移籍を巡る失策が浮き彫りに
コーチ陣は、接戦となる国内の試合でマクトミネイの特性が際立った効果を発揮すると見ていた。それだけに、イタリアへの売却を認めたことは、監督とそのスタッフにとって、とりわけ受け入れがたいものだった。
そうした戦術面での懸念は、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナですぐに裏付けられた。マクトミネイはセリエA屈指のMFへと難なく成長し、ナポリのリーグ優勝への快進撃をけん引した。海外での目覚ましい活躍によってマンチェスター・ユナイテッド首脳陣への厳しい視線はさらに強まり、試合に大きな影響を与え、勝負を決められる選手を手放した欠陥のある補強戦略に対する激しい批判が再燃している。
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オールド・トラフォードで契約を巡る摩擦
監督と経営陣の緊張関係は、移籍をめぐるやり取りだけでなく、監督自身の契約問題にも及んでいた。マンチェスター・シティを破ってFAカップ決勝を制した後、マンチェスター・ユナイテッドはテン・ハーグ監督との契約を1年間延長するオプションを行使した。しかし同監督は今になって、この動きに際し、長期的なプロジェクトやトップチームの環境に対する自身の影響力について、実の伴わない約束をいくつも受けていたことを示唆している。
テン・ハーグ監督は、契約期間が残り1年という不確かな状況のまま新シーズンを迎えるつもりはなく、それが自身の将来をめぐる話し合いにつながったと説明した。「契約が残り1年だけの状態で続けるつもりはなかった。だから私は『もう1年必要だし、一緒に取り組まなければならない』と言った。彼らは私に忠誠を誓い、支援すると約束した。対話し、足並みをそろえるとも約束した。問題について話し合った。だが、彼らは約束を守らなかった。だから失望した」
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