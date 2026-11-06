エリオット・アンダーソンに投じた1億1600万ポンドは価値ある出費！ マイカ・リチャーズが、イングランド代表MFがマンチェスター・シティでロドリの穴を埋める一助となった理由を解説
アンダーソン、一時は最も高額な英国人選手に
ニューカッスルのアカデミーから急速に頭角を現し、ノッティンガム・フォレストで浮き沈みを経験してイングランド代表の中盤の中心にまで上り詰めたアンダーソン。その歩みを見て実力を疑う者はいなかったが、記録的な移籍金には驚きの声が上がった。
タインサイド出身のアンダーソンは、マンチェスターへの移籍で一時、史上最高額の英国人選手となった。だが、その記録は、よく知る存在であるチェルシー行きのモーガン・ロジャースに塗り替えられた。
9桁の移籍金には高い期待が伴い、アンダーソンが強い注目を浴びることは避けられなかった。2026年ワールドカップでのプレーは大きな期待を抱かせたが、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムでプレミアリーグ王者アーセナルと対戦し、新たなユニフォームでプレーした際には、不安を覚える声も上がった。
今ではそうした疑問の声はほとんど聞かれない。控えめな24歳はアーリング・ハーランドらとともに、黙々と自分の役割を果たしている。そのチームにとっての価値は今や明らかだ。
- Getty
リチャーズによるマンチェスター・シティでのアンダーソンの評価
アンダーソンのプレーにどれほど感銘を受けたかを問われた元マンチェスター・シティのスター、リチャーズは、ボリントン・ユナイテッドと組み、スペックセイバーズの「ベスト・ワースト・チーム」企画に2度目の参加を果たして、再び自身の人脈を生かしている。そのリチャーズはGOALにこう語った。「コミュニティ・シールドを振り返ると、彼はあの試合で苦しんでいたと思う。それで『おや』と思ったんだ」
「実力の問題ではない。もちろん彼にはこのレベルでプレーする力がある。イングランド代表でもプレーしているし、トップ選手だ。ただ、時には人柄が重要になる。すでに多くのタイトルを獲得してきた、個性の強い選手が大勢いるチームになじめるかどうかだ。彼はそこに加わり、初戦でのつまずきを経て、今季は実際にマンチェスター・シティで最も優れた選手になっていると思う」
「もちろん、ハーランドは多くのゴールを決めるし、ハーランドらしい仕事をしている。［イリマン］・エンディアイも加入後、まずまずのプレーを見せていると思う。［ジェレミー］・ドクは時折、とても良いプレーをしている。［ラヤン］・シェルキも時折、素晴らしい。ただ、守備でも攻撃でも、安定感という点で見れば、先日のライプツィヒ戦でハーランドのゴールにつながった彼［アンダーソン］のパスは、信じられないほど見事だった。彼は素晴らしいと思う」
MFはさらに得点を増やせる
マンチェスター・シティとイングランドにとって朗報なのは、アンダーソンにはまだ成長の余地があることだ。フォレストでの92試合で記録したのはわずか6ゴールで、代表ではまだ初得点を挙げていない。得点やアシストにつながるプレーは、改善すべき点の一つだ。
エティハドでの在籍中に重要なゴールをいくつも決めたロドリのように、攻撃の最終局面でもっと貢献できるかと問われたリチャーズは、こう答えた。「できるようになると思う。それは責任をどう担うかにかかっていると思う。
「もちろん、ロドリがチームにいたとき、彼は違うタイプの選手だった。ロドリはより試合を支配し、テンポをコントロールする選手だった。アンダーソンにもそれはできるが、彼の方が少しダイナミックだ。前に出られるし、ボールを運ぶ走りで相手のラインを突破できる。ロドリはペナルティーエリアの際に構えてゴールを決めていた。一方、アンダーソンはワンツーからパスを受けてフィニッシュに絡むことも、後方から遅れて走り込むこともできると思う。シュートも素晴らしい。それを自分のプレーに加えるだけだ。
