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エリオット・アンダーソン獲得の動きがあるにもかかわらず、マンチェスター・シティはサンドロ・トナリ争奪戦でトッテナムと対戦する見込みだ。
シティがトナリの獲得競争に参戦
マンチェスター・シティはエンツォ・マレスカ新体制に向け、トナリ獲得を本格的に検討している。 『The Athletic』によると、トッテナムはすでに代理人と交渉し、今夏の目玉補強としてトナリを狙う。しかし、エティハド・スタジアムを本拠地とするシティが争奪戦に参入した。シティは26歳のトナリを継続的にマークしており、セント・ジェームズ・パークから引き抜くための巨額移籍金も辞さない構えだ。
この動きは、大規模なチーム再編を示唆する。スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督はトナリを高く評価し、北ロンドン勢が最も積極的だ。しかし、2月にアーセナルとも交渉した同選手にはシティも依然として有力候補だ。移籍金は8000万ポンド以上とされ、トナリは今夏プレミアで最も注目される選手の一人である。
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中盤の選手2人を同時に獲得する計画
シティがトナリを狙っているからといって、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンへの興味が冷めたわけではない。クラブは現在もフォレストと交渉中で、移籍金が英国最高額になる可能性もある。 グアルディオラ監督の退任後でも即座にタイトル争いができるよう、両選手を獲得して中盤を強化する方針だ。2人を同時に迎えれば、中盤補強だけで総額2億ポンド以上となる見込みだ。
ベルナルド・シルバがフリー移籍でレアル・マドリードへ移ったため、中盤の補強は急務だ。ニコ・ゴンサレスとティジャニ・レインダースの去就も不透明で、2人の獲得は贅沢ではなく戦略上の必要性である。
ロドリの去就は不透明だ。
マンチェスター・シティ首脳陣の最大の懸念は、契約最終年のロドリの去就だ。バロンドール受賞経験のある彼は現在、ワールドカップでスペイン代表としてプレーしている。 彼は「大会が終わるまで待って、それから決断を発表する」と語っている。シティは29歳の彼に新契約を提示し残留を望んでいるが、長期残留の意思を示さないのではないかという懸念が高まっている。
更新を拒否すれば、クラブは今夏に売却するしかない。移籍先候補にはレアル・マドリードが挙げられるが、現時点で具体的な動きはない。
- AFP
エティハドでの進化の夏
トナリとアンダーソンの加入は、今夏がシティにとって転換点となることを示している。FAカップとカラバオカップを制したが、クラブはさらに飛躍のため再建を決意した。
2024-25シーズンにリヴァプール、2025-26シーズンにアーセナルにプレミアリーグタイトルを奪われたシティは、国内での支配を取り戻し、チャンピオンズリーグでもレアル・マドリードに敗れた雪辱を晴らし、欧州での地位を取り戻すつもりだ。