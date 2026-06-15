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エベレチ・エゼは、チャンピオンズリーグ決勝でPKを失敗したが、2026年ワールドカップでイングランド代表としてPKを蹴ることになっても、ぎこちない助走を変えるつもりはないと語った。
技を変えることを拒む
エゼはチャンピオンズリーグ決勝のパリ・サンジェルマン戦でPKを失敗したが、今夏も独自のキックスタイルを維持すると表明した。27歳の彼は、イングランド代表として60年ぶりの国際タイトルを目指す26人のメンバーに選ばれている。
ブダペストでの悔しい敗戦が自身のスタイルを変えるかと問われると、エゼは「いいえ、私は長い間PKを蹴ってきたし、それはこの道のりの一部だと思っています」と断固として語った。「改善を続け、向上するための新しい方法を見つけなければなりません。私はこのポジションにいるのには理由があり、その背後には積み重ねてきたトレーニングがあることを理解しているので、あまり気に病むつもりはありません」
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再び撃ち合いに備えて
イングランド代表はPK戦に苦い思い出が多い。それでもエゼは、米国、メキシコ、カナダで開催される決勝トーナメントでPK戦が起きてもキッカーを務めると明言した。彼は「また任されたら躊躇しない」と語った。
「もし指名されれば、もちろん蹴る。蹴らない理由なんてない」とエゼは語った。「サッカーにはあらゆる状況がある。あるがままを受け入れ、できる限り楽しむべきだ。私の目標はチャンピオンズリーグ決勝でプレーすること。来シーズンもその舞台を目指し、PKのチャンスがあれば、また私が蹴る」
サカとラッシュフォードから学ぶ
エゼはチームメイトのブカヨ・サカとマーカス・ラッシュフォードに助言を求めた。2人ともユーロ2020決勝で同様の悔しさを味わっている。アーセナル所属のエゼは、その経験が成長に不可欠だと考え、最高レベルでプレーするために必要な精神力を鍛えている。
「偉大な選手たちは皆、重要なPKを外した経験があり、こうした瞬間を経験している」とこのフォワードは述べた。「みんなから、あの瞬間について話してほしいというメッセージをもらった。僕にとって、あれは決して起こってほしくなかったことではない。起きたことに感謝している。そこから成長し、学び、前に進んでいくつもりだ。 彼らと話す前から、トップ選手たちはペナルティエリアでやるべきことをやり、外しても前へ進むと分かっていた。その姿勢が成長につながる」
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チーム内の勝利への意識
チャンピオンズリーグ決勝で敗れたものの、2004年以来となるアーセナルでのプレミアリーグ制覇を経験してイングランド代表合宿に合流したエゼ。彼は、今シーズンクラブで成功を収めた選手が多くいるトゥヘル率いるチーム内の「勝利の文化」が、ワールドカップでも大きな強みになると確信している。
彼はこう結んだ。「選手にとって、勝利や目標達成を経験することは自信につながる。多くの選手がその自信を携えていることは、この大会でも大きな強みになる。 毎年経験が積み重なり、次のステージへ進むための自信となる。勝利は信念をもたらし、自分への信頼を高める。私たちはそれを最大限活用するだろう。」