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エリオット・アンダーソンに1億1500万ポンドを払うクラブはあるか？元マンチェスター・シティのスターは、プレミアリーグのクラブがノッティンガム・フォレストの移籍金要求を受け入れるとは見ていない。
フォレスト、天文学的な評価額に固執
シティは、フォレストのスター選手アンダーソン獲得を断念しない。最初のオファーは拒否されたが、グアルディオラ監督退任後のチーム再建を見据え、今夏の中盤補強を最優先する。
フォレストは強硬な姿勢を崩しておらず、デクラン・ライスのアーセナル移籍を基準に最高1億1500万ポンドを要求すると報じられている。この金額にどのクラブが屈するかと、元選手や専門家の間では懐疑的な見方が強まっている。
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ライト＝フィリップス氏、巨額の企業価値評価に疑問を呈する
ショーン・ライト＝フィリップスは、エリオットに付けられたとされる移籍金について強い懸念を示した。betwayの取材に応じた元マンチェスター・シティ、チェルシーのウインガーは、アンダーソンが才能ある選手だと認めつつも、トップレベルで地位を確立し始めたばかりの選手にこれほどの巨額移籍金が正当化されるかは疑問だと語った。
「彼は素晴らしい選手だが、サッカー界の問題は、オーナーが選手の価値に関係なく高額をつけることだ。ただ『この金額を払ってほしい』というだけだ」とライト＝フィリップスは説明した。
さらに「シティが過去最高額1億ポンドを支払ったのは例外で、どのイングランドのクラブもその額を出すとは思えない。それでも彼は非常に優れた選手なので、多くの強豪が欲しがるだろう」と続けた。
シティ・グラウンドでの驚異的な記録
アンダーソンは目に見えるプレーだけでなく、データでも異例の存在だ。2025-26シーズン、デュエル勝利数と総タッチでリーグトップを記録し、深い位置でも支配力を示した。この「No.6／No.8」への進化は、移籍金が記録的でもトップクラブを引きつける。
彼は最近、北東部を離れてから戦術的に成熟したと語った。「あるポジションを確立できた。昨シーズンもそうだったが、中央のミッドフィルダー、つまりNo.6やNo.8のポジションで本当に居心地が良い」とガーディアン紙に明かし、その多才さがペップ・グアルディオラ監督の後継候補やマンチェスター・ユナイテッドの注目を集めている。
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ワールドカップのショーウィンドウ
今回のワールドカップは、アンダーソンが1億ポンドの価値があることを示す最大のチャンスだ。もし彼がライスやベリンガムと共にイングランドを優勝に導けば、フォレストが付けた移籍金は安かったと思えるかもしれない。彼はU-21欧州選手権でベストイレブンに選ばれ、プレッシャーに強いことを already 証明している。