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エミ・マルティネスのワールドカップ出場が危ぶまれている。指の骨折手術に関する最新情報――リオネル・メッシらチームメイトは、アストン・ヴィラGKの回復を懸念している。
マルティネス、ヨーロッパリーグ決勝で指を骨折
アストン・ヴィラがフライブルクを3-0で破りヨーロッパリーグを制した直後、マルティネスが指の骨折を隠してプレーしていたことが判明し、衝撃が走った。同選手は試合前のウォーミングアップで負傷し、検査の結果、右手薬指に軽度の骨折が確認された。
北米開催のワールドカップを控えるアルゼンチン代表としては手術も懸念されたが、最新報告では回避でき、回復まで約20日と伝えられた。
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マルティネス、痛みをこらえてプレーしたことについて語る
マルティネスは、ヴィラの優勝祝賀会後に決勝戦で痛みと闘っていたと明かした。ESPNの取材に「ウォーミングアップで指を骨折したが、悪いことだとは思わなかった。初めての骨折で、ボールをキャッチすると指が滑った。でも、乗り越えるしかない」と語った。
アルゼンチン、ワールドカップ開幕戦を前に不安な待ち時間
マルティネスは手術を回避したが、アルゼンチンのワールドカップ最終調整試合への出場は難しい。アルビセレステは6月6日にテキサスでホンジュラス、9日にアラバマでアイスランドと対戦する。33歳のマルティネスはリハビリに専念し、代表医療スタッフが回復を見守る。
回復が遅れた場合、スカローニ監督は代替策を検討する必要がある。アルゼンチンは6月17日、カンザスシティのアローヘッド・スタジアムでアルジェリアと初戦を迎える。現時点ではマルティネスは出場可能と見込まれるが、試合勘の不足が懸念される。
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アルゼンチンがタイトル防衛を始める前に、時間との戦いが始まる。
アルゼンチン代表にとって、現在最も重要なのは、ワールドカップ開幕までにマルティネスが完全に回復することだ。彼はリーダーシップとプレッシャーがかかる場面での活躍で、チームで最も影響力のある選手の一人となっている。リオネル・メッシがチームを率いてタイトル防衛に挑む中、スカローニ監督は正ゴールキーパーの無事な復帰を願っている。マルティネスはアルジェリア戦に間に合う可能性もあるが、今後数週間の回復状況は注視されるだろう。