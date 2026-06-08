エリオット・アンダーソンに1億1500万ポンドを払うクラブはあるか？元マンチェスター・シティのスターは、プレミアリーグのクラブがノッティンガム・フォレストの移籍金要求を受け入れるとは見ていない。

シティは、フォレストのスター選手アンダーソン獲得を断念しない。最初のオファーは拒否されたが、グアルディオラ監督退任後のチーム再建を見据え、今夏の中盤補強を最優先する。

フォレストは強硬な姿勢を崩しておらず、デクラン・ライスのアーセナル移籍を基準に最高1億1500万ポンドを要求すると報じられている。この金額にどのクラブが屈するかと、元選手や専門家の間では懐疑的な見方が強まっている。