エリック・テン・ハグ監督は、オランダのトゥウェンテに元マンチェスター・ユナイテッドのレンタル選手を獲得したいと考えているが、ベンフィカはこのストライカーをポルトガルに引き抜こうとしている。

新監督は、現在開催中のワールドカップ決勝トーナメントで解説を務めた際、メディアの取材に応じ、地元との深い結びつきを強調した。彼は次のように述べた。「トゥエンテとしては、当然ながらウォウト・ヴェグホルストに関心を持っている。彼はまさにトゥエンテのルーツを持つ選手だ。ウォウトが成し遂げたすべてのことに、我々は大変誇りに思っている。

私はウォウトやその家族を長く知っています。もちろんチームに迎えたい。こんな素晴らしいストライカーを欲しくないチームがあるでしょうか。今はワールドカップに集中しており、世界一を目指しています。そのため待つ必要があるなら、待ちます。