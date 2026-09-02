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翻訳者：
エミル・アウデロが移籍期限日にラ・リーガへの期限付き移籍を完了、インドネシアのスターがコモからラージョ・バジェカーノに加入
バジェカーノが緊急の補強を確保
アウデロがラ・リーガの登録選手一覧に正式に掲載され、コモからの1シーズンのローンによるバジェカーノの新戦力となった。クラブからの正式発表はまだないものの、29歳の同選手は正守護神バタージャの負傷を受けた緊急補強として加入する。これでラージョにとって今夏6人目の新戦力となり、定位置争いではダニ・カルデナスと直接競うことになる。
- Getty Images Sport
イタリアでの歩みが経験をもたらす
この移籍は、ユベントス、サンプドリア、インテル・ミラノでのプレーを経たアウデロにとって、イタリアサッカーを離れる新たな章となる。サンチェスのコモ加入により、昨季レンタル先のクレモネーゼで35試合に出場するなど好パフォーマンスを見せた後も、序列を下げることになった。バジェカーノはトップリーグでの実績を持つ同選手を確保するため素早く動き、守備の選択肢強化を図った。
歴史的な足跡をたどって
アウデロは、クラブ史上バジェカーノでプレーする2人目のインドネシア人選手となった。29歳のGKは、マドリードを本拠地とする同クラブで2度にわたってプレーしたセンターバック、ジョルディ・アマトの後に続く形となる。このレンタル移籍により、この守護神は欧州トップリーグの1つで継続的にプレーする場を確保し、好調の維持を目指すことになる。
- NurPhoto
サンタンデール戦でデビューの可能性がある
バジェカーノがラ・リーガでラシン・サンタンデールをバジェカスに迎える土曜日には、さっそくデビューを果たす可能性がある。ホストチームは浮上のきっかけを切実に必要としており、開幕から最初の3試合でわずか勝ち点1しか得られず、現在18位に低迷している。土曜日のホームゲームは、マタラム生まれの守護神にとって、正GKの座をすぐに確立するチャンスとなる。
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