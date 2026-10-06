エミル・アウデロがインドネシアの歴史に名を刻む。ASEANカップ決勝でタイ相手にPKを止める決定的な活躍を見せた。

アウデロは2025年3月、インドネシア代表のユニフォームを着ることを選んだ。きっかけは、元インテル会長で、現在はインドネシアサッカー協会会長を務めるトヒルとの会話だった。『2年前、エリック・トヒルからビデオ通話で連絡があり、そこで自己紹介を受けました。』とGoal の独占取材で語り、『インドネシア代表でプレーする可能性について話してくれて、そのプロジェクトを示してくれました』と続けた。





「とても素晴らしい思い出があります。僕はロンボクで生まれ、最初の9か月をそこで過ごしました。正確には、父や親族のいる町プラヤです。両親は30年以上前にロンボクで出会いました。母は友人グループと一緒に、休暇でそこを訪れていました。2人は偶然出会ったんです。その後、僕はイタリアに戻りました。ずっとイタリアで暮らしてきましたが、何度かロンボクにも戻っています。小学校や中学校に入る前の時期もそうでした。だから、本当に幼い頃の記憶がありますし、もちろんそれはとても良い思い出です。父だけでなく、おじや祖父母もみんないましたからね。残念ながら、言葉はあまり上手に話せません。いくつか単語を知っているくらいです」