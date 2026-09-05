Getty Images Sport
翻訳者：
エミ・マルティネス、チェルシーが背番号変更を発表。ジョン・テリーの象徴的な背番号26をわずか1試合で変更へ
マルティネスの突然の方針転換
マルティネスはアストン・ビラから750万ポンドの移籍金でスタンフォード・ブリッジに加入し、すぐさま背番号26を希望した。34歳のGKはデビュー戦でもそのユニフォームを着用し、チェルシーがブライトンに4-3で勝利するスリリングな一戦に貢献した。
しかし、このGKはサンチェスが移籍期限最終日に期限付き移籍でコモへ加わったことを受け、早くも変更を選んだ。スペイン人GKの退団によって名誉ある背番号1が空番となり、アルゼンチン代表は素早く自身の背番号をアップグレードした。
チェルシーがこの変更を発表し、すでに当初のユニフォームを購入したサポーターに向けた特別な対応も明らかにした。クラブ公式メガストアまたは公式サイトで「マルティネス 26」のシャツを購入したファンは、購入証明を持参のうえ10月4日までにスタンフォード・ブリッジへ持ち込めば、新加入守護神の直筆サインを入れてもらえる。
- Getty Images Sport
テリーの祝福
この急な背番号変更は、マルティネスが公の場で、テリーのかつての背番号を着けることについて本人の了承を求めていたと明かした直後に起きた。GKは、以前にローン移籍中にその番号を着けた経験があることに触れ、スタンフォード・ブリッジでその重みを引き継ぐことへの興奮も語っていた。
「ジョンとは加入前に話をしていて、彼は僕がここに来ることを本当に喜んでくれていた」とマルティネスは説明した。「契約した朝、彼にメッセージを送って、『あなたのユニフォームを着ます。そして誇りを持ってそれを全うします』と伝えた」
テリー自身もこの移籍を強く支持しており、マルティネスを今夏最高の補強候補だと評していた。「もし世界中のどのGKでも選べるなら、彼は私にとって間違いなく最上位の一人だ」と元チェルシー主将は語った。「私たちはアーセナルからアストン・ビラに彼を獲得し、彼は信じられないほど素晴らしかった。彼が見せる自信、トレーニングへの取り組み方、選手グループに与えた影響力、そのメンタリティーは驚異的だ」
重い遺産
テリーは、マルティネスのようなメンタリティーを持つ選手が自身の伝説的な背番号を受け継ぐことに大きな喜びを示し、両者には失点を嫌う共通の姿勢があると指摘していた。「彼が26番を着ける。そう、我々はゴーサインを出した」とテリーは語っていた。「なぜか分かるか？ 彼は、私が26番を着けていた時と同じくらい、クリーンシートを愛しているからだ」
そうした相互のリスペクトがある一方で、マルティネスはこれから伝統ある背番号1で自身の道を切り開くことになる。テリーの引退以降、26番は長期的に保持するのが難しい番号となっている。カリドゥ・クリバリはロンドンでの在籍期間中に一時的にこの番号を着用し、アカデミー出身のリーヴァイ・コルウィルも1シーズンだけ着けた後、背番号6に変更した。
- AFP
アーセナル戦が迫る
マルティネスは今後、チェルシーがエミレーツ・スタジアムに乗り込み、アーセナルと対戦する一戦で、新たな背番号1のユニフォームを着て初出場を果たす見通しだ。かつて所属したクラブとの対戦が迫るなか、この背番号変更には興味深い皮肉もある。というのも、このアルゼンチン代表GKはノースロンドン時代に背番号26を着けていたことで知られているからだ。
サンチェスがローン移籍中のなか、マルティネスは不動の正守護神としての地位を確立。チェルシーはブライトン戦での混乱の勝利を経て、重要な勢いを築こうとしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。