2026年の2度の移籍期間を通じて、ウォートンの将来をめぐっては活発な議論が数多く交わされた。パレスはカンファレンスリーグ制覇を目指していたこともあり、1月に大事な戦力を手放すことはあり得なかった。

とはいえ、魅力的なオファーが夏に提示されることは予想されていた。打診はあった可能性が高いが、取引は成立しなかった。その代わり、アンダーソン、フェルナンデス、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、モーガン・ロジャーズらが大型資金が投じられた移籍市場の中心となった。

比較的短期間で大きな成長を遂げてきたウォートンは、セルハースト・パークで波風を立てるつもりはない。ただ、全体的な見方としては、すでに長い別れのプロセスが始まっているというものだ。