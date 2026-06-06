Getty Images Sport
翻訳者：
エリオット・アンダーソンやモーガン・ロジャースの移籍が噂される中、トーマス・トゥヘル監督はワールドカップに出場中のイングランド代表選手に関する移籍方針を明かした。
トゥヘル監督、大会中は現実的な移籍方針を採用
トゥヘル監督は、ワールドカップ期間中も代表選手がクラブ移籍を完了することを妨げないと表明した。ただし、交渉が試合準備の邪魔をしてはならないと強調した。
モーガン・ロジャース、エリオット・アンダーソン、マーカス・ラッシュフォードら代表選手の一部はクラブの将来が不透明で、ジョン・ストーンズはフリーエージェントとして大会に参加している。
- Getty Images
トゥヘル監督が移籍交渉のルールを説明する
トゥヘル監督は、移籍交渉を全面禁止せず、選手福祉と戦績のバランスを重視する柔軟な方針を選んだ。米記者会見で彼は「常識の問題だ」と語った。 試合前日や当日の交渉は避ける。2日前も状況次第だ。
それ以外なら、非公開で円滑に進む限りいつでも協力する。どの選手にも状況が明確なのは良いことだ。移籍できる選手には妨げない。
移籍報道による混乱については「理想と現実は違う。問題はどこまで気にするかだ。選手に『今は気にしないで』と言っても電話は鳴りやまない。どうコントロールすべきか」と語った。
トゥヘル監督は、移籍の騒動が現代サッカーの一部だと認めた。
トゥヘル監督は、大会中に選手とクラブの接触を完全に遮断するのは非現実的だと語る。その代わり、選手たちがイングランド代表に専念できるよう、安定感を保ちたい考えだ。
私は常にサポートし、状況を落ち着かせるためにいる」と語った。「選手たちが外部の雑音を排し、試合に集中し、与えられた役割を最大限に果たせる環境を整えるべきだ。クラブが獲得を望み、スポーツディレクターやエージェント、コーチから電話が相次げば、集中力は乱れる。それが現実だ。
「私たちは大会前に早期決定を促すが、選手にとっていつも可能ではない。これは私たちだけの問題ではなく、状況次第なのだ」
- Getty Images
イングランドはニュージーランドとの親善試合に注力する
イングランド代表は、6月17日のワールドカップ初戦クロアチア戦前に、ニュージーランドとコスタリカとの親善試合に集中する。グループLではパナマとガーナとも対戦する。