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エミリアーノ・マルティネスの代役が見つかる！ユベントス、トッテナムからグリエルモ・ヴィカーリオを獲得することで合意
ユベントス、マルティネスからビカーリオへ方針転換
ユベントスはマルティネス獲得の動きから撤退し、GK補強の第一候補としてトッテナムのグリエルモ・ビカーリオを特定した。トリノの名門はここ数週間にわたってアストン・ビラと交渉を続けていたが、最終的にはプレミアリーグのクラブが1500万ユーロ（1280万ポンド）の要求額から譲らないことを把握し、交渉の場を離れた。
マルティネスの取引がなくなったことで、イタリアのクラブは素早く動いた。『The Athletic』によると、ユベントスは月曜日にトッテナムとビカーリオ獲得で完全合意に達した。2023年の退団後、29歳の守護神にとってはセリエA復帰となる。
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金銭面の詳細とレンタルの仕組み
『トゥットスポルト』によれば、この契約は1050万ユーロ（900万ポンド）の買い取りオプションが付いたレンタル移籍として組まれている。このオプションに買い取り義務はなく、ユベントスは完全移籍に踏み切る前にシーズンを通じて同選手のパフォーマンスを見極めることができるため、これまでのターゲットに代わる費用対効果の高い選択肢となる。
トッテナムにとってこの退団は、ロベルト・デ・ゼルビ体制下での方針転換を示すものでもある。デ・ゼルビはすでにアントニン・キンスキーを第一GKとして考えている。ビカーリオは昨季のノースロンドンで評価の分かれるシーズンを送り、時折高くつくミスを犯していたほか、3月のヘルニア手術後には最終的に先発の座を失った。
ユヴェントスのGK序列への影響
ビカーリオは、波乱に満ちたイングランドでの3年間を経て、イタリア屈指の名門クラブに加わることになる。もともとエンポリから約2000万ユーロの移籍金でトッテナムに加入し、すぐにウーゴ・ロリスの後継者としての地位を確立した。
その加入は、現在のトリノにおけるロッカールームの力学に変化をもたらす。ビカーリオが先発の座を引き継ぐ見通しとなる中、ミケーレ・ディ・グレゴリオの将来はますます不透明になっている。 ファブリツィオ・ロマーノによれば、現在のユーベのGKはすでにマルセイユやその他のヨーロッパのクラブへ期限付き移籍で売り込まれているという。
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スパレッティ、狙いの選手獲得に成功
ルチアーノ・スパレッティ監督は、後方からのビルドアップに長けたGKの補強を望んでおり、その特長はビカリオがトッテナム加入後の数カ月でたびたび示していた。ロンドンでの在籍期間の終盤にはパフォーマンスが落ち込んだものの、ユベントスのスタッフは、戦術的にセリエAの環境へ戻ることで、彼が再び最高のレベルを取り戻せると考えている。
この移籍は、ユベントスにおける今夏の大規模なチーム刷新の一環である。 最近ではボローニャからジョン・ルクミを確保しており、新たなGKの加入によって大きな変化の最中にある最終ラインはさらに強化されることになる。ビカリオはスパレッティ監督のシステムへの適応を進めることになる。
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