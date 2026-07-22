エミリアーノ・マルティネスの交渉が停滞。代替候補はググリエルモ・ヴィカリオ、ダビド・デ・ヘア、ノア・アトゥボルー。ユヴェントスのGK補強の現状。

ユヴェントスは、チェルタルド出身の監督の下、より信頼できるGK補強を模索している。その最有力候補に、W杯でアルゼンチン代表として活躍したエミリアーノ・マルティネスが浮上。カリスマ性のある選手を戦力として評価していることを示している。しかし、1年前は新天地を求める“ディブ”の流出危機に直面したアストン・ヴィラとの交渉は、ここ数日進展していない。 マルティネスは2029年6月まで契約しており、移籍金は約1200万ユーロと評価される。年俸約900万ユーロも負担が大きく、ユヴェントスは現時点の650万ユーロ超のオファーは出したくない。