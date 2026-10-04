メッシ後の時代という現実が、アルゼンチン代表のロッカールームに少しずつ重くのしかかり始めている。GKマルティネスは、主将の差し迫った別れが持つ重みを率直に認め、こう語った。「彼が去れば、途方もなく大きな穴が空く。それでも、ここには本当の個性を持った仲間がいる」

10月6日のFWとしての最後の試合を見据え、マルティネスは残された感情的な瞬間の一つひとつを味わいたいという思いを強調した。「自分もその一部だと感じているし、火曜日はそれを楽しみ、彼の笑顔を見たい。ともに過ごせる残りわずかな時間の中で、彼を大切にしたい」