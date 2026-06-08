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エリオット・アンダーソンに1億1500万ポンドを払うクラブはあるか？元マンチェスター・シティのスターは、プレミアリーグのクラブがノッティンガム・フォレストの移籍金を飲むとは見ていない。
フォレスト、天文学的な評価額に固執
シティは、フォレストのスター選手アンダーソン獲得を断固として諦めていない。最初のオファーは拒否されたが、グアルディオラ監督退任後のチーム再建を見据え、今夏の中盤補強を最優先している。
フォレストは強硬な姿勢を崩しておらず、デクラン・ライスのアーセナル移籍を基準に最大1億1500万ポンドの移籍金を要求しているとされる。この23歳獲得にどのクラブが応じるかについては、元選手や専門家の間でも懐疑的な見方が強まっている。
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ライト＝フィリップス氏、巨額の企業価値評価に疑問を呈する
ショーン・ライト＝フィリップスは、エリオットに付けられたとされる移籍金について強い懸念を示した。Betwayの取材に応じた元マンチェスター・シティ、チェルシーのウインガーは、アンダーソンが才能ある選手だと認めつつも、トップレベルでの地位をまだ確立途上にある選手にこれほどの巨額移籍金が正当化されるかは疑問だと語った。
「彼は素晴らしい選手だが、サッカー界の問題は、オーナーが選手の価値に関係なく『この選手にはこれだけ払ってほしい』と高額を提示することだ」とライト＝フィリップスは説明した。
さらに「シティが支払った最高額は1億ポンドだが例外だ。イングランドのどのチームもその額を出すとは思えない。それでも彼は非常に優れた選手なので、多くのトップクラブが欲しがるだろう」と語った。
シティ・グラウンドでの驚異的な記録
アンダーソンは目に見えるプレーだけでなく、データでも異例の存在だ。2025-26シーズン、デュエル勝利数と総タッチでリーグトップに立ち、深い位置でも支配力を示した。この「No.6／No.8」への進化は、破格の移籍金にもかかわらずトップクラブを引きつける。
このMFは最近、北東部を離れて成熟したとし、「あるポジションを確立できた。昨季もそうだったが、中央のMF、No.6やNo.8のポジションで本当に居心地が良い」とガーディアンに語った。その多才さはペップ・グアルディオラ監督の後継候補やマンチェスター・ユナイテッドの注目も集めている。
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ワールドカップのショーウィンドウ
今回のワールドカップは、アンダーソンが1億ポンドの価値があるかを示す試金石だ。ライスやベリンガムと共にイングランドを優勝に導けば、フォレストが付けた移籍金は安かったと思えるかもしれない。彼はU-21欧州選手権でベストイレブンに選ばれ、プレッシャーに強いことを証明している。