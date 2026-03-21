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エバートン戦敗北後、リアム・ローゼニオール監督はチェルシーの選手たちに「ほとんど何も言わなかった」と、ジョレル・ハトがチームの「沈黙した」反応を明かした
チェルシーが再び敗れ、プレッシャーが高まっている
ロゼニオール監督率いるチェルシーは、土曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われた試合で、またも敗北を喫した。ベトの2得点とイリマン・ンディアイの素晴らしいゴールにより、エバートンが当然の勝利を収め、チェルシーにさらなる苦境をもたらした。チェルシーは、FAカップでチャンピオンシップのレックサムに勝利して以来、1勝も挙げられていない。この連敗により、チェルシーはチャンピオンズリーグから敗退し、プレミアリーグの順位も6位に転落した。 さらにチェルