23歳のフォワードは、イングランド王者アーセナルからもオファーを受けたが、まもなくロンドンのライバルクラブと6年契約を結び、移籍金は約1億3700万ユーロになる見込み。報道によると、メディカルチェックは早ければ月曜に実施される。
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エリオット・アンダーソン超えの移籍金！ イングランド代表の次世代スター、プレミアリーグ内移籍
移籍金が1億1700万ポンドであれば、チェルシーはクラブ記録を1100万ポンド更新し、プレミアリーグの最高額も塗り替える。この記録は、マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストからW杯代表のエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンドで獲得したばかりのものだ。
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モーガン・ロジャース、フライブルク戦でヨーロッパリーグ制覇の決勝弾
ロジャースは2024年末、アストン・ヴィラとの契約を2030年まで延長し、ウナイ・エメリ監督の下で高年俸選手となった。
昨季はリーグ戦の活躍に加え、ヨーロッパリーグ決勝でSCフライブルクを破りチャンピオンズリーグ出場権を獲得。ロジャースは3－0の決勝点をマークした。
米国、カナダ、メキシコで開催されたW杯では、イングランド代表として7試合中6試合に出場。アルゼンチンとの準決勝（1-2敗退）ではアンソニー・ゴードンの先制点をアシストした。土曜にはフランスとの3位決定戦に臨む（23時、CESTキックオフ）。
モーガン・ロジャース：経歴と主な記録
チーム
試合
ゴール
アシスト
アストン・ヴィラ
125
31
29
FCミドルズブラ
33
7
9
FCブラックプール
22
1
1
AFCボーンマス
17
1
-
リンカーン・シティ
28
6
2
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1
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