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エリオット・アンダーソン、サンドロ・トナリ、フェデ・バルベルデとの移籍噂がある中、マンチェスター・ユナイテッドに「第一候補」の中盤補強候補が提示された。
マンチェスター・ユナイテッドでカゼミーロの後任は誰になるのか？
ブラジル代表カゼミーロが契約満了でフリーエージェントとなり、イングランドでの4年間を終えた。34歳の元レアル・マドリードのスターは、マンチェスター・ユナイテッドの中盤に大きな穴を残す。
後任探しは急務で、マイケル・キャリックらが複数の候補を慎重に比較している。
次期市場では破格の移籍金が噂され、W杯代表アンダーソンの価格は1億ポンド超ともされるが、ユナイテッドは短期・長期の両面で効率的な補強を狙う。
プレミアリーグで実績があり将来性もあるアダム・ウォートンとカルロス・バレバも候補に名を連ねる。はたして、レッドデビルズが最後に選ぶのはどのスターなのか。
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アンダーソン、トナリ、バルベルデ：マンチェスター・ユナイテッドは誰を選ぶべきか？
移籍資金を任されたら誰を選ぶか問われた元レッドデビルズのMFジェンバ・ジェンバは、「ワールドカップ・ベッティング」と提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドはビッグクラブであり、タイトルを勝ち取り、再び頂点に立ち、その地位を維持したいと考えている。私にとって第一候補はバルベルデ、第二候補はバレバだ。
「彼らは3位でシーズンを終え、チャンピオンズリーグに出場する。今必要なのは、経験豊富で、ボールをキープでき、試合に活気をもたらせる選手だ。
バルベルデはボックス・トゥ・ボックスでウイングや右サイドバックも務まる。私が選ぶなら、まずバルベルデ、次にバレビャだ」
カゼミーロはもう1シーズンプレーできたのだろうか？
マンチェスター・ユナイテッドは15年ぶりにチャンピオンズリーグに復帰。1999年と2008年に無敗で優勝した。バリー・ベットは2026年の決勝アーセナル対パリ・サンジェルマンを前に、その偉業を達成したチームをランキングした。
三冠を達成したユナイテッドはその中で勝率46.2％と最下位。一方、全試合に勝利した2020年のバイエルンは、バルセロナを8-2で下すなどしてトップに君臨する。
レッドデビルズは今後も同様の成功を目指すものの、カゼミーロはチームを去った。新たな中盤の要がチームを回し、重要な歯車となる。
チャンピオンズリーグ5度制したカゼミーロがもう1年オールドトラフォードでプレーする姿を見たかったかと問われたジェンバ・ジェンバはこう語った。「彼は素晴らしいシーズンを送った。もう1年残ってほしかった。彼は優れたMFで、非常に豊富な経験を持つ。
でも去就を決めるのは彼だし、僕にはどうにもできない。ただ、退団を宣言したのは早すぎた。マイケル・キャリックが加入して状況が変わったからだ。
状況は一変した。彼もチームも好調で、再び上位に浮上し、CL出場権を得た。だから、去就を語るには早すぎた。もう1年残ってほしかったが、これがサッカーだ」
- AFP
夏の移籍市場は6月15日に開幕する
カゼミーロの卓越した能力と経験を考えれば、マンチェスター・ユナイテッドにとって彼の不在は大きな損失だ。だが、市場には多くの選択肢があり、広い活動範囲を持つ南米出身の後継者候補を見つけることは可能だ。
レッドデビルズの指揮官として正式契約を結んだばかりのキャリックは、スカウトと補強を担う。2026-27シーズンのプレミアリーグ制覇へ向け、クラブ記録保持者ブルーノ・フェルナンデスと並んでプレーできる新戦力が急務だ。