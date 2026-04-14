この物議を醸した退場は、第1戦でチームを苦しめた不運と重なる。第1戦では42分、パウ・クバルシがプロフェッショナルファウルで退場し、その直後のフリーキックからフリアン・アルバレスに失点、アトレティコが2-0で勝った。

今回の場面では、ファウルが認定される前に微妙なオフサイド判定があった。審判アナリストのイトゥラルデ・ゴンサレス氏はスペインのテレビでこう説明した。「まずオフサイドかどうかを確認し、オフサイドでなければそれが明らかな得点機会かどうかを判断する……オフサイドでなければレッドカードが妥当だ。」