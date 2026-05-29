エリオット・アンダーソン、サンドロ・トナリ、フェデ・バルベルデとの移籍噂がある中、マンチェスター・ユナイテッドに「第一候補」の中盤補強候補が提示された。

ブラジル代表カゼミーロが契約満了でフリーエージェントとなり、イングランドでの4年間を終えた。34歳の元レアル・マドリードのスターは、マンチェスター・ユナイテッドの中盤に大きな穴を残す。

後任探しは急務で、マイケル・キャリックらが複数の候補を慎重に比較している。

次期市場では破格の移籍金が噂され、W杯代表アンダーソンの価格は1億ポンド超ともされるが、ユナイテッドは短期・長期の両面で効率的な補強を狙う。

プレミアリーグで実績があり将来性もあるアダム・ウォートンとカルロス・バレバも候補に名を連ねる。はたして、レッドデビルズが最後に選ぶのはどのスターなのか。