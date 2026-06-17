エリオット・アンダーソンが1億2500万ポンド超で「お買い得」とされる理由。マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストとイングランド代表のMF獲得へ、英国最高移籍金を検討。

多額の現金がばら撒かれている現状について、これらの金額を「価値」と呼べるのかという問いに対し、元ノッティンガム・フォレストでイングランド代表ストライカーのコリーモア氏は、BetWrightとの提携でGOALに語った。「サウジアラビアは現在、やや姿勢を軟化させていると思う。 ロナウドはグローバルブランドなので別格だが、サウジ側はLIVゴルフの例から、ただ金を投じるだけでは成功しないことに気づいたのだと思う。

だからこそ、ニューカッスル・ユナイテッドとの関係が今後どう展開するかは興味深い。ニューカッスルはフォレストやヴィラ同様、PSRやコンプライアンスの問題を抱えてきた。彼らは好き勝手に資金を投じられるわけではない。

アブダビ、サウジアラビア、米国のベンチャーキャピタリスト、トッド・ボーリー氏……私はここ1週間米国にいるが、毎年訪れている身としても今回の物価の高さには驚いた。

チケット代も議論になるが、人々はニューヨーク・ニックスのプレーオフ観戦に1万、3万、5万と平気で払う。つまり、何にでも価値があるのだ。

マンチェスター・シティがクラブを変えようとしても、アブダビにとっては小銭だ。エリオット・アンダーソン獲得にその金額を払う価値？ 10年を見据えれば、間違いなくある。

1億2000万ポンドでも、デクラン・ライスを考えれば安い。優勝から遠ざかるアーセナルのような大クラブがタイトルを取れるなら1億ポンドは小さい。アンダーソンも同等の価値を示すだろう。

「だから、少しおかしな話だとは思う。他のクラブが競争するのは非常に難しくなる。ウナイ・エメリ監督のケースを見てほしい。アストン・ヴィラは、ディーン・スミス監督の下でチャンピオンシップでプレーしていた6人、7人、あるいは8人の選手を起用しているし、我々がフリーで獲得したロス・バークレーのような選手もいる。

要は、アンダーソンは今の市場では割安だ。シティが10年間保有し、5回優勝すれば、間違いなくお買い得になる。