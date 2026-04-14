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エリック・ガルシアが退場！バルセロナDFがアトレティコ戦でまたも物議を醸す判定で一発退場
バルセロナにまたもやVARをめぐる波乱
バルセロナは今日のチャンピオンズリーグでまたも痛手。79分、VAR確認後、ガルシアがターピン主審から一発退場となった。 スペースへ抜け出そうとしたソルロスを引き倒したとして罰せられた。近くにはクンデがいたが、審判はガリャルを最終ラインと判断。この判定にアウェーチームは激怒。バルセロナは10人で残り時間を戦い、逆転目指して苦戦することになった。
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第1戦を思い起こさせる、忘れがたい光景
この物議を醸した退場は、第1戦でチームを苦しめた不運と重なる。第1戦では42分、パウ・クバルシがプロフェッショナルファウルで退場し、その直後のフリーキックからフリアン・アルバレスに失点、アトレティコが2-0で勝った。
今回の場面では、ファウルが認定される前に微妙なオフサイド判定があった。審判アナリストのイトゥラルデ・ゴンサレス氏はスペインのテレビでこう説明した。「まずオフサイドかどうかを確認し、オフサイドでなければそれが明らかな得点機会かどうかを判断する……オフサイドでなければレッドカードが妥当だ。」
劇的な逆転劇は突然に幕を閉じた
レッドカードで流れが変わる前、バルセロナは好プレーで合計スコアを同点に追いついていた。 開始4分、ラミネ・ヤマルはクレメント・レンクレのミスを突いて先制。24分にはフェラン・トーレスが左足で追加点を奪い、2-0とした。しかしアトレティコ・マドリードもすぐ反撃。マルコス・ジョレンテのパスをアデモラ・ルックマンが決め、合計スコアを3-2とした。
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両クラブの将来はどうなるのか
アトレティコは2試合合計3-2で勝利し、次ラウンドに進出。次戦ではアーセナルかスポルティングCPと対戦する。
一方のバルセロナは欧州で敗退し、国内リーグで自信を取り戻す課題が残った。とはいえ、ラ・リーガでは9ポイント差の首位で優勝が期待される。