「もう一つは規律だ。エンソ・フェルナンデスのような選手とプレーするとき、彼ができるだけ早くペナルティーエリアに飛び込むのは誰もが知っている。彼がシェルキとともにトップ下でプレーするなら、ボールを持ったときは素晴らしいが、ボールを持たないときには課題がある。だから、前にいる選手たちが自分の役割を果たせると理解し、ときには自分が後方で守備の支えにならなければならないとわきまえることが大切だ」
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マンチェスター・シティはロドリの離脱にどう対処したのか
ロドリがバルセロナへ移籍した際、シティは同じ役割を担える選手を1人で見つけるという、一見不可能な課題に取り組む代わりに、それぞれ異なる持ち味を持つ新戦力3人を迎えた。かつてスペイン人の司令塔が担っていた役割を、3人で補おうというわけだ。
アンダーソンは巧みなプレーでボール保持を支え、ワールドカップ優勝経験のあるアルゼンチン人のフェルナンデスは、チェルシーから1億2500万ポンド（1億6700万ドル）で獲得され、プレーに激しさを加える。
リチャーズはこの補強について語った。「［アイユーブ・］ブアディも忘れてはいけない。何か手を打つ必要があったと思う。ロドリの代わりを見つけることは、実際にはできないからだ。バロンドール受賞者で、ボールを持てば実に自然にプレーし、試合をコントロールできる選手だからね」
「ただ、ロドリには時として、マンチェスター・シティがやりたいプレスをかける力がなかったのかもしれない。一方、アンダーソンには強い意欲がある。走力もある。だから、ロドリの代役を1人の選手だけに務めさせるのは、いつだって難しい」
「でも、ブアディを加えれば試合をコントロールできる。まだ若いが、少し低い位置に下がることもできる。アンダーソンがいれば、その両方ができる。そしてエンソは、低い位置からスタートしてボックス内へ入っていける。ロドリのプレーのさまざまな側面を補うという点で、うまくやったと思う。誰かを軽んじるつもりはないが、ロドリのような選手の代わりを見つけるのは非常に難しい。それほど優れた選手だからだ」
ミークスコーチ、専門知識を生かす
2026年、移籍市場で巨額の資金が投じられ、エティハド・スタジアムではエンツォ・マレスカがペップ・グアルディオラに代わって監督に就任するなど、マンチェスター・シティが世代交代を進める様子を見届けたリチャーズ。今度は自身の経験をノンリーグの舞台で生かしている。
昨シーズンはウォーリーFCに携わり、現在はチェシャーのボリントン・ユナイテッド・サンデー・ブルーズに所属している。同チームは2025-26シーズンの全試合に敗れ、その悲惨な戦績には31-1という大敗も含まれる。
プレミアリーグとFAカップの優勝経験を持つリチャーズは、セットプレーからプレッシャー下での冷静さまで、ボリーが抱える最大の問題を解決しようとしている。「ミークス・コーチ」は完全にペップ流で指導するのか、それとも良い雰囲気がもたらす効果をより重視するのかと問われ、こう答えた。「僕はペップじゃない。雰囲気重視とユルゲン・クロップを組み合わせたような感じだね！」
「僕たちはプレスをかけるし、エネルギッシュに戦う。待つような戦い方はしたくない。低い位置に守備ブロックを敷いて、カウンターを待つようなこともね。最初からプレスをかける。プレスには高い強度とエネルギーが必要だ。自分たちから相手に仕掛ける。それが僕たちのやり方だ」
1部リーグとノンリーグの試合への関心
リチャーズは今週末、マンチェスター・シティがどのような戦いを見せるか注目している。アストン・ヴィラとブライトンにプレミアリーグで連敗したマレスカは、ノッティンガム・フォレストとの対戦に向けてチームをシティ・グラウンドに率いる。リチャーズはまた、ストックポート地区サンデー・フットボール・リーグや、名高いサッカーのピラミッド構造の反対側で起きていることにも目を向けている。
ボリントン・ユナイテッドの歩みを、スペックセイバーズの「ベスト・ワースト・チーム：シーズン5」で追おう。全8回のこのYouTubeシリーズは、専門家の助けを少し借りながら、かつてないシーズンに挑むチームのセットプレーでの失敗、守備のミス、思いがけない妙技を余すところなく追う。YouTubeで「スペックセイバーズのベスト・ワースト・チーム」を検索し、シリーズを通じてボリーの行く末を見届けよう。
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