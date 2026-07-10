テン・ハグ監督が代表監督就任を否定したため、KNVBは別の大物候補を指名できる見通しとなった。 元マンチェスター・ユナイテッド監督は、当面代表を率いるつもりはないと断固として主張した。この決定を受け、2026年W杯でベスト32敗退という惨憺たる結果をきっかけにクーマンが辞任したオランダ代表は、新監督探しに奔走することになった。