エマニュエル・プティは、夏の移籍を視野に入れている「疲れ切った」チェルシーの3選手について言及している

プティ氏は、チェルシーのチーム内における影響力のある選手たち、とりわけエンツォ・フェルナンデスが、アメリカ人オーナー体制下でのクラブの現在の方向性に、ますます幻滅しているようだと指摘した。ブルーズが欧州大会で大敗を喫した直後、BetGoatの取材に応じたこのフランス人監督は、チームにスポーツとしてのアイデンティティが著しく欠如しており、それがチームで最も高額な移籍金で獲得された選手たちに精神的な疲労をもたらしていると強調した。

彼は次のように語った。「大きな、途方もない隔たり……これがチェルシーとパリ・サンジェルマンの最大の違いだ。両試合とも、ピッチ上にはチャンピオンズリーグ級のチームが立っていた。両クラブの差は甚大だ。スポーツ的なビジョンにおいても、その違いは明らかだ。これは屈辱だったと思う。正直に言えば、アメリカ人オーナーがやってきて以来、うまくいっていることはほとんどない。

「選手たちでさえも途方に暮れている。試合直後の顔を見れば分かるだろう。チームの中心であるエンツォ・フェルナンデス、モイセス・カイセド、コール・パーマー。彼らの顔を見れば、彼らが『このクラブに残るべきなのか？ シーズン終了後に移籍すべきなのか？ クラブで起きていることにうんざりしている』と迷い、途方に暮れているのが分かる。」







