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エリック・テン・ハグの元マンチェスター・ユナイテッド助手は、就任5ヶ月で解任されたが、新たな監督職を交渉中だ。
マリティモへの復帰の可能性
ファン・デル・ハーグは、次の舞台として古巣マリティモと交渉中だ。2025年10月、FCチューリッヒを5か月で解任された後、再びマデイラ島へ戻る最終調整を進めている。
2001～2006年の5年間、選手としてマリティモでプレーした経験を持つ彼は、マデイラ島の環境にも精通している。指導者に転身後は、2009-10シーズンにトップチームを率いて欧州カップ戦出場権を獲得した。
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長期契約の見通し
ポルトガル2部から昇格したマリティモは、ヴァン・デル・ハーグ氏を新スポーツプロジェクトの指揮官に抜擢した。 『O Jogo』紙によると、クラブ首脳陣の信頼は厚く、2028年までの長期契約を用意。トップリーグ定着へ、その経験に投資する。
テン・ハグとマンチェスター・ユナイテッドでの経験
ファン・デル・ガークはオランダの「ヨング・アヤックス」監督を経て、テン・ハグに抜擢されアヤックス1軍アシスタントコーチとなった。二人はタイトルを獲得し、マンチェスター・ユナイテッドへ共に移籍した。
しかし2023年、テン・ハグのスタッフ刷新で退任。翌2024年5月、チューリッヒで再び監督に就き、11試合を指揮して5勝5敗だった。
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放浪のコーチ人生
ヴァン・デル・ハーグは、複数の国とリーグで豊富な経験を積んでおり、指揮官としてのプレッシャーには慣れている。マリティモでの監督デビューを皮切りに、ポルトガルのベレネンセス、キプロスのエルミス・アラディッポウ、母国オランダのFCアイントホーフェン、NACブレダ、エクセルシオールなどで監督を務めた。