エマニュエル・エブエ、マンチェスター・シティのレジェンドであるヤヤ・トゥーレの将来的なプレミアリーグ監督復帰を予想

アフリカ人指導者がプレミアリーグに到達する可能性と、母国全体が抱く計り知れない誇りについて語ったエブエは、LiveFootballTicketsにこう持論を明かした。「なぜダメなんだ？ いつかヤヤ・トゥーレがそこに行くかもしれない。コートジボワールのみんなが、彼のやっていることをとても誇りに思っている。ヤヤは私の友人で、時々話もしている」

かつて代表でともにプレーした元同僚が、指導者として着実に歩みを進めていることを振り返り、この元アーセナルDFはさらにこう付け加えた。「彼は非常にうまくやっているから、いつか監督としてイングランドに戻ってこられると私は信じている。いつの日か、プレミアリーグでコートジボワール人監督を見ることになるかもしれない。なぜダメなんだ？」