「エリオット・アンダーソン・ルート」――ヘイデン・ハックニーはEFLからイングランド代表へ躍進できるか？ 元ミドルズブラのスターはプレミアリーグ移籍を予測するも、「トップ6」加入は否定。

ハックニーは次の移籍期限前に移籍する見込みだ。2024年にニューカッスルからフォレストへ移籍し、現在はイングランド代表としてワールドカップで活躍する北東部出身のアンダーソンに続くことができるか問われたパリスターは、Spreadex Sportsとの提携でGOALにこう語った。 「ヘイデンはチャンピオンシップの年間最優秀選手に選ばれました。シーズン終盤やプレーオフでは彼の不在を痛感しました。決勝戦では後半30分ほど途中出場したのを覚えています。

彼は優れた選手で、プレミアリーグでも通用する。ただしトップ6でプレーできるかは不明だ。すでに2〜3クラブがオファーを出しており、本人が決断する時期だ。

昨季ミドルズブラで昇格を逃したことは彼にとって大きな失望だったはずだ。プレミアリーグでプレーすることでエリオット・アンダーソンと同じ道を歩めるか、注目したい。レベルが高い選手たちとプレーすれば彼はさらに成長できるだろう。

「彼がミドルズブラで成し遂げたことは素晴らしい。私と同じ道を歩んでいるように見えるが、シーズン開始時に彼がミドルズブラにいるとは想像できない。」