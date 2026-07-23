エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍し、マンチェスター・ユナイテッドを皮肉った。

アンダーソンの移籍金は一時は英国人最高額となったが、数日後、モーガン・ロジャースが1億1700万ポンドでアストン・ヴィラからチェルシーへ移籍し、記録は塗り替えられた。 なお、アンダーソン争奪戦はシティだけではなかった。ユナイテッドも獲得を模索したが途中で撤退し、ライバルが契約を成立させる運びとなった。アンダーソンは昨季フォレストでほぼ全試合に出場し、W杯でもイングランド代表として3位入賞を果たした。

代表戦を終え3週間の休暇中の彼は、すでに2026-27シーズンを展望。9月13日のマンチェスター・ダービーを最も楽しみにしているという。







