エリック・テン・ハグの元マンチェスター・ユナイテッド助手は、就任5ヶ月で解任されたが、新たな監督職を交渉中だ。

ファン・デル・ハーグは、次の舞台として古巣マリティモと交渉中だ。2025年10月、FCチューリッヒを5か月で解任された後、再びマデイラ島へ戻る最終調整を進めている。

2001～2006年の5年間、選手としてマリティモでプレーした経験を持つ彼は、マデイラ島の環境にも精通している。指導者に転身後は、2009-10シーズンにトップチームを率いて欧州カップ戦出場権を獲得した。