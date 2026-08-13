AFP
翻訳者：
エミリアーノ・ブエンディア、PSGにスーパーカップで敗れるもアストン・ヴィラのパフォーマンスに誇り
アストン・ビラが欧州王者を追い詰める
ビラは水曜夜、ザルツブルクのレッドブル・アレーナでパリ・サンジェルマンに2-1で敗れ、UEFAスーパーカップ制覇を逃した。エメリ監督率いるチームは、クビチャ・クワラツヘリアの先制点を打ち消したブライアン・マジョが一時同点弾を決めた。マジョはスーパーカップ史上最年少得点者となり、歴史に名を刻んだ。しかし、決定機の数で上回り、PSGの1.03に対して2.13の期待得点（xG）を記録したにもかかわらず、後半のデジレ・ドゥエのゴールがフランス王者に勝利をもたらした。
- MIS
ブエンディア、チームのキャラクターを称賛
アルゼンチン人ウインガーのブエンディアは、ワールドカップを戦った複数の主力選手を欠いてピッチに立ったにもかかわらず、アストン・ビラの選手たちは並外れた闘志を見せたと強調した。
試合後、『TNT Sports』の取材に応じたブエンディアは、この試合の評価とビラ・パークでのチーム刷新について次のように語った。「そうだね。フットボールはこういうものだ。変化はある。でも、構造と哲学はここにある。僕たちはその構造を理解しているし、前に進まなければならない」
さらに、ザルツブルクでの競争力の高い一戦を振り返り、こう付け加えた。「いい気分ではない。でも、自分たちがした試合は誇りに思っていい。よく戦えた。チャンスもあった。相手はトッププレーヤーたちだ。チャンスを得れば決めて、試合に勝つ。僕たちはそこにいて、かなりいい形で戦えていた［1-1の時点で］。前半の終わりにもチャンスがあった。後半は自分たちのキャラクターを示していた」
マジョがデビュー戦で輝く
この一戦は、17歳のFWマジョがブレークを印象づける舞台となった。前線をけん引し、6本のシュートを放ち、空中戦でも8回勝利する印象的なパフォーマンスを披露した。
この若きストライカーの将来性を感じさせるプレーは、ユリ・ティーレマンス、モーガン・ロジャーズ、リュカ・ディニュといった主力のベテラン選手たちが今夏に去った中で、新鮮な空気をもたらしている。ブエンディアも若きチームメートの成長ぶりをすぐに称賛し、こう付け加えた。「彼を助けようとした。彼は若いが、順調に成長している」
- Getty Images Sport
ブライトンとの開幕戦が真価を試す
アストン・ヴィラは今週土曜日、ボルシア・メンヒェングラートバッハとの最後の親善試合でプレシーズンの準備を締めくくる。エメリ監督の戦術的な布陣にとって国内大会での真価が問われるのは、8月23日のプレミアリーグ開幕戦でブライトンと対戦するため敵地へ乗り込む時だ。戦術の一貫性を維持し、台頭する若手選手を組み込んでいくことが、今季のヴィラが上位争いを継続するうえで重要となる。
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