この判決に対し、ナント側の代表者たちは安堵の表情を見せた。同クラブは一貫して、フライトの手配やその後の事故について、クラブに責任はないと主張してきた。ジェローム・マルソドン弁護士とルイ・マリー・アブシル弁護士は、判決を受けて共同声明を発表し、数年にも及んだ訴訟の結末に満足の意を表明した。

声明には次のように記されていた。「FCナントは発生した悲劇について一切の責任を負わないものであり、裁判所が我々の主張を聞き入れ、これを極めて明確な言葉で認めてくれたことを喜ばしく思う。」

裁判所の判決では、カーディフに対して科された罰金は、同ウェールズのクラブが上訴手続きを通じて本件をさらに争うかどうかに関わらず、直ちに支払わなければならないと定められた。