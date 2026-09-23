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エリック・カントナがマンチェスター・ユナイテッド共同オーナーのサー・ジム・ラトクリフを「容認できない」移民に関する発言で痛烈批判、「その発言があればクラブと契約しなかった」と主張
カントナ、INEOSのトップを痛烈批判
カントナは、マンチェスター・ユナイテッドの少数株主であるラトクリフが、移民と福祉の問題を理由に英国は「衰退している」と主張したことを受け、公の場で同氏を非難した。ラトクリフは最近のBBCのインタビューでこの物議を醸す発言を行い、クラブのムスリム系サポーター団体から即座に反発を招いた。同団体は、この「まったく受け入れられない」コメントを理由に同氏の辞任を要求している。
この状況は、ラトクリフにとって皮肉を強く感じさせるものでもある。この英国人ビリオネアはカントナを最も好きな選手だと考えており、保有会社『トローラーズ・リミテッド』の社名も、あの有名な「カモメ」会見でのこのFWにちなんで名付けている。
しかし、その思いはまったく一方通行だ。カントナは、著名なユナイテッドファンであるピート・ボイルのTikTokアカウントで語り、INEOSのトップの政治的信条が、自身の家族の歴史や価値観と完全に相いれないことを明確にした。
- AFP
「こういうことは受け入れられない」
もし1992年にラトクリフがクラブを率いていたとしても、リーズ・ユナイテッドから120万ポンドで実現した自身の有名な移籍を完了していたかと問われると、カントナは率直に答えた。
「いや。もちろんない。こういう政治について私がどう考えているかは分かっているだろう」と60歳の同氏は語った。「そして、このような人物がクラブのオーナーの一人でありながら、こんなことを言えるというのが理解できない」
さらにこのフランス人は、移民が歴史的にサッカー界最高の才能を形作ってきたことを強調した。こう続けている。「サッカーは非常に人気のあるスポーツだ。サッカーは、最高の選手たちがみな異なる移民の波から生まれてきたことで成り立っている。フランスでも、イングランドでも、どこでもだ。
「例えばフランスでは、フランス最高の選手たちはみな異なる移民の波から来ている。私はそのことについて『French Football: An Immigrant History』というドキュメンタリーを作った。1950年代のレイモン・コパは、フランスに来て働き、フランスで懸命に働いたポーランド移民の息子だった。そしてその後は、プラティニのようなイタリア系だ。そして次は私のようなスペイン系で、私の母はスペイン難民の出身だった。私はこういうことを受け入れられない」
亀裂の入った関係
今回の新たな対立によって、クラブの象徴的存在と現体制のフロント陣との溝はさらに深まっている。今年初めには、ラトクリフが『Sky News』に対し、英国は「移民によって植民地化された」と発言し、同様の批判を浴びた末に謝罪していた。
カントナはすでに今春、オールド・トラッフォードでの大規模な運営変更と450人の人員削減をめぐって、INEOSのトップを批判していた。
「ラトクリフが来て以来、このディレクター陣はあらゆるものを壊そうとしているし、誰のことも尊重していない」と、カントナは以前に語っていた。 「彼らはスタジアムまで変えようとしている。チームとクラブの魂は選手の中にだけあるのではない。周囲にいるすべての人々が大きな家族のようなものなんだ」
- Getty Images
オールド・トラッフォードで高まるプレッシャー
ラトクリフは現在、クラブ運営の改革を進める一方で、広報面の危機が一段と深刻化する事態に直面している。ユナイテッド史上屈指の名選手の一人から厳しい批判を受けることは、INEOSのスポーツプロジェクトを巡る高まる監視の目をさらに強めることになる。
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