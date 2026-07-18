Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
morgan rogers jude bellingham djed spencegetty

翻訳者：

エリオット・アンダーソン超えの移籍金！ イングランド代表の次世代スター、プレミアリーグ内移籍

プレミアリーグ
移籍情報
フラム 対 チェルシー
フラム
チェルシー

メディカルチェックと契約書への署名を除けば、モーガン・ロジャースのアストン・ヴィラからチェルシーFCへの移籍、およびシャビ・アロンソの移籍は確定した模様だ。これは土曜日の夜、『The Athletic』が報じた。

23歳のフォワードは、イングランド王者アーセナルからもオファーを受けたが、まもなくロンドンのライバルクラブと6年契約を結び、移籍金は約1億3700万ユーロになる見込み。報道によると、メディカルチェックは早ければ月曜に実施される。

  • 移籍金が1億1700万ポンドであれば、チェルシーはクラブ記録を1100万ポンド更新し、プレミアリーグの最高額も塗り替える。この記録は、マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストからW杯代表のエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンドで獲得したばかりのものだ。

    • 広告
  • Morgan Rogers Aston Villa Bologna 2025-26Getty

    モーガン・ロジャース、フライブルク戦でヨーロッパリーグ制覇の決勝弾

    ロジャースは2024年末、アストン・ヴィラとの契約を2030年まで延長し、ウナイ・エメリ監督の下で高年俸選手となった。

    昨季はリーグ戦の活躍に加え、ヨーロッパリーグ決勝でSCフライブルクを破りチャンピオンズリーグ出場権を獲得。ロジャースは3－0の決勝点をマークした。

    米国、カナダ、メキシコで開催されたW杯では、イングランド代表として7試合中6試合に出場。アルゼンチンとの準決勝（1-2敗退）ではアンソニー・ゴードンの先制点をアシストした。土曜にはフランスとの3位決定戦に臨む（23時、CESTキックオフ）。

  • モーガン・ロジャース：経歴と主な記録


    チーム

    試合

    ゴール

    アシスト

    アストン・ヴィラ

    125

    31

    29

    FCミドルズブラ

    33

    7

    9

    FCブラックプール

    22

    1

    1

    AFCボーンマス

    17

    1

    -

    リンカーン・シティ

    28

    6

    2

    ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン

    1

    -

    -


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
プレミアリーグ
フラム crest
フラム
FUL
チェルシー crest
チェルシー
CHE