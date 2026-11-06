マンチェスター・シティとイングランドにとって朗報なのは、アンダーソンにはまだ成長の余地があることだ。フォレストでの92試合で記録したのはわずか6ゴールで、代表ではまだ初得点を挙げていない。得点やアシストにつながるプレーは、改善すべき点の一つだ。

エティハドでの在籍中に重要なゴールをいくつも決めたロドリのように、攻撃の最終局面でもっと貢献できるかと問われたリチャーズは、こう答えた。「できるようになると思う。それは責任をどう担うかにかかっていると思う。

「もちろん、ロドリがチームにいたとき、彼は違うタイプの選手だった。ロドリはより試合を支配し、テンポをコントロールする選手だった。アンダーソンにもそれはできるが、彼の方が少しダイナミックだ。前に出られるし、ボールを運ぶ走りで相手のラインを突破できる。ロドリはペナルティーエリアの際に構えてゴールを決めていた。一方、アンダーソンはワンツーからパスを受けてフィニッシュに絡むことも、後方から遅れて走り込むこともできると思う。シュートも素晴らしい。それを自分のプレーに加えるだけだ。

「もう一つは規律だ。エンソ・フェルナンデスのような選手とプレーするとき、彼ができるだけ早くペナルティーエリアに飛び込むのは誰もが知っている。彼がシェルキとともにトップ下でプレーするなら、ボールを持ったときは素晴らしいが、ボールを持たないときには課題がある。だから、前にいる選手たちが自分の役割を果たせると理解し、ときには自分が後方で守備の支えにならなければならないとわきまえることが大切だ」