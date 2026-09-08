



キリアン・エンバペはミラン愛の持ち主だ。インテルと今夜の一戦についてどう思うかと聞かれたレアル・マドリーのスーパースターは、にっこりと笑ってこう答えた。「僕はミランの方が好きだけど、インテルはリスペクトに値する」。その最初の愛着の原点には、フランス人の彼が夏をともに過ごしていたイタリア人家族がある。ベビーシッターのニコラとベアトリーチェ・リッカルディだ。当時のエンバペは、父ウィルフリードがスポーツディレクターを務めるボンディでプレーしていた。母ファイザはこう語っている。「ミランが負けると、キリアンはリモコンをテレビに投げつけて、イタリア語で悪態をついていたの」。

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ミラン愛 - 2023年にも『ガゼッタ』に対して、こう明かしていた。「僕のミランとのつながりは特別なんだ。子どもの頃、イタリア人のベビーシッターがいて、その家族と多くの時間を過ごしていた。みんなミランのファンだった。だから彼らのおかげで、僕もミランを応援するようになって、いろいろな試合を見ていた。いつかミランでプレーするんだと、ずっと言っていたよ……」。



