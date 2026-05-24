エミ・マルティネスのワールドカップ出場が危ぶまれている。指の骨折手術に関する最新情報――リオネル・メッシらチームメイトは、アストン・ヴィラGKの回復を懸念している。

アストン・ヴィラがフライブルクを3-0で破りヨーロッパリーグを制した直後、マルティネスが指の骨折を隠してプレーしていたことが判明し、衝撃が走った。同選手は試合前のウォーミングアップで負傷し、検査の結果、右手薬指に軽度の骨折が確認された。

北米開催のワールドカップを控えるアルゼンチン代表としては手術も懸念されたが、最新報告では回避でき、回復まで約20日と伝えられた。