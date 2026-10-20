クラブで成功を収めた一方、ラヤにとってスペイン代表で過ごした夏は喜びと悔しさが入り交じるものだった。ワールドカップのトロフィーを掲げた代表メンバーの一員だったが、試合に出場する機会はなかった。最近の自身の調子と代表での経験を振り返り、こう語った。「完璧な1年を過ごせたと思う。唯一足りなかったのは、ワールドカップでプレーすることだったかもしれない。アーセナルに加入して以来、毎年成長を続けているし、これからもそうあり続けたい」

今後も、自らに課した極めて高い水準を維持することに目を向けている。ラヤは「ただ、今年はプレミアリーグで優勝し、リーグ戦、チャンピオンズリーグ、コミュニティ・シールドで決定的な役割を果たせた。チームに影響を与え、トロフィーを掲げることができたという意味で、プロとして最高のシーズンだったと心から思う」と語った。