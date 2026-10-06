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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

エミル・アウデロがインドネシアの歴史に名を刻む。ASEANカップ決勝でタイ相手にPKを止める決定的な活躍を見せた。

エミル・アウデロ
インドネシア
インドネシア 対 タイ
タイ
FIFA ASEAN Cup

ASEANカップでインドネシアを優勝に導いたのは、エミル・アウデロのサインだった。 代表ウィーク中に行われ、東南アジアの各国代表に捧げられたFIFAの新大会で、ラージョ・バジェカーノのGKはコモからのレンタル移籍中の立場で活躍した。延長戦が0-0で終わった末にタイをPK戦で下した決勝では、ヴェネツィア、サンプドリア、インテルでプレーした元守護神が主役に。 ナッタポンのPKをストップし、インドネシアに史上初のトロフィーをもたらした。


  • インドネシアに“欧州組”の補強

    大会は2つのグループに分けられ、メインブロックではインドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、シンガポール、バングラデシュ、パキスタンが対戦。一方、ASEANチャレンジカップ（香港主催）には、香港、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイ、東ティモールが参加した。インドネシアでは、アウデロに加え、ディクス（元フィオレンティーナ、現在はボルシアMG）、リールのフェルドンク、ゴー・アヘッド・イーグルスのジェームズも名を連ねた。サッスオーロのセンターバック、イズズは負傷により不在だった。


  • 決定的なトヒル

    アウデロは2025年3月、インドネシア代表のユニフォームを着ることを選んだ。きっかけは、元インテル会長で、現在はインドネシアサッカー協会会長を務めるトヒルとの会話だった。『2年前、エリック・トヒルからビデオ通話で連絡があり、そこで自己紹介を受けました。』とGoal の独占取材で語り、『インドネシア代表でプレーする可能性について話してくれて、そのプロジェクトを示してくれました』と続けた。


    「とても素晴らしい思い出があります。僕はロンボクで生まれ、最初の9か月をそこで過ごしました。正確には、父や親族のいる町プラヤです。両親は30年以上前にロンボクで出会いました。母は友人グループと一緒に、休暇でそこを訪れていました。2人は偶然出会ったんです。その後、僕はイタリアに戻りました。ずっとイタリアで暮らしてきましたが、何度かロンボクにも戻っています。小学校や中学校に入る前の時期もそうでした。だから、本当に幼い頃の記憶がありますし、もちろんそれはとても良い思い出です。父だけでなく、おじや祖父母もみんないましたからね。残念ながら、言葉はあまり上手に話せません。いくつか単語を知っているくらいです」

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