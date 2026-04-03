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エマニュエル・プティは、夏の移籍を視野に入れている「疲れ切った」チェルシーの3選手について言及している
スタンフォード・ブリッジのプロジェクトが頓挫
チェルシーの今シーズンは、パリ・サンジェルマンに合計スコア8-2という大差で敗れ、両チームの圧倒的な実力差を露呈したことで、決定的な底を打った。 欧州の舞台から早々に姿を消しただけでなく、ブルーズは現在プレミアリーグで6位に低迷しており、チャンピオンズリーグ出場権獲得圏から6ポイントも離され、シーズンが急速に遠のきつつある。過去5年間で新戦力獲得に20億ポンド近くという莫大な資金を投じたにもかかわらず、チームとしての結束力やアイデンティティの欠如が、トップチーム内での摩擦を増大させている。
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プチ・スラム・クラブ・ビジョン
プティ氏は、チェルシーのチーム内における影響力のある選手たち、とりわけエンツォ・フェルナンデスが、アメリカ人オーナー体制下でのクラブの現在の方向性に、ますます幻滅しているようだと指摘した。ブルーズが欧州大会で大敗を喫した直後、BetGoatの取材に応じたこのフランス人監督は、チームにスポーツとしてのアイデンティティが著しく欠如しており、それがチームで最も高額な移籍金で獲得された選手たちに精神的な疲労をもたらしていると強調した。
彼は次のように語った。「大きな、途方もない隔たり……これがチェルシーとパリ・サンジェルマンの最大の違いだ。両試合とも、ピッチ上にはチャンピオンズリーグ級のチームが立っていた。両クラブの差は甚大だ。スポーツ的なビジョンにおいても、その違いは明らかだ。これは屈辱だったと思う。正直に言えば、アメリカ人オーナーがやってきて以来、うまくいっていることはほとんどない。
「選手たちでさえも途方に暮れている。試合直後の顔を見れば分かるだろう。チームの中心であるエンツォ・フェルナンデス、モイセス・カイセド、コール・パーマー。彼らの顔を見れば、彼らが『このクラブに残るべきなのか？ シーズン終了後に移籍すべきなのか？ クラブで起きていることにうんざりしている』と迷い、途方に暮れているのが分かる。」
幻滅した中核層が他を模索している
このフランス人監督は、モイセス・カイセドやコール・パーマーを含むチェルシーの「中核」選手たちのボディランゲージを具体的に指摘し、彼らの露わな苛立ちは、他の場所で最高峰のタイトルを争いたいという意欲の表れであると示唆した。フェルナンデスはレアル・マドリードへの移籍が噂されている一方、パーマーはマンチェスター・ユナイテッドから関心を集めていると報じられており、チームの主力選手たちは主要なタイトルを獲得するためのより安定した環境を求めているようだ。
プティは次のように付け加えた。「あの選手たちはタイトルを勝ち取りたいと思っている。昨シーズン、それが見て取れた。しかし、このチームはプレミアリーグだけでなく、ヨーロッパでもトップクラスのチームであるべきだ。これだけの資金を投じ、これだけの選手を擁しているのだから、最高の栄冠を争うべきだ。過去5年間で15億から20億ポンドを移籍市場に費やしてきたにもかかわらず、トップクラスの選手は揃っているのに、どうプレーすべきか分かっていない。ビジョンが欠けているのだ。」
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ローゼニオールの決定試験
リアム・ローゼニオール監督は、今週末のポート・ヴェイルとのFAカップ戦に向け、士気が低下しているチームを早急に奮い立たせなければならない。この試合は、マンチェスター・シティとの厳しいプレミアリーグ戦を控えた「絶対に勝たなければならない一戦」だ。これ以上勝ち点を落とすようなことがあれば、欧州のトップリーグへの復帰の望みは数学的に絶たれることになる。そのため、クラブ首脳陣は、不満を抱えるスター選手たちを説得し、残留させるための説得力のあるスポーツ戦略を提示すべく、時間との戦いを強いられている。