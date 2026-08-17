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エムバペとハーランドがトップタイ！ EA FC 27のレーティングが判明、メッシは大幅アップもリバプールのスターは大幅ダウン
エムバペとハーランドがトップ争いをリードする
キリアン・エムバペは総合値91で男子選手の最高評価タイを維持したが、これまで並んでいたモハメド・サラーに代わって、90から91へ引き上げられたアーリング・ハーランドが肩を並べる形となった。レアル・マドリーのスーパースターとマンチェスター・シティの得点マシーンは、今年91に到達した男子選手で唯一の2人であり、バーチャルの舞台で打ち破るべき決定的な2強としての地位を確立している。
そのトップ2に続く層も非常に厚く、複数のスターが総合値90に並んでいる。マンチェスター・シティの中盤の柱ロドリ、そしてパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレも、首位勢にわずか1ポイント差で続く1人だ。さらに、バイエルンのハリー・ケインと、バイエルンでの生活を爆発的なスタートで切ったことで4ポイントという大幅な上昇を与えられたマイケル・オリーセも、この「90クラブ」に加わっている。
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ファン・ダイクが後退、メッシとフェルナンデスは大幅アップ
今回の発表における最大の注目点の一つは、リオネル・メッシの復活だ。インテル・マイアミの象徴的存在であるメッシは、アルゼンチンでのワールドカップでの英雄的な活躍を受け、総合値が86から89に上昇。キャリア晩年にあっても、実力は色あせないことを証明した。総合値89には、マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰へ導いたことで87から89へと強化された、プレミアリーグ年間最優秀選手のブルーノ・フェルナンデスも名を連ねている。
しかし、プレミアリーグの全員にとって朗報というわけではない。すでにアンフィールドの忠実なサポーターの間で大きな論争を呼んでいる判断として、リバプール主将フィルジル・ファン・ダイクは総合値が90から88へと2ポイント下げられた。オランダ人DFにとっては珍しい評価ダウンだが、それでもこのポジションで最も高く評価される選手の一人であることに変わりはない。この88評価帯にはそのほか、アーセナルの守備コンビであるウィリアム・サリバとデクラン・ライス、さらにバイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒ、ルイス・ディアスらが含まれている。
プテジャス、女子サッカー界で支配的地位を維持
女子では、新たにロンドン・シティ・ライオネスに加入したアレクシア・プテジャスが総合91で引き続き最高評価の選手となっており、女子データベースにおけるトップタレントとしての地位を維持している。プテジャスは、最近バルセロナからWSLへ移籍したにもかかわらず、ゲーム内での技術力におけるゴールドスタンダードであり続けている。負傷に苦しんだシーズンを受けて91から90に下がったバロンドール受賞者アイタナ・ボンマティに対し、わずかにリードを保っている。それでもこのバルセロナのスターは、中盤の創造性を求めるあらゆる『Ultimate Team』愛好家にとって、依然として中心的な存在だ。
総合90でこのエリート層に加わったのがマンチェスター・シティのカディジャ・ショーで、女子スーパーリーグ優勝へクラブを導いた活躍を受けて同じく総合90となっている。空中戦での支配力と決定力の高いフィニッシュが、ついにワールドクラスの評価として反映された。シティのチームメートである長谷川唯も、その戦術眼が評価され、総合値は85から88へと大きく上昇した。女子スーパーリーグは上位層に多くの選手を送り込んでおり、EA FCのエコシステムにおけるイングランド国内リーグの世界的な評価の高まりを浮き彫りにしている。
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衝撃的な格下げと開幕までの道のり
一方で、アーセナルのアレッシア・ルッソは、全コンペティションで自己最多となるシーズン24ゴールを記録したにもかかわらず、89から88へのサプライズのダウングレードとなった。多くのファンは、アーセナルでの得点量産を受けてイングランド代表のルッソがさらに上昇すると予想していたが、EAはベーススタッツをわずかに引き下げる判断を下した。その一方で、バルセロナのクラウディア・ピナは86から89へと3ポイントのアップグレードを受け、クラブのチームメートであるエバ・パホル（88から89）、キャロライン・グラハム・ハンセン（90から89）とともに、カタルーニャの強豪の強力な攻撃陣に名を連ねている。
これで最初のトップ27が公になり、完全リリースに向けたカウントダウンは本格化している。EAは、2万1000人超の選手を収録した完全なデータベースを今週を通じて段階的に公開すると確認しており、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガをカバーする。正式発売日は9月25日に設定されているが、アルティメット・エディションを選んだ人は、9月18日に1週間早くプレーを始めることができる。
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