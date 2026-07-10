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エリック・テン・ハグは、オランダ代表監督の後任就任を否定し、クラブのテクニカルディレクターに留まる意向を示した。
テン・ハグ、オランダ代表監督の空席を辞退
テン・ハグ監督が代表監督就任を否定したため、KNVBは別の大物候補を指名できる見通しとなった。 元マンチェスター・ユナイテッド監督は、当面代表を率いるつもりはないと断固として主張した。この決定を受け、2026年W杯でベスト32敗退という惨憺たる結果をきっかけにクーマンが辞任したオランダ代表は、新監督探しに奔走することになった。
- AFP
トゥエンテへの献身を誓う
合宿地テゲレンでテン・ハグ監督は、代表監督候補との憶測を即座に否定した。クラブでの長期プロジェクトに集中すると強調した。
AD紙によると、彼は「代表監督には就かない。意図的にこの道を選び、少なくとも今後2年間はクラブに全力を注ぐ。ここで過ごす時間を楽しみ、クラブの前進に貢献したい」と語った。
コエマンが戦術責任を認める
コエマン監督はモロッコ戦で伝統の4-3-3を捨て5-2-3を採用し、フレンキー・デ・ヨングが中盤で孤立。この戦術失敗への批判が退任を早めた。
試合は延長1-1の末、PK戦で敗退。この結果を受け、63歳のコエマン監督は辞任を表明し、ファンに別れのメッセージを送った。インスタグラムに投稿した長文では「皆で歴史を刻みたかったが叶わなかった。誰よりも私が失望している。監督として全責任は私にある」と心境を明かした。
- AFP
KNVBが救世主を探している
北米での惨敗で代表チームの評判は落ち、KNVBは指導部危機に直面している。テン・ハグ監督候補が消えた今、彼らは攻撃的哲学を取り戻せる戦術家を探している。次期国際大会が迫り、刷新を求める声も高まる中、時間はない。
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