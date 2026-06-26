Getty/GOAL
翻訳者：
「エリオット・アンダーソン・ルート」――ヘイデン・ハックニーはEFLからイングランド代表へ躍進できるか？ 元ミドルズブラのスターはプレミアリーグ移籍を予測するも、「トップ6」加入は否定。
ミドルズブラは2026年のチャンピオンシップ・プレーオフ決勝で敗れた
幼少期から所属したクラブ「ボロ」でさらなる飛躍を遂げたいと願っていた。2011年にアカデミーに入団し、ティーズサイドのユースシステムを経て、トップチームで154試合16得点を記録するスター選手に成長した。
2025-26シーズンにはチャンピオンシップのプレーオフ決勝に進出したが、負傷で出番の少なかった彼は、ハル・シティに敗れたウェンブリーで涙を流した。
- Getty
プレミアリーグ移籍：ハックニーはどのチームへ？
リバーサイド・スタジアムでプレーする24歳は契約残り12か月。ミドルズブラはクラブ育成の星を売却し、利益を得る時期を迎えた。
一時はマンチェスター・ユナイテッドで元ボロ監督マイケル・キャリックとの再会も噂されたが、よりステップアップできる舞台へ移籍すると見込まれている。ノッティンガム・フォレストやエバートンが関心を示し、巨額オファーが準備されている。
ハックニーはイングランド代表アンダーソンと同じ道を歩めるか？
ハックニーは次の移籍期限前に移籍する見込みだ。2024年にニューカッスルからフォレストへ移籍し、現在はイングランド代表としてワールドカップで活躍する北東部出身のアンダーソンに続くことができるか問われたパリスターは、Spreadex Sportsとの提携でGOALにこう語った。 「ヘイデンはチャンピオンシップの年間最優秀選手に選ばれました。シーズン終盤やプレーオフでは彼の不在を痛感しました。決勝戦では後半30分ほど途中出場したのを覚えています。
彼は優れた選手で、プレミアリーグでも通用する。ただしトップ6でプレーできるかは不明だ。すでに2〜3クラブがオファーを出しており、本人が決断する時期だ。
昨季ミドルズブラで昇格を逃したことは彼にとって大きな失望だったはずだ。プレミアリーグでプレーすることでエリオット・アンダーソンと同じ道を歩めるか、注目したい。レベルが高い選手たちとプレーすれば彼はさらに成長できるだろう。
「彼がミドルズブラで成し遂げたことは素晴らしい。私と同じ道を歩んでいるように見えるが、シーズン開始時に彼がミドルズブラにいるとは想像できない。」
- Getty
移籍金：アンダーソン1億3000万ポンド、ハックニー2000万ポンドと報じられている
ハックニーの移籍金は2,000万ポンド（2,600万ドル）に達する見込みだ。とはいえ、アンダーソンがシティ・グラウンドからエティハド・スタジアムへ移籍する際に設定される英国記録の移籍金には及ばない。
とはいえ、プレミアリーグのエリートたちの中で存在感を示すにはまだ時間があり、2025年のU-21欧州選手権でアンダーソンと共にイングランド代表の優勝に貢献した実績から、A代表への招集も遠くない。