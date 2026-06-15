エゼはチャンピオンズリーグ決勝のパリ・サンジェルマン戦でPKを失敗したが、今夏も独自のキックスタイルを維持すると表明した。27歳の彼は、イングランド代表として60年ぶりの国際タイトルを目指す26人のメンバーに選ばれている。

ブダペストでの悔しい敗戦が自身のスタイルを変えるかと問われると、エゼは「いいえ、私は長い間PKを蹴ってきたし、それはこの道のりの一部だと思っています」と断固として語った。「改善を続け、向上するための新しい方法を見つけなければなりません。私はこのポジションにいるのには理由があり、その背後には積み重ねてきたトレーニングがあることを理解しているので、あまり気に病むつもりはありません」