ルチアーノ・スパレッティ監督は、後方からのビルドアップに長けたGKの補強を望んでおり、その特長はビカリオがトッテナム加入後の数カ月でたびたび示していた。ロンドンでの在籍期間の終盤にはパフォーマンスが落ち込んだものの、ユベントスのスタッフは、戦術的にセリエAの環境へ戻ることで、彼が再び最高のレベルを取り戻せると考えている。

この移籍は、ユベントスにおける今夏の大規模なチーム刷新の一環である。 最近ではボローニャからジョン・ルクミを確保しており、新たなGKの加入によって大きな変化の最中にある最終ラインはさらに強化されることになる。ビカリオはスパレッティ監督のシステムへの適応を進めることになる。