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エラ・トゥーンが2026年以来初めてライオネスに復帰。イングランド代表はスペインとの重要なワールドカップ予選を控え、アギー・ビーバー＝ジョーンズも代表に復帰した。
トゥーンが2026年以来初めてライオネスの代表メンバーに復帰
トゥーンは11月下旬のウェンブリーでの中国戦（8-0）で1得点3アシストを記録して以来、代表戦に出場していなかった。股関節の故障でマンチェスター・ユナイテッドでも約5か月間欠場したが、4月下旬に復帰し、直近2試合に先発。先週末のチェルシー戦ではフル出場した。
トゥーンの招集に伴い、前回初招集された17歳のエリカ・パーキンソンは代表から外れ、グレース・クリントンも選外となった。昨夏マンチェスター・シティに移籍したクリントンは出場機会が少ないものの、今月初めのFAカップ準決勝チェルシー戦では先発した。
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ビーバー＝ジョーンズの復帰は、イングランド代表にさらなる好材料となる。
ビーバー＝ジョーンズの復帰は朗報だ。正ストライカーのアレッシア・ルッソの控えとして、攻撃陣の厚みが増す。 チェルシーでプレーする彼女は足首の怪我などに悩まされたが、シーズン終盤の3試合でベンチ入りし実戦経験を積んだ。前十字靭帯断裂から回復中のミシェル・アギェマンに代わり、9番のオプションを増やす上で彼女の招集は大きい。
前回負傷で離脱したフレイヤ・ゴッドフリーも復帰し、フォワードのポジションを再び争う。4月に初招集されたキーラ・バリーは今回は外れた。 先月急きょ招集されたニアム・チャールズも再び代表入り。右足に保護ブーツを装着していたルーシー・ブロンズも選出された。
イングランド女子代表の全メンバー
GK：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）、アンナ・ムーアハウス（オーランド・プライド）、エリー・ローバック（アストン・ヴィラ）
ディフェンダー：ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、ジェス・カーター（ゴッサム）、ニアム・チャールズ（チェルシー）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、テイラー・ハインズ（アーセナル）、マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）、エスメ・モーガン（ワシントン・スピリット）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）、ロッテ・ウッベン＝モイ（アーセナル）
MF：ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（マンチェスター・シティ）、ルシア・ケンドール（アストン・ヴィラ）、ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘン）、エラ・トゥーン（マンチェスター・ユナイテッド）、キーラ・ウォルシュ（チェルシー）
フォワード：アギー・ビーバー＝ジョーンズ（チェルシー）、フレイヤ・ゴッドフリー（ロンドン・シティ・ライオネッス）、ローレン・ヘンプ（マンチェスター・シティ）、ローレン・ジェームズ（チェルシー）、クロエ・ケリー（アーセナル）、ベス・ミード（アーセナル）、ジェス・パーク（マンチェスター・ユナイテッド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）
- AFP
ワールドカップ予選の行方が懸かる中、イングランドはスペインとウクライナと対戦する
イングランド代表は6月初旬、マヨルカ島でスペイン代表と対戦する。この試合に勝てばグループ首位と2027年女子ワールドカップの出場権が確定する。 引き分けでも自力突破の可能性は残る。数日後のウクライナ戦に勝てば首位確定だ。だが、2点差以上で負ければスペインに主導権を譲る恐れがある。
スペイン戦は6月5日、ウクライナ戦は6月9日にリバプールのヒル・ディキンソン・スタジアムで行われる。グループ1位のみが本大会にストレートインし、2～4位はプレーオフに回る。
「これは明らかに、我々の予選における非常に重要な局面です」とウィーグマン監督は語った。「我々は今、可能な限り最強の立場に身を置いています。この最後の2試合は、最も早い段階でワールドカップ出場権を獲得するチャンスを与えてくれるものです。
スペインとウクライナはそれぞれ異なる難しさを持つ試合です。敵地でスペインのサポーターを前に戦うのは非常に厳しいですが、準備はできています。ホームでウクライナと最終戦を迎えられるのは嬉しいです。 全国各地でこのチームを披露することの重要性を私たちは常に語ってきました。エバートンの新スタジアムでサポーターの前でプレーできることを楽しみにしています。リバプールは長年にわたり『ライオネッス』と深い縁があります。だからこそ、特別な夜になるでしょう。」