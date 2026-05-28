エミ・マルティネスがリヴァプールへ？アリソンの退団説が浮上し、レッズはGK獲得の助言を受ける。

今夏に彼が移籍すれば、リヴァプールの戦力には大きな穴が開くことになるだろう。元リヴァプールGKのフリーデルは、MrQと提携するGOALの独占インタビューで、アリソンの退団が257ゴールを挙げた「エジプトの王」サラーの退団よりも大きな打撃になるかと問われ、次のように答えた。「アルネ・スロット監督の立場からすれば、おそらくそうだろう。2人の関係は油と水のように合わなかったからだ。 2人の関係は水と油のようで、このままではうまくいかない可能性があった。とはいえ、過去10年のサラーの貢献は驚くべきものであり、彼が抜ければ大きな損失になる。

アリソンが去れば、世界でも代えの利かないGKを失う。リヴァプールが穴を埋めるのは難しい」

プロとして、またリヴァプールファンとして、彼の去就は本当に残念だ。彼はクラブの名を汚さず、ミスがあれば自ら認め、1対1では歴代最高のGKの一人だ。

「このタイプのGKは、年齢やけががあっても世界最高水準だ。代わりの選手を見つけるのは非常に難しい」