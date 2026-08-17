キリアン・エムバペは総合値91で男子選手の最高評価タイを維持したが、これまで並んでいたモハメド・サラーに代わって、90から91へ引き上げられたアーリング・ハーランドが肩を並べる形となった。レアル・マドリーのスーパースターとマンチェスター・シティの得点マシーンは、今年91に到達した男子選手で唯一の2人であり、バーチャルの舞台で打ち破るべき決定的な2強としての地位を確立している。

そのトップ2に続く層も非常に厚く、複数のスターが総合値90に並んでいる。マンチェスター・シティの中盤の柱ロドリ、そしてパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレも、首位勢にわずか1ポイント差で続く1人だ。さらに、バイエルンのハリー・ケインと、バイエルンでの生活を爆発的なスタートで切ったことで4ポイントという大幅な上昇を与えられたマイケル・オリーセも、この「90クラブ」に加わっている。