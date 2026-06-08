シティは、フォレストのスター選手アンダーソン獲得を断固として諦めていない。最初のオファーは拒否されたが、グアルディオラ監督退任後のチーム再建を見据え、今夏の中盤補強を最優先している。

フォレストは強硬な姿勢を崩しておらず、デクラン・ライスのアーセナル移籍を基準に最大1億1500万ポンドの移籍金を要求しているとされる。この23歳獲得にどのクラブが応じるかについては、元選手や専門家の間でも懐疑的な見方が強まっている。