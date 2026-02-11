ハーグリーブスは、アンダーソンをデクラン・ライスと比較し、9 月からイングランド代表の中盤でライスとコンビを組んでいる元ニューカッスルMF は、マンチェスター・ユナイテッドで成功する性格の持ち主だと確信している。

「彼は、チャンスを与えられ、それをしっかりと生かしているという意味で、デクランを少し思い出させます。若い選手として、彼は急速なスピードで成長し、常に上達しています。彼は体格も、スキルも、すべてを備えています。エリオットについて私が気に入っているのは、彼には人格があるように見えることです。

「そして、それは困難な状況に必要なものです。なぜなら、優れた選手であるということよりも、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブでプレーすることへの期待に、どう対処できるかが重要だからです。それは、データやスカウトレポートではわからない、予測不可能な要素のひとつです。彼は、その原動力を持っているように見えます」

アンダーソンは、降格回避に向けた重要な試合となる水曜日のウルブズ戦で、フォレストの勝利に貢献したいと考えている。この試合は、TNT Sports で生中継される今週のプレミアリーグ 10 試合のうちの 1 つである。

また水曜日には、マンチェスター・シティがフラムを迎え、リヴァプールに対する驚異的な逆転勝利の勢いに乗ろうとする一方、リヴァプールはサンダーランドを訪れ、終盤の失態からの立て直しを図る。一方、クリスタル・パレスはバーンリーを迎え、アストン・ヴィラはブライトン・アンド・ホーブ・アルビオンをホームに迎える。

そして木曜日には、プレミアリーグ首位のアーセナルがブレントフォードを訪問する。