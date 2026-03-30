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エミリアーノ・サラ選手の死をめぐり、カーディフ・シティが請求した1億400万ポンドの損害賠償請求が、フランスの裁判所によって却下された
ブルーバーズ、ナント戦で敗北
アルゼンチン人FW兼パイロットのデビッド・イボットソンは、サラがフランスから南ウェールズの新しいチームメイトのもとへ向かう途中、搭乗していたパイパー・マリブ機が英仏海峡に墜落した事故で亡くなった。 この悲劇を受け、カーディフはナントに対し、逸失利益および損害賠償として1億2000万ユーロ（1億400万ポンド）を求める訴訟を起こした。しかし、フランスの裁判官はクラブの請求を退け、代わりにリーグ・アンのナントに対し、約40万ポンドの訴訟費用および精神的損害賠償を支払うよう命じた。
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FCナントの法務チームからの反応
この判決に対し、ナント側の代表者たちは安堵の表情を見せた。同クラブは一貫して、フライトの手配やその後の事故について、クラブに責任はないと主張してきた。ジェローム・マルソドン弁護士とルイ・マリー・アブシル弁護士は、判決を受けて共同声明を発表し、数年にも及んだ訴訟の結末に満足の意を表明した。
声明には次のように記されていた。「FCナントは発生した悲劇について一切の責任を負わないものであり、裁判所が我々の主張を聞き入れ、これを極めて明確な言葉で認めてくれたことを喜ばしく思う。」
裁判所の判決では、カーディフに対して科された罰金は、同ウェールズのクラブが上訴手続きを通じて本件をさらに争うかどうかに関わらず、直ちに支払わなければならないと定められた。
カーディフ・シティが「強い憤り」を表明
法廷にはサラの母親であるメルセデス・タファレル氏も同席していたウェールズのクラブ側の代表者は、失望の意を表明した。カーディフ・シティを代理するキャピタル・ローのセリーヌ・ジョーンズ氏は、この判決は、彼らがフランスの司法制度にこの件を持ち込んだ際に期待していた公正さの基準を満たしていないと指摘した。
「裁判所がこの悲劇におけるFCナントの責任を認めなかったことを深く遺憾に思います」とジョーンズ氏は述べた。「私たちは、エミリアーノ・サラの記憶に敬意を表し、本件の完全な真実が明るみに出るよう、この訴訟を起こしました。今日、プロサッカーにおける透明性、誠実さ、安全性の原則がこの判決において貫かれなかったことを、深い苦渋を込めて受け止めています。正義は実現されず、それは遺族にとって辛いことだと思います。 カーディフのサポーターの皆様には、クラブは正しいと信じることを行い、正義を求めるために全力を尽くしたが、まだそれを勝ち取るには至っていないと申し上げたい。」
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今後の上訴の可能性
この判決はカーディフにとって大きな打撃となったが、法的手続きはまだ最終的な決着には至っていない可能性がある。クラブには、この決定に対して正式な上訴を申し立てるための1か月の猶予期間が与えられている。もし上訴を進めることを選択した場合、事件はレンヌ控訴院に付託されることになり、専門家によれば、その解決にはさらに2年を要する可能性があるという。
上訴が認められれば、事実上新たな審理が開始され、証拠の全面的な再検討が行われることになる。現時点では、カーディフ・シティの幹部は、今後の対応を決める前に判決内容を熟考する時間を取る意向を示している。記録的な1500万ポンドの移籍が実現するはずだった5年が経過した今も、この悲劇は両クラブに重くのしかかり続けており、同ストライカーの死がもたらした複雑で痛ましい遺産を浮き彫りにしている。