アルゼンチン人ウインガーのブエンディアは、ワールドカップを戦った複数の主力選手を欠いてピッチに立ったにもかかわらず、アストン・ビラの選手たちは並外れた闘志を見せたと強調した。

試合後、『TNT Sports』の取材に応じたブエンディアは、この試合の評価とビラ・パークでのチーム刷新について次のように語った。「そうだね。フットボールはこういうものだ。変化はある。でも、構造と哲学はここにある。僕たちはその構造を理解しているし、前に進まなければならない」

さらに、ザルツブルクでの競争力の高い一戦を振り返り、こう付け加えた。「いい気分ではない。でも、自分たちがした試合は誇りに思っていい。よく戦えた。チャンスもあった。相手はトッププレーヤーたちだ。チャンスを得れば決めて、試合に勝つ。僕たちはそこにいて、かなりいい形で戦えていた［1-1の時点で］。前半の終わりにもチャンスがあった。後半は自分たちのキャラクターを示していた」