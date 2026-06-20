Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

エリック・テン・ハグ監督は、オランダのトゥウェンテに元マンチェスター・ユナイテッドのレンタル選手を獲得したいと考えているが、ベンフィカはこのストライカーをポルトガルに引き抜こうとしている。

移籍情報
エリック・テン・ハグ
ボウト・ベグホルスト
トゥウェンテ
エールディビジ
ベンフィカ
リガポルトガル
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
Ajax
女子エールディビジ

エリック・テン・ハグ監督は、今シーズンに向けてフリーエージェントのウォウト・ウェグホルストをFCトゥウェンテに獲得したいと明言した。しかし、エンシェデを本拠地とする同クラブは、このベテランFWを巡り欧州のクラブと争奪戦になっている。ポルトガルの強豪ベンフィカも、かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーした同選手をリスボンへ招へいすべく動き出した。

  • トゥエンテがベテランFW獲得へ

    アヤックスを退団した代表ストライカーのヴェグホルストは、2シーズンで20得点を挙げ、注目されるフリーエージェントとなった。FCトゥウェンテの新テクニカルディレクターに就任するテン・ハグ氏は、放送局NOSを通じて33歳の獲得に興味があると明言した。SoccerNewsによると、トゥウェンテが有力だが、ベンフィカが正式に動けば資金面で優位に立つという。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-AJAX-BENFICAAFP

    テン・ハグ監督、ストライカー獲得を明言

    新監督は、現在開催中のワールドカップ決勝トーナメントで解説を務めた際、メディアの取材に応じ、地元との深い結びつきを強調した。彼は次のように述べた。「トゥエンテとしては、当然ながらウォウト・ヴェグホルストに関心を持っている。彼はまさにトゥエンテのルーツを持つ選手だ。ウォウトが成し遂げたすべてのことに、我々は大変誇りに思っている。

    私はウォウトやその家族を長く知っています。もちろんチームに迎えたい。こんな素晴らしいストライカーを欲しくないチームがあるでしょうか。今はワールドカップに集中しており、世界一を目指しています。そのため待つ必要があるなら、待ちます。

  • 見慣れた顔ぶれが再会を思い描く

    デ・グロルシュ・ヴェステへの移籍が実現すれば、両者にとって大きな「帰郷」となる。テン・ハグはエンスヘデでセンターバックとしてプロキャリアをスタートさせたからだ。 2人は2023年1月、バーンリーからレンタル移籍した197cmのフォワードがオールド・トラッフォードに加入した際にも共働した。プレミアリーグでは31試合で2得点にとどまったが、テン・ハグは彼の戦術的特性を今も高く評価している。

  • Real Betis v Manchester United: Round of 16 Leg Two - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    移籍争いの行方が注目される

    エールディヴィジのクラブは、ストライカーが北米での代表戦を終えるまでチーム再建の最終決定を待たなければならない。テン・ハグ監督にとっては厳しい夏の移籍市場が待ち受け、2026-27シーズン開始前に最優先の攻撃的ターゲットを確保するため、ベンフィカの資金力と競争する試練に直面する。