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エリオット・アンダーソンとモーガン・ギブス＝ホワイトが、シティ・グラウンドで移籍の噂が飛び交う中、イングランドをテーマにしたノッティンガム・フォレストからの降格警告を受ける
プレミアリーグの最下位争いの中でのワールドカップへの夢
今シーズン、4人の監督を正式に就任させるという前例のない事態となったフォレストは、ヴィトール・ペレイラ監督がチームを降格の危機から救い、さらにヨーロッパリーグの準々決勝へと着実に前進させてくれることを期待している。
もしチャンピオンシップへの降格の扉が開くことになれば、次の移籍市場においてシティ・グラウンドでは主力選手の大量放出が予想される。アンダーソンとギブス＝ホワイトもその大量流出の一端を担う可能性はあるが、彼らはトレントサイドでトップリーグでのプレーを続けることを決意している。
両選手とも、今夏のワールドカップに向けたイングランド代表の計画に名を連ねることを望んでおり、アンダーソンはトーマス・トゥヘル監督が発表した最新の代表メンバーに選出されている。代表での出場回数を増やすためには、最高峰の舞台で定期的にプレーすることが不可欠となるだろう。
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フォレストはアンダーソンとギブス＝ホワイトをシティ・グラウンドに留めておけるだろうか？
アンダーソンはすでにマンチェスターのビッグクラブであるシティやユナイテッド、そして古巣ニューカッスルへの復帰が噂されている一方、ギブス＝ホワイトには、野心的で資金力のあるプレミアリーグのクラブから注目が集まっている。
このミッドフィールドの2人組のうち、少なくとも1人がシティ・グラウンドに残留できるかどうかについて問われた元レッズのFWハレウッドは、今夏を前にワールドカップの賭けについてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「そう思うよ。もし残留できれば、また1年間プレミアリーグでプレーできる。そして、それは最高の選手たちを引き留めるための強力な武器になる。
「言うまでもなく、すべての選手、そして現役時代の私にとっても、最高のリーグ、トップリーグでプレーし、最高のチームに所属してタイトルを勝ち取りたいと思うものだ。 もちろん、まずはフォレストが彼らを引き留めようと努力しなければならないだろう。だが同時に、彼らにはトロフィーを勝ち取り、活躍し、さらにはイングランド代表でプレーしたいという野心もあるはずだ。だからもしフォレストが降格すれば、イングランド代表入りやトップリーグでプレーするチャンスは減ると思う。なぜなら、トップリーグが輩出する選手のレベルは信じられないほど高いからだ。
「マンチェスター・シティ戦でのモーガンのプレーは、私が長い間見てきた中で最高の出来だった。彼は、自分がまだ健在であることを皆に知らせる必要があったし、そうしたいと強く望んでいたからだ。そして、彼は全く場違いな様子を見せなかった。マンチェスター・シティ相手にプレーし、自分の能力を示したことで、彼は明らかに自分の価値を十分にアピールした。 そしてアンダーソンも、彼らはトップクラスの選手だ。だが、何らかの理由で、フォレストでプレーしている今は、彼らにとってうまくいっていないだけなんだ。」
ムリージョはいつか移籍することになるのだろうか？
フォレストはアンダーソンやギブス＝ホワイトを手放すことに消極的だが、サンバのセンターバック、ムリージョについても同様だ。攻撃的なプレーが特徴のこの23歳の選手は、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールのスカウト陣の注目を集めていると言われている。
この魅力的な南米出身の選手が将来大物になる運命にあるかと問われたハレウッドは、次のように答えた。 「ああ、彼は間違いなく安定している。文字通り毎週のように全試合に出場している、最も安定した選手だ。センターバックとして7、8点分の活躍は確実だろう。そのポジションはトップクラスのストライカーやナンバー9と対峙するため厳しいが、彼は堅実だ。さらに攻撃参加の際も、時折ゴールを奪う脅威となっている。
「でも、フォレストが来年も彼を引き留められるかどうかは微妙なところだね。できればプレミアリーグに残留して、さらに説得力を増せれば良いんだけど。もしフォレストが降格したら、彼を引き留めるのはかなり難しくなると思うよ。」
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フォレストにとって、トッテナムとの重要な一戦が迫っている
フォレストは現在、降格圏のすぐ上に位置しており、得失点差だけが彼らを最下位3チームから救っている。 チームは日曜日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われる、同じく下位に沈むスパーズhttps://www.goal.com/en-gb/lists/bigger-than-spurs-nottingham-forest-most-important-games-club-history-message-reds-annual-drama/bltc1b9c96f00a531a5との一戦に向け準備を進めている。
この一戦は両クラブの運命を大きく左右するものであり、ペレイラ監督はアンダーソン、ギブス＝ホワイト、ムリージョらに、最も重要な局面で結果を出すことを求めている。
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