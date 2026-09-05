この急な背番号変更は、マルティネスが公の場で、テリーのかつての背番号を着けることについて本人の了承を求めていたと明かした直後に起きた。GKは、以前にローン移籍中にその番号を着けた経験があることに触れ、スタンフォード・ブリッジでその重みを引き継ぐことへの興奮も語っていた。

「ジョンとは加入前に話をしていて、彼は僕がここに来ることを本当に喜んでくれていた」とマルティネスは説明した。「契約した朝、彼にメッセージを送って、『あなたのユニフォームを着ます。そして誇りを持ってそれを全うします』と伝えた」

テリー自身もこの移籍を強く支持しており、マルティネスを今夏最高の補強候補だと評していた。「もし世界中のどのGKでも選べるなら、彼は私にとって間違いなく最上位の一人だ」と元チェルシー主将は語った。「私たちはアーセナルからアストン・ビラに彼を獲得し、彼は信じられないほど素晴らしかった。彼が見せる自信、トレーニングへの取り組み方、選手グループに与えた影響力、そのメンタリティーは驚異的だ」



