もし1992年にラトクリフがクラブを率いていたとしても、リーズ・ユナイテッドから120万ポンドで実現した自身の有名な移籍を完了していたかと問われると、カントナは率直に答えた。

「いや。もちろんない。こういう政治について私がどう考えているかは分かっているだろう」と60歳の同氏は語った。「そして、このような人物がクラブのオーナーの一人でありながら、こんなことを言えるというのが理解できない」

さらにこのフランス人は、移民が歴史的にサッカー界最高の才能を形作ってきたことを強調した。こう続けている。「サッカーは非常に人気のあるスポーツだ。サッカーは、最高の選手たちがみな異なる移民の波から生まれてきたことで成り立っている。フランスでも、イングランドでも、どこでもだ。

「例えばフランスでは、フランス最高の選手たちはみな異なる移民の波から来ている。私はそのことについて『French Football: An Immigrant History』というドキュメンタリーを作った。1950年代のレイモン・コパは、フランスに来て働き、フランスで懸命に働いたポーランド移民の息子だった。そしてその後は、プラティニのようなイタリア系だ。そして次は私のようなスペイン系で、私の母はスペイン難民の出身だった。私はこういうことを受け入れられない」



