エバートン、チェルシーに大勝した後、アレハンドロ・ガルナチョを「不愉快な」TikTok動画でこき下ろす

エバートンのソーシャルメディアチームが勝利を祝う一方で、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、またしても守備の崩壊を振り返らざるを得なかった。敗戦後、エバートンの得点につながった個々のミスについて問われた41歳の監督は、次のように語った。「ええ、責任は100パーセント私にあります。得点はチームに活力を与えますが、今の我々は相手に得点を献上してしまっています。2つの不用意な失点を献上してしまったのです。 試合開始当初は緊張気味で、最初の10分から15分の間に安易なミスをいくつか犯してしまった。その後、自分たちのペースを取り戻して試合を進めたが、こうした事態は毎週のように起きているようだ。その結果、観客が相手チームにエネルギーを与え、相手の自信を高めてしまう。結局のところ、エバートンが勝利に値した。これは我々が至急改善しなければならない点だ。」