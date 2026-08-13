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エリオット・アンダーソンが、マンチェスター・シティ移籍を完了させるための休暇中の要請をマンチェスター・ユナイテッドから断った理由を明かす
アンダーソン、休暇中のタッピングアップの試みを明かす
アンダーソンは、休暇中にオールド・トラフォードのスター選手たちからマンチェスターの赤い側のクラブへ移籍するよう説得を試みられたにもかかわらず、自身がユナイテッド加入に迫っていたことは一度もなかったと強調した。水曜日にシティのクラブストアで行われたファンイベントで、アンダーソンは、シティが争奪戦を制する前にユナイテッドが自身を最優先の補強ターゲットにしていたという長年のうわさについて言及した。
オフシーズン中にユナイテッドの選手たちから勧誘を受けたとの報道について問われると、アンダーソンはそうした接触があったことを認めつつも、自らの決断は揺るがなかったとした。「ポルトガルでゴルフをしていた時に何人かと偶然会って、いろいろ楽しく話をしただけだ。でも、自分は決断を下さなければならず、シティを選んだ」と、このイングランド代表は説明した。
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マンチェスター・シティへの10年にわたる献身
アンダーソンは、エティハド・スタジアムへの大型移籍を果たした後、自らの忠誠心を明確に示した。マンチェスター・ユナイテッドも獲得に関心を示していたが、アンダーソンの個人的な背景を踏まえれば、前所属クラブを離れる決断をした際に行き先はひとつしかなかった。イングランド代表の同選手は、マンチェスターの赤い側への移籍の可能性をめぐる話題に言及し、自身が長年抱いてきた立場を明らかにした。
「いくつか目にしたよ。大げさに騒がれていた」とアンダーソンは語った。「僕が8歳か9歳くらいの時に、［セルヒオ］アグエロがあのゴールを決めた。ここ10年、ずっとマンチェスター・シティを見てきた。大きな決断をしなければならないけど、自分は正しい決断をしたと確信している」
憧れの存在たちの足跡をたどって
アンダーソンにとって、シティへの移籍は単なるキャリアのステップ以上の意味を持つ。かつて自身のサッカー界のヒーローが在籍したクラブでプレーする機会でもあるからだ。現代サッカーにおけるケヴィン・デ・ブライネの影響は、この若きイングランド人に明確な足跡を残している。アンダーソンは成長期を通じて、ベルギー代表MFの動きやパスレンジを研究してきた。
「この10年間ずっと、デ・ブライネは僕が憧れてきた選手だった」とアンダーソンは明かした。「彼のプレーを見るのが大好きだった。同じクラブに来て、彼がプレーした場所で自分もプレーできるのは特別なことだ」と語っている。
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ジョン・ストーンズから背番号5を受け継ぐ
今週日曜、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われるアーセナルとのコミュニティ・シールドで公式戦デビューに臨むこのMFは、背番号5を着用することを明かした。この番号は以前、クラブのレジェンドであるジョン・ストーンズが着けていたもので、アンダーソンは、同じ代表でプレーするチームメートがマンチェスターでの生活にスムーズになじむうえで大きな役割を果たしてくれたと認めた。
「選べる番号はいくつかあった。もちろん、最後に5番を着けていたのはストーンズィーだったし、彼は夏の間ずっと本当に良くしてくれた。だから、その番号を引き継ぐのはとてもいいことだと思った」とアンダーソンは述べた。
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