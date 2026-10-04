AFP
翻訳者：
エミリアーノ・マルティネス、リオネル・メッシの引退について胸中を明かす インテル・マイアミのスターがアルゼンチンに「大きな空白」を残すと認める
マルティネスがメッシのレガシーを振り返る
マルティネスは土曜夜、エスタディオ・モヌメンタルでアルゼンチンがブルキナファソに7-0で圧勝した直後、メッシの迫る別れにすぐさま注目を向けた。チェルシーのGKは、自身の主将が正式に代表引退する前に、2022年のカタールでW杯優勝を成し遂げる手助けができたことを光栄に感じている。
ともに歩んできた道のりを、そのスーパースターと重ねて振り返ったマルティネスは、『ESPNアルゼンチン』によれば、次のように語った。「もちろん、できる限り彼を助けようとしてきたし、そのことは彼も分かっている。僕たちはいつもその話をしているし、彼が最も望んでいたものを手にする助けができたのは、僕のキャリアの中でも最大級の名誉の一つだった。なぜなら、彼は史上最高の選手だからだ」
- (C)Getty Images
GOAT後の人生
メッシ後の時代という現実が、アルゼンチン代表のロッカールームに少しずつ重くのしかかり始めている。GKマルティネスは、主将の差し迫った別れが持つ重みを率直に認め、こう語った。「彼が去れば、途方もなく大きな穴が空く。それでも、ここには本当の個性を持った仲間がいる」
10月6日のFWとしての最後の試合を見据え、マルティネスは残された感情的な瞬間の一つひとつを味わいたいという思いを強調した。「自分もその一部だと感じているし、火曜日はそれを楽しみ、彼の笑顔を見たい。ともに過ごせる残りわずかな時間の中で、彼を大切にしたい」
守備の完璧さを追い求めて
主将の感動的な別れとは別に、マルティネスは代表通算69試合目で45回目のクリーンシートを記録し、デビューを果たした若手選手たちを称賛した。「クリーンシートは常に重要だ。それは自分自身をさらに高め続けるために目指しているものでもある。若い選手たちがこのユニフォームを着てデビューし、プレーしているのを見るのは素晴らしい」
リオネル・スカローニの求める厳しいチーム基準について問われると、この守護神はこう付け加えた。「うまくいっている。僕たちは彼らをすぐに溶け込ませるグループだ。彼らはとても良いトレーニングをしている。スカローニは何も無償では与えない。彼らが良いパフォーマンスを見せているのを見て、起用するんだ。この代表チームにできるだけ早く適応した彼らの功績は大きい」
- Getty Images Sport
敗戦の痛みを乗り越える
マルティネスはまた、2026年にスペインとの決勝で敗れ、自チームが世界王者の座を守れなかったあと、深い苦悩から立ち直るまでの精神的な闘いについても明かした。本人は「ワールドカップ決勝で敗れたあと、私は大きなダメージを受けた。その痛みは長く残った。あの決勝後に感じた失意を乗り越えるため、クラブで新たなスタートが必要だった」と認めた。
そして今、このGKは代表で前向きなエネルギーを取り戻している。「ここに来ると、正直とても気分がいい。幸せだし、エネルギーに満ちている。それが何より大事だ」
アルゼンチン代表の視線は今、エスタディオ・モヌメンタルで行われるメッシのベナン戦での別れの一戦へと完全に向けられている。
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