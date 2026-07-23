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エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍し、マンチェスター・ユナイテッドを皮肉った。
巨額の資金を投じた大胆な動き
アンダーソンの移籍金は一時は英国人最高額となったが、数日後、モーガン・ロジャースが1億1700万ポンドでアストン・ヴィラからチェルシーへ移籍し、記録は塗り替えられた。 なお、アンダーソン争奪戦はシティだけではなかった。ユナイテッドも獲得を模索したが途中で撤退し、ライバルが契約を成立させる運びとなった。アンダーソンは昨季フォレストでほぼ全試合に出場し、W杯でもイングランド代表として3位入賞を果たした。
代表戦を終え3週間の休暇中の彼は、すでに2026-27シーズンを展望。9月13日のマンチェスター・ダービーを最も楽しみにしているという。
アンダーソンは、シティがこの街を支配していると主張している。
新クラブの公式メディアにアンダーソンは語った。「マンチェスターではシティが常に王者だった。この世界屈指のダービーに関われて興奮している」。
また、エティハドを選んだ理由についても彼は率直だった。「彼らは勝者で、決して諦めない。私が求めていたチームだ」とアンダーソンは語った。
MFがシティ加入の理由を語る
2024年に3500万ポンドでフォレストに移籍した元ニューカッスルのエースにとって、今回の移籍は大きな飛躍だ。マンチェスターの「青」のクラブを選んだ理由について、アンダーソンは「この10年の成功」を挙げた。
高額移籍や代表での地位向上にもかかわらず、彼はまだ成長途上だと語る。「すべては急展開だが、ここに来られると信じていた。これからも努力し、クラブを前進させる」
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エンツォ・マレスカの下での生活
アンダーソンは2031年までの長期契約を結んだ。エンツォ・マレスカ新監督にとって初の大型補強となる。マレスカは今夏ペップ・グアルディオラの後任に就き、アンダーソンは彼の戦術の下でプレーすることを楽しみにしている。「ここ数年、彼のチームを観察し、チェルシーの選手数人と話したが、皆、彼を高く評価していた」とアンダーソンは語った。
彼のプレースタイルは、ノッティンガム・フォレストでの最終シーズンに示したデータが証明している。昨季プレミアリーグで最多タッチ数3300回、最多デュエル勝利数297回、最多ボール奪取数306回を記録した。エティハドのピッチで何をもたらすかと問われると、オールラウンドな能力に自信を示した。「僕はあらゆる要素を少しずつ持ち合わせていると思う。 質、フィジカル、エネルギーをもたらす」と語った。
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