この移籍は、ユベントス、サンプドリア、インテル・ミラノでのプレーを経たアウデロにとって、イタリアサッカーを離れる新たな章となる。サンチェスのコモ加入により、昨季レンタル先のクレモネーゼで35試合に出場するなど好パフォーマンスを見せた後も、序列を下げることになった。バジェカーノはトップリーグでの実績を持つ同選手を確保するため素早く動き、守備の選択肢強化を図った。