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エマニュエル・エブエ、マンチェスター・シティのレジェンドであるヤヤ・トゥーレの将来的なプレミアリーグ監督復帰を予想
エブエ、トゥーレの歴史的な指導者就任を支持
エブエは、トゥーレが将来的にトップフライトの指揮官としてイングランドサッカー界に戻るために必要な資質を備えていると強く विश्वासしている。かつてのマンチェスター・シティMFと नियमित的に連絡を取り続けている43歳のエブエは、指導者転身後の同胞が示してきた献身性と前向きな成長を目の当たりにしてきた。 現役を引退した元アーセナルの右SBであるエブエは、トゥーレの歩みが世界で最も競争の激しいリーグにおけるコートジボワール人指導者の世代への道を切り開くと楽観視している。
- ZUMA Press Wire
アフリカ人監督たちの壁を打ち破る
アフリカ人指導者がプレミアリーグに到達する可能性と、母国全体が抱く計り知れない誇りについて語ったエブエは、LiveFootballTicketsにこう持論を明かした。「なぜダメなんだ？ いつかヤヤ・トゥーレがそこに行くかもしれない。コートジボワールのみんなが、彼のやっていることをとても誇りに思っている。ヤヤは私の友人で、時々話もしている」
かつて代表でともにプレーした元同僚が、指導者として着実に歩みを進めていることを振り返り、この元アーセナルDFはさらにこう付け加えた。「彼は非常にうまくやっているから、いつか監督としてイングランドに戻ってこられると私は信じている。いつの日か、プレミアリーグでコートジボワール人監督を見ることになるかもしれない。なぜダメなんだ？」
多様な指導者育成の見習い制度
エブエの楽観論は、トゥーレがUEFAプロライセンス取得後に歩んだ綿密な道のりに根差している。注目度の高いポストに急いで就くのではなく、プレミアリーグを3度制した同氏は、オリンピク・ドネツク、アフマト・グロズヌイ、スタンダール・リエージュで欧州各地のアシスタントとして幅広い技術的経験を積み、さらに2022年から2023年にかけてはトッテナム・ホットスパーのアカデミーで実りある育成期間も過ごした。
その研鑽の集大成となったのが、サウジアラビア代表でロベルト・マンチーニの筆頭アシスタントを務めた経験であり、自らの名でトップチームの監督に就く前に必要な戦術的重みを手にした。
- ZUMA Press Wire
チャンピオンズリーグで歴史を作る
ブラチスラヴァと2029年6月までの契約を結んだトゥーレは、8月にチャンピオンズリーグ本大会でチームを率いる初のアフリカ人監督として歴史を作った。第1節で前回王者パリ・サンジェルマンに6-1の大敗を喫したことは厳しい現実を突きつける結果となったが、元バルセロナMFは攻撃的な4-3-3システムへのこだわりを崩していない。試合日程が過密になる中、今後の課題は国内での優位性を維持しながら、欧州最高峰の舞台が求める水準とのバランスを取ることだ。
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