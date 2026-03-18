エブラ：「アフリカネイションズカップの優勝をモロッコに不戦勝で与える？エイプリルフールの冗談かと思った。信用は完全に失った」

「セネガルが勝ったことは誰もが知っている。でも、なぜ誰もこの審判について触れないんだ？彼は今どこにいるんだ？」と、エブラは自身のインスタグラムに投稿した動画で不満をぶちまけた。 延長戦で「テランガのライオンズ」が1-0で勝利を収めたのは、セネガル代表が激しい抗議を行った後のことだった。彼らはまずPKが与えられなかったことに不満を表明し、その後、非常に似た接触に対してモロッコにPKが与えられたVARの判定に激怒したのだ。 セネガル代表はマネを除く全員が抗議のため20分以上ピッチを離れたが、キャプテンの説得により、前述のPK（後にブラヒム・ディアスが失敗）を蹴らせるためにピッチに戻ることを決めた。CAF（アフリカサッカー連盟）の発表によると、セネガル代表はアフリカネイションズカップの規定第82条および第84条に違反した。 特に第82条では、「チームが試合を拒否した場合、または審判の許可なく試合終了前にピッチを離れた場合、不戦敗とみなされる」と規定されている。