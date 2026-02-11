Getty
エリオット・アンダーソンかアダム・ワートンか、マンチェスター・ユナイテッドへ？元レッドデビルズのスター選手が、今夏退団するカゼミーロの後継者として「個性」あるミッドフィールダーを第1候補に選ぶ
中盤の補強がマンチェスター・ユナイテッドの移籍計画の焦点に
ユナイテッドは昨夏、ミッドフィルダーの獲得を検討したが、最終的には攻撃陣の刷新に注力することを決断。ゴールキーパーのセネ・ラメンスに加え、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンジャミン・セスコを獲得するために2億ポンド以上を投じた。中盤の補強は来季に向けて常に主要な焦点となる予定だったが、カゼミーロの退団により新たなミッドフィルダーの獲得はさらに急務となった。
ブラジル人選手は2022年、新監督エリック・テン・ハグ体制下で悪夢のようなシーズンスタートを切ったユナイテッドに7000万ポンドで加入し、即座に戦力を強化した。カゼミーロはそのシーズンでチームの3位フィニッシュとカラバオカップ優勝に貢献したが、過酷な2年目を経験。ジェイミー・キャラガーは「トップレベルでの彼の時代は終わった」と断言するに至った。
しかしカゼミーロは過去1年で驚異的な復活を遂げ、5度のチャンピオンズリーグ優勝経験を持つブラジル代表主将の後継者探しをユナイテッドに困難な課題として突きつけている。
ハーグリーブスがアンダーソンをマンチェスター・ユナイテッドのトップターゲットに指名
元ユナイテッドMFのオーウェン・ハーグリーブスは、カレガーのような批評家たちの見解が間違っていることを証明したカゼミーロを称賛し、「度を超した軽蔑」を受けたことを指摘した。そして、ノッティンガム・フォレストのMFアンダーソンが、オールド・トラッフォードでカゼミーロの後継者となる最有力候補だと考えている。
TNTスポーツの解説者ハーグリーブスはGOALに次のように語った。「アダム・ワートンは本当に素晴らしい選手だ。非常に頭脳明晰で、他の選手よりも少し早く試合を見通すことができる。彼はファーストタッチでパスを出すが、エリオットは別のタイプだ。エリオットはもう少し体格が大きく、おそらくもう少しアグレッシブだ。だから、2人とも非常に才能のある若手選手だと思う。
「エリオットは、おそらく、もう少しフィジカルが強いので、現時点では、エリオットの方が有利だと思います。しかし、アダムは、非常に賢いので、誰とでもプレーできる子供だと思います。
アンダーソンはライスのような「個性」を持っている
ハーグリーブスは、アンダーソンをデクラン・ライスと比較し、9 月からイングランド代表の中盤でライスとコンビを組んでいる元ニューカッスルMF は、マンチェスター・ユナイテッドで成功する性格の持ち主だと確信している。
「彼は、チャンスを与えられ、それをしっかりと生かしているという意味で、デクランを少し思い出させます。若い選手として、彼は急速なスピードで成長し、常に上達しています。彼は体格も、スキルも、すべてを備えています。エリオットについて私が気に入っているのは、彼には人格があるように見えることです。
「そして、それは困難な状況に必要なものです。なぜなら、優れた選手であるということよりも、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブでプレーすることへの期待に、どう対処できるかが重要だからです。それは、データやスカウトレポートではわからない、予測不可能な要素のひとつです。彼は、その原動力を持っているように見えます」
アンダーソンは、降格回避に向けた重要な試合となる水曜日のウルブズ戦で、フォレストの勝利に貢献したいと考えている。この試合は、TNT Sports で生中継される今週のプレミアリーグ 10 試合のうちの 1 つである。
また水曜日には、マンチェスター・シティがフラムを迎え、リヴァプールに対する驚異的な逆転勝利の勢いに乗ろうとする一方、リヴァプールはサンダーランドを訪れ、終盤の失態からの立て直しを図る。一方、クリスタル・パレスはバーンリーを迎え、アストン・ヴィラはブライトン・アンド・ホーブ・アルビオンをホームに迎える。
そして木曜日には、プレミアリーグ首位のアーセナルがブレントフォードを訪問する。
キャリックがセスコに「見て学ぶ」よう指示したのは正しい判断だ
ベンジャミン・セスコが96分に同点弾を叩き込み、ウェストハム戦で1-1の引き分けに持ち込んだことで、キャリック監督率いるユナイテッドの無敗スタートを守った。フルハム戦では94分に決勝点を挙げており、スロベニア代表選手にとって3試合連続の土壇場ゴールとなった。昨夏RBザルツブルクから7400万ポンドで移籍して以来、通算7得点を記録しているが、キャリック監督下での先発出場はまだない。
ハーグリーブスはセスコの起用についてキャリックの采配を称賛し、ユナイテッドが若手FWをいきなり過酷な環境に放り込むのではなく、常に時間をかけて徐々にチームに馴染ませてきた点を指摘した。
彼は説明した。「あの手の若手選手には、たとえ高額で獲得したとしても、まずは見習わせるのが最善策だと思う。10年前の昔ながらの手法だ。 例えばセスコのような選手は、ビッグクラブなら控えのストライカーだ。全盛期のマンチェスター・ユナイテッドにはクリスティアーノ・ロナウド、ウェイン・ルーニー、オーレ・グンナー・ソルスクヤがいた。[それ以前には]テディ・シェリンガム、アンディ・コール、ドワイト・ヨークがいた。
「そして若手選手は現場で経験を積むんだ。 我々にはダニー・ウェルベックがいた。彼は18歳で台頭し、リーグ優勝時にはおそらく5番目のストライカーだった。毎日チームと共にトレーニングし、多くのことを学んだ。マーカス・ラッシュフォードやアンソニー・マルシャル、今は去ったラスマス・ホイェルンドのように、18歳や19歳、20歳でいきなり起用するのは、彼らの成長にとって良いとは思えない。
「クラブが不調な時、彼らは全てのプレッシャーを背負う。セスコを起用し『サイドで見学し、最後の25分で出場すればチャンスは来る…』と言うべきだった。彼が今、活躍しているのは偶然ではない。 エージェントや選手は『出場したい、プレーしたい』と言うだろう。だが、その準備が整っていない可能性もある。だから（キャリックは）『基本を学べ、俺が助ける。20年間この世界にいる、全て見てきた、俺を信じろ』と言うんだ。そしてそれが功を奏している」
