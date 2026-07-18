ロジャースは2024年末、アストン・ヴィラとの契約を2030年まで延長し、ウナイ・エメリ監督の下で高年俸選手となった。

昨季はリーグ戦の活躍に加え、ヨーロッパリーグ決勝でSCフライブルクを破りチャンピオンズリーグ出場権を獲得。ロジャースは3－0の決勝点をマークした。

米国、カナダ、メキシコで開催されたW杯では、イングランド代表として7試合中6試合に出場。アルゼンチンとの準決勝（1-2敗退）ではアンソニー・ゴードンの先制点をアシストした。土曜にはフランスとの3位決定戦に臨む（23時、CESTキックオフ）。