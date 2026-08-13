アンダーソンは、休暇中にオールド・トラフォードのスター選手たちからマンチェスターの赤い側のクラブへ移籍するよう説得を試みられたにもかかわらず、自身がユナイテッド加入に迫っていたことは一度もなかったと強調した。水曜日にシティのクラブストアで行われたファンイベントで、アンダーソンは、シティが争奪戦を制する前にユナイテッドが自身を最優先の補強ターゲットにしていたという長年のうわさについて言及した。

オフシーズン中にユナイテッドの選手たちから勧誘を受けたとの報道について問われると、アンダーソンはそうした接触があったことを認めつつも、自らの決断は揺るがなかったとした。「ポルトガルでゴルフをしていた時に何人かと偶然会って、いろいろ楽しく話をしただけだ。でも、自分は決断を下さなければならず、シティを選んだ」と、このイングランド代表は説明した。