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エミ・マルティネスがリヴァプールへ？アリソンの退団説が浮上し、レッズはGK獲得の助言を受ける。
アリソンの記録：リヴァプールでの出場試合数と獲得タイトル
リヴァプールは2018年、ローマからアリソンを獲得。以来、最も信頼できる最終ラインを築いた。彼はタイトル獲得への最後のピースとなり、マージーサイドの長年の課題を解決した。
南米出身の守護神は公式戦333試合に出場し、プレミアリーグ2連覇、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ制覇に貢献した。
33歳のアリソンとの契約は残り12か月となり、リヴァプールが移籍金を獲得できるうちに他クラブへ移籍する可能性が報じられている。イタリアの複数クラブが関心を示しているという。
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アリソンの離脱は、サラーの離脱より痛手か？
今夏に彼が移籍すれば、リヴァプールの戦力には大きな穴が開くことになるだろう。元リヴァプールGKのフリーデルは、MrQと提携するGOALの独占インタビューで、アリソンの退団が257ゴールを挙げた「エジプトの王」サラーの退団よりも大きな打撃になるかと問われ、次のように答えた。「アルネ・スロット監督の立場からすれば、おそらくそうだろう。2人の関係は油と水のように合わなかったからだ。 2人の関係は水と油のようで、このままではうまくいかない可能性があった。とはいえ、過去10年のサラーの貢献は驚くべきものであり、彼が抜ければ大きな損失になる。
アリソンが去れば、世界でも代えの利かないGKを失う。リヴァプールが穴を埋めるのは難しい」
プロとして、またリヴァプールファンとして、彼の去就は本当に残念だ。彼はクラブの名を汚さず、ミスがあれば自ら認め、1対1では歴代最高のGKの一人だ。
「このタイプのGKは、年齢やけががあっても世界最高水準だ。代わりの選手を見つけるのは非常に難しい」
トラフォードかマルティネスか？アリソンの後任候補
リヴァプールが窮地に立たされた場合、次の移籍市場で誰を頼れるのか。マンチェスター・シティでジャンルイジ・ドンナルンマの控えを務める23歳のイングランド代表GKジェームズ・トラフォードが選択肢になるかを問われたフリーデルは、こう語った。 「可能性はありますが、厚い皮膚を持ち、ビッグマッチでプレーできる選手が必要です。チャンピオンズリーグに出場するだけでなく優勝を期待され、プレミアリーグ、FAカップ、リーグカップでも優勝を狙える選手です。トップクラブのGKには、異なるメンタリティが求められます。
そういう選手を見つけるのは難しい。トラフォードは素晴らしいGKだが、まだその重圧に耐えるには早い。常に試合に出場し、批判も称賛も受け止められるエミ・マルティネスのようなタイプが必要だ。 『この男こそ我々が求める人物だ』と即座に指名できる選手は多くない。難しい決断だ」
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リバプールはアリソンが契約を全うすることを望んでいる
リヴァプールはアリソン残留に自信を深めており、少なくとも契約最終年は残ると見込まれている。
それでも将来を見据え、後継者の選定は不可欠だ。候補にはトラッフォードや、2025年にマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されたマルティネスが挙げられる。