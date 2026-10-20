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エミレーツ・スタジアムを離れる未来も？ アーセナルで「完璧な1年」を過ごしたダビド・ラヤ、ラ・リーガ移籍の可能性を否定せず
スペインへの帰還が間近に
ラヤは現在、アーセナルと2028年夏まで契約を結んでおり、同クラブはラヤの評価額を巡って有利な立場にある。一方、ラヤは別のリーグでプレーしたいという思いを公言している。スペイン復帰の可能性について、ラヤは『マルカ』にこう語った。「はい、ぜひそうしたいです。ラ・リーガでプレーしてみたい。今はここでとても幸せですが、スペインのリーグを経験してみたいという気持ちは確かにあります」
バルセロナ生まれで、2023年にブレントフォードからアーセナルに加入したラヤは、いずれサッカー選手としてイベリア半島に戻ることを思い描いている。「非常に競争の激しいリーグだと思います」と続けた。「将来、スペインのクラブでプレーするかもしれません。私はスペイン人ですし、あそこでプレーしたいのは間違いありません」
- AFP
アーセナルの黄金時代を振り返る
GKは現在、ミケル・アルテタ監督の下でキャリア最高の充実期を迎えている。ブレントフォードからロンドン市内のアーセナルへ移籍して以来、ラヤはプレミアリーグで最も信頼できる選手の一人となった。アーセナルでは公式戦114試合に出場し、52回のクリーンシートを記録。失点はわずか89にとどまっている。
ラヤは直近のシーズン、アーセナルのプレミアリーグ優勝とコミュニティ・シールド制覇に貢献し、素晴らしい活躍を見せた。クラブがチャンピオンズリーグとカラバオカップの両方で決勝に進出する上でも、重要な役割を果たした。さらに、安定したパフォーマンスが評価され、3年連続でゴールデングローブ賞を受賞。イングランドのトップリーグで守護神として圧倒的な存在感を示している。
ワールドカップでの成功を経て、さらなる栄光を目指す
クラブで成功を収めた一方、ラヤにとってスペイン代表で過ごした夏は喜びと悔しさが入り交じるものだった。ワールドカップのトロフィーを掲げた代表メンバーの一員だったが、試合に出場する機会はなかった。最近の自身の調子と代表での経験を振り返り、こう語った。「完璧な1年を過ごせたと思う。唯一足りなかったのは、ワールドカップでプレーすることだったかもしれない。アーセナルに加入して以来、毎年成長を続けているし、これからもそうあり続けたい」
今後も、自らに課した極めて高い水準を維持することに目を向けている。ラヤは「ただ、今年はプレミアリーグで優勝し、リーグ戦、チャンピオンズリーグ、コミュニティ・シールドで決定的な役割を果たせた。チームに影響を与え、トロフィーを掲げることができたという意味で、プロとして最高のシーズンだったと心から思う」と語った。
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今季の目標
今後を見据えるスペイン代表GKは、最近の成果に満足せず、アーセナルをさらなる高みへと押し上げたいと考えている。アーセナルは現在、勝ち点18でプレミアリーグ2位につけ、首位マンチェスター・シティとは勝ち点3差だ。チャンピオンズリーグでもナポリに1-0、リールに3-0で勝利し、開幕から無傷の2連勝を飾っている。
このGKの期待は、クラブがバイエルン・ミュンヘンとの厳しいアウェー戦に向けて準備を進める中でも、依然として高いままだ。「すべてを勝ち取りたい」と断言した。「僕たちは優勝候補としての地位を確立したい。それが目標だ。今季はチャンピオンズリーグで優勝し、昨季を上回れればと思う。ただ、その実現までにはまだ長い道のりがある」
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