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エリオット・アンダーソンとエンゾ・フェルナンデスの移籍後、アダム・ウォートンの価値はいくらか。クリスタル・パレスのレジェンドが「おおよその」金額に言及しつつ、2027年に向けた大胆な予測を語る
2026年にMFへ投じられた巨額資金
2026年の2度の移籍期間を通じて、ウォートンの将来をめぐっては活発な議論が数多く交わされた。パレスはカンファレンスリーグ制覇を目指していたこともあり、1月に大事な戦力を手放すことはあり得なかった。
とはいえ、魅力的なオファーが夏に提示されることは予想されていた。打診はあった可能性が高いが、取引は成立しなかった。その代わり、アンダーソン、フェルナンデス、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、モーガン・ロジャーズらが大型資金が投じられた移籍市場の中心となった。
比較的短期間で大きな成長を遂げてきたウォートンは、セルハースト・パークで波風を立てるつもりはない。ただ、全体的な見方としては、すでに長い別れのプロセスが始まっているというものだ。
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ウォートンは2027年にクリスタル・パレスを去るのか？
モリソンもそれを認めている。『Freebets.com』提供のベッティングサイトレビューに関連して取材に応じた元クリスタル・パレスFWは、ブラックバーンのアカデミー出身選手の将来について問われると、GOALにこう語った。「正直に言うと、来夏には彼はいなくなる。間違いない。
「アダム・ウォートンをクリスタル・パレスが引き留めるのは絶対に無理だ。いま動いているMFたちを見れば、アダム・ウォートンはその全員と同じくらい優れている。夏にはいなくなるだろう。あと1年だと思う。
「そもそも夏の時点で、彼には多くのクラブが関心を示していた。だが、［マクセンス］ラクロワやそのほかの主力選手をすでに失っている状況で、アダム・ウォートンまで失う余裕はない。
「彼は来夏にいなくなる。トッププレーヤーだし、私は彼をとても高く評価し、称賛している。だから、夏にはもうあのクラブにいないと断言できる。1月ですら、獲得に動くクラブは出てくると思う。ただ、そこでクリスタル・パレスが取引に応じるとは思わない。でも来夏になれば、会長も彼があのクラブにいないことを、すでに分かっているはずだ。」
ウォートンに1億ポンド超の価値はあるのか？
他の移籍で動いている金額を踏まえると、ウォートンもまた、移籍金が1億ポンド（1億3500万ドル）をはるかに超える存在になるのだろうか。この問いに対し、モリソンは「彼はそのレンジに入る。しかも会長は絶対にそれ以下では手放さない。会長がどういう人物か、私は分かっている」と答えた。
「彼のような特別な選手なら、大きな金額になる。そして若い。年齢的にもいい時期だ。22歳なんだ。だから、まだまだ長くプレーできるし、ピークにすら達していない。
「いいかい、私は会長がどういう人物か知っている。アダム・ウォートンを引き抜きたいなら、かなりの金額を払わなければならない。ただ、こうしたばかげた価格で移籍しているMFたちを見れば、そこには大金が動いている。つまり今は、MFが誰よりも重要になっているということだろう。彼らに費やされている金額を見れば、そう見える」
- (C)Getty Images
移籍成立時、ウォートンの行き先はどこになるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは過去にウォートン獲得との関連が報じられてきたが、直近の移籍市場ではサントスとユーリ・ティーレマンスを陣容に加えた。リバプールにも関心があると伝えられており、現在のシーズンが終了した後にその獲得レースを本格化させる可能性がある。
有望なプレーメーカーが新天地を求めて欧州の強豪へ移籍する可能性さえ取り沙汰されており、世界のサッカー界におけるどのチームでもプレーできる能力を備えていることに疑いの余地はない。
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