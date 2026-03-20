エリオット・アンダーソンとモーガン・ギブス＝ホワイトが、シティ・グラウンドで移籍の噂が飛び交う中、イングランドをテーマにしたノッティンガム・フォレストからの降格警告を受ける

アンダーソンはすでにマンチェスターのビッグクラブであるシティやユナイテッド、そして古巣ニューカッスルへの復帰が噂されている一方、ギブス＝ホワイトには、野心的で資金力のあるプレミアリーグのクラブから注目が集まっている。

このミッドフィールドの2人組のうち、少なくとも1人がシティ・グラウンドに残留できるかどうかについて問われた元レッズのFWハレウッドは、今夏を前にワールドカップの賭けについてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「そう思うよ。もし残留できれば、また1年間プレミアリーグでプレーできる。そして、それは最高の選手たちを引き留めるための強力な武器になる。

「言うまでもなく、すべての選手、そして現役時代の私にとっても、最高のリーグ、トップリーグでプレーし、最高のチームに所属してタイトルを勝ち取りたいと思うものだ。 もちろん、まずはフォレストが彼らを引き留めようと努力しなければならないだろう。だが同時に、彼らにはトロフィーを勝ち取り、活躍し、さらにはイングランド代表でプレーしたいという野心もあるはずだ。だからもしフォレストが降格すれば、イングランド代表入りやトップリーグでプレーするチャンスは減ると思う。なぜなら、トップリーグが輩出する選手のレベルは信じられないほど高いからだ。

「マンチェスター・シティ戦でのモーガンのプレーは、私が長い間見てきた中で最高の出来だった。彼は、自分がまだ健在であることを皆に知らせる必要があったし、そうしたいと強く望んでいたからだ。そして、彼は全く場違いな様子を見せなかった。マンチェスター・シティ相手にプレーし、自分の能力を示したことで、彼は明らかに自分の価値を十分にアピールした。 そしてアンダーソンも、彼らはトップクラスの選手だ。だが、何らかの理由で、フォレストでプレーしている今は、彼らにとってうまくいっていないだけなんだ。」