イングランド代表は6月初旬、マヨルカ島でスペイン代表と対戦する。この試合に勝てばグループ首位と2027年女子ワールドカップの出場権が確定する。 引き分けでも自力突破の可能性は残る。数日後のウクライナ戦に勝てば首位確定だ。だが、2点差以上で負ければスペインに主導権を譲る恐れがある。

スペイン戦は6月5日、ウクライナ戦は6月9日にリバプールのヒル・ディキンソン・スタジアムで行われる。グループ1位のみが本大会にストレートインし、2～4位はプレーオフに回る。

「これは明らかに、我々の予選における非常に重要な局面です」とウィーグマン監督は語った。「我々は今、可能な限り最強の立場に身を置いています。この最後の2試合は、最も早い段階でワールドカップ出場権を獲得するチャンスを与えてくれるものです。

スペインとウクライナはそれぞれ異なる難しさを持つ試合です。敵地でスペインのサポーターを前に戦うのは非常に厳しいですが、準備はできています。ホームでウクライナと最終戦を迎えられるのは嬉しいです。 全国各地でこのチームを披露することの重要性を私たちは常に語ってきました。エバートンの新スタジアムでサポーターの前でプレーできることを楽しみにしています。リバプールは長年にわたり『ライオネッス』と深い縁があります。だからこそ、特別な夜になるでしょう。」