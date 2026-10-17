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エマニュエル・プティ、先発の座を失ったPSGのスター選手に新たなクラブを探すよう促す
序列が下がっている
シュヴァリエは先発の座を失い、クラブからの退団を強く迫られている。元リールの選手であるシュヴァリエは当初、ジャンルイジ・ドンナルンマの後継者として加入したが、不動の正GKという地位を確立できていない。
ルイス・エンリケ監督は、ついにこのフランス人GKへの信頼を失った。スペイン人指揮官は現在、ゴールを守る役割をサフォノフに大きく頼っている。シュヴァリエは以前、フランスの首都で再びチャンスをつかむ道を選び、夏の退団を拒んだ。しかし、ベンチから見守る日々が続く中、その状況はますます厳しくなっているようだ。
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精神的な準備不足
元フランス代表のプティは、シュヴァリエが現在置かれている状況を厳しく批判した。RMCで語った1998年ワールドカップ優勝経験者は、キャリアを立て直すためにパリ・サンジェルマンを去るべきだと強調した。
「それは明らかだ。トップレベルのアスリートなら、競争心があり、試合に出たいと思うものだ」とプティは説明した。「ずっと控えでいることに満足などできない。彼にはプレッシャーが大きすぎた。PSGでの挑戦に向き合う心の準備ができていなかった」
サフォノフを攻略できず
PSGのGK序列は、もはや揺るぎないものになったようだ。サフォノフがシュヴァリエを上回り、先発の座をしっかりとつかんでいる。
プティは、エンリケ監督がシュヴァリエを簡単に先発へ復帰させることはないと考えている。現在の正GKは、監督の構想に確固たる地位を築いていると指摘した。
「GKというポジションは特殊だ」とプティは続けた。「ルイス・エンリケは彼に出場機会をまったく与えていない。彼はフランス代表での居場所を失った。自分の運命を自分で切り開くには、再びピッチに立つ必要がある。
「ルーカス・シュヴァリエは絶対にまたプレーしなければならない！ 彼は去るべきだ。正直、なぜまだチームにいるのか理解できない。サフォノフは監督の信頼を得ており、今後もゴールを守り続けるだろう」
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再出発を模索
シュヴァリエは今、プロサッカー選手としての長期的な将来を左右する重要な決断を迫られている。成長にとって大切な時期にパリにとどまれば、さらに伸び悩む恐れがある。
出場機会の不足によって、すでにフランス代表の座も失った。このGKにとって、PSGを離れる移籍が唯一の合理的な選択肢とみられる。
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