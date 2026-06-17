シティがトナリを狙っているからといって、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンへの興味が冷めたわけではない。クラブは現在もフォレストと交渉中で、移籍金が英国最高額になる可能性もある。 グアルディオラ監督の退任後でも即座にタイトル争いができるよう、両選手を獲得して中盤を強化する方針だ。2人を同時に迎えれば、中盤補強だけで総額2億ポンド以上となる見込みだ。

ベルナルド・シルバがフリー移籍でレアル・マドリードへ移ったため、中盤の補強は急務だ。ニコ・ゴンサレスとティジャニ・レインダースの去就も不透明で、2人の獲得は贅沢ではなく戦略上の必要性である。