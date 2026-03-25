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エバートン、チェルシーに大勝した後、アレハンドロ・ガルナチョを「不愉快な」TikTok動画でこき下ろす
トフィーズがさらに追い打ちをかける
エバートンの公式TikTokアカウントは、週末にチェルシーに4連敗を喫させたアルゼンチン人ウインガーをからかうのを我慢できなかったようだ。瞬く間に拡散したこの動画は、ガーナチョがエバートンのDFジェイク・オブライエンに身体的に圧倒されたり、主審のサミュエル・バロットと口論したりする様子を34秒にまとめたもので、皮肉たっぷりのキャプション「ヒル・ディキンソン・スタジアムでは、すべてが順風満帆とは限らない」が添えられていた。
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ローゼニオールが責任を取る
エバートンのソーシャルメディアチームが勝利を祝う一方で、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、またしても守備の崩壊を振り返らざるを得なかった。敗戦後、エバートンの得点につながった個々のミスについて問われた41歳の監督は、次のように語った。「ええ、責任は100パーセント私にあります。得点はチームに活力を与えますが、今の我々は相手に得点を献上してしまっています。2つの不用意な失点を献上してしまったのです。 試合開始当初は緊張気味で、最初の10分から15分の間に安易なミスをいくつか犯してしまった。その後、自分たちのペースを取り戻して試合を進めたが、こうした事態は毎週のように起きているようだ。その結果、観客が相手チームにエネルギーを与え、相手の自信を高めてしまう。結局のところ、エバートンが勝利に値した。これは我々が至急改善しなければならない点だ。」
チェルシーの経営陣が長期計画を承認
この敗戦により、チェルシーは6位に低迷しているが、スタンフォード・ブリッジの首脳陣は依然としてロゼニオール監督を全面的に支持しており、2027年夏までは正式な評価を行う予定はないと報じられている。理事会は、エンツォ・マレスカがシーズン途中で退任して以来、安定した戦いが難しい状況にあることを認識しており、今後の移籍市場でチームの精神的な強さと戦術的なバランスを強化することを目指している。一方、ガルナチョはクラブでのデビューシーズンで安定感を欠いているため、そのポジションが危うくなる可能性がある。
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チェルシーの今後：険しい道のりが待ち受けている
チェルシーは、FAカップ準々決勝でリーグ・ワン所属のポート・ヴェイルと対戦する前に、3月の代表戦期間を利用して短期間の調整期間を確保することになる。波乱のシーズンにおいて、これはタイトル獲得に向けた極めて重要なチャンスとなるが、その直後にマンチェスター・シティとのプレミアリーグ戦が控えており、さらにその直後にはマンチェスター・ユナイテッドとの勝点6が懸かった重要なチャンピオンズリーグ戦が控えているため、プレッシャーは依然として高いままである。