トゥヘル監督は、移籍交渉を全面禁止せず、選手福祉と戦績のバランスを重視する柔軟な方針を選んだ。米記者会見で彼は「常識の問題だ」と語った。 試合前日や当日の交渉は避ける。2日前も状況次第だ。

それ以外なら、非公開で円滑に進む限りいつでも協力する。どの選手にも状況が明確なのは良いことだ。移籍できる選手には妨げない。

移籍報道による混乱については「理想と現実は違う。問題はどこまで気にするかだ。選手に『今は気にしないで』と言っても電話は鳴りやまない。どうコントロールすべきか」と語った。