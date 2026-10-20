テン・ハーグがマクトミネイの残留にこだわったのは、MFでありながら得点をもたらせるという、この選手ならではの能力があったからだ。アカデミー出身のマクトミネイは、オールド・トラッフォードで過ごした最後のフルシーズンに公式戦で10得点を記録。チームの得点ランキングでは、ラスムス・ホイルンドとブルーノ・フェルナンデスに次ぐ数字だった。テン・ハーグにとって、これほど頼れる得点源を失うことは戦術上の痛手だったが、売却を推し進めたクラブ首脳陣はその重みを理解していなかった。

「私は理由を挙げて反対した。我々には得点力がない。スコットには得点力があり、素晴らしいメンタリティーもある。彼の体にはユナイテッドの血が流れている。だから彼らがその話を持ち出したとき、私は『ノー』と言った。それでも結局、彼らは彼を売却した。当然、私は非常に恥ずかしい思いをし、失望した」と、アヤックスの元監督は付け加えた。