PSGのGK序列は、もはや揺るぎないものになったようだ。サフォノフがシュヴァリエを上回り、先発の座をしっかりとつかんでいる。

プティは、エンリケ監督がシュヴァリエを簡単に先発へ復帰させることはないと考えている。現在の正GKは、監督の構想に確固たる地位を築いていると指摘した。

「GKというポジションは特殊だ」とプティは続けた。「ルイス・エンリケは彼に出場機会をまったく与えていない。彼はフランス代表での居場所を失った。自分の運命を自分で切り開くには、再びピッチに立つ必要がある。

「ルーカス・シュヴァリエは絶対にまたプレーしなければならない！ 彼は去るべきだ。正直、なぜまだチームにいるのか理解できない。サフォノフは監督の信頼を得ており、今後もゴールを守り続けるだろう」