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エリオット・アンダーソンが1億2500万ポンド超で「お買い得」とされる理由。マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストとイングランド代表のMF獲得へ、英国最高移籍金を検討。
1億ポンドを超える移籍が増えている。
移籍金は上昇を続け、2017年夏にはネイマールがバルセロナからパリ・サンジェルマンへ2億2200万ユーロ（1億9200万ポンド／2億5800万ドル）で移籍し、過熱する市場を象徴した。
その後、10桁の移籍金は当たり前となり、プレミアリーグではジャック・グリーリッシュ、デクラン・ライス、エンツォ・フェルナンデス、フロリアン・ヴィルツらがその条件を満たした。2025年にはニューカッスルからリヴァプールへ移籍したスウェーデン人FWアレクサンダー・イサクが、イングランドサッカー史上最高移籍金記録を更新した。
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マンチェスター・シティは、アンダーソンにグアルディオラ退任後のチームを支えることを期待している。
今後数週間で移籍金はさらに上昇し、アンダーソンに関する憶測は続くだろう。シティ・グラウンドで2シーズン活躍し、ワールドカップ代表にも選ばれたタインサイド出身の彼の評価は、過去最高だ。
ペップ・グアルディオラ監督の退任後を見据えるマンチェスター・シティは、ボールを奪い、保持できる選手を獲得するため巨費を投じる意向だと報じられている。契約を結ぶには、イサクがアンフィールドに移籍した際の条件を上回るオファーが必要だ。
マンチェスター・シティが破格の移籍金でアンダーソン獲得に価値を見出す方法
多額の現金がばら撒かれている現状について、これらの金額を「価値」と呼べるのかという問いに対し、元ノッティンガム・フォレストでイングランド代表ストライカーのコリーモア氏は、BetWrightとの提携でGOALに語った。「サウジアラビアは現在、やや姿勢を軟化させていると思う。 ロナウドはグローバルブランドなので別格だが、サウジ側はLIVゴルフの例から、ただ金を投じるだけでは成功しないことに気づいたのだと思う。
だからこそ、ニューカッスル・ユナイテッドとの関係が今後どう展開するかは興味深い。ニューカッスルはフォレストやヴィラ同様、PSRやコンプライアンスの問題を抱えてきた。彼らは好き勝手に資金を投じられるわけではない。
アブダビ、サウジアラビア、米国のベンチャーキャピタリスト、トッド・ボーリー氏……私はここ1週間米国にいるが、毎年訪れている身としても今回の物価の高さには驚いた。
チケット代も議論になるが、人々はニューヨーク・ニックスのプレーオフ観戦に1万、3万、5万と平気で払う。つまり、何にでも価値があるのだ。
マンチェスター・シティがクラブを変えようとしても、アブダビにとっては小銭だ。エリオット・アンダーソン獲得にその金額を払う価値？ 10年を見据えれば、間違いなくある。
1億2000万ポンドでも、デクラン・ライスを考えれば安い。優勝から遠ざかるアーセナルのような大クラブがタイトルを取れるなら1億ポンドは小さい。アンダーソンも同等の価値を示すだろう。
「だから、少しおかしな話だとは思う。他のクラブが競争するのは非常に難しくなる。ウナイ・エメリ監督のケースを見てほしい。アストン・ヴィラは、ディーン・スミス監督の下でチャンピオンシップでプレーしていた6人、7人、あるいは8人の選手を起用しているし、我々がフリーで獲得したロス・バークレーのような選手もいる。
要は、アンダーソンは今の市場では割安だ。シティが10年間保有し、5回優勝すれば、間違いなくお買い得になる。
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ノッティンガム・フォレストとマリナキス氏は、最後まで売却に抵抗する。
フォレストは長期にわたる交渉で強硬な姿勢を崩さない。ギリシャ人オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏は圧力に屈しない。彼の要求が飲まれない限り、2029年まで契約する選手との取引は成立しない。
シティは追加条項を含む条件で要求を満たそうと動いている。水曜日にイングランド代表としてクロアチアとワールドカップ初戦を控えるアンダーソンの移籍金が大会中にさらに高騰する前に、シティは妥協点を見たい考えだ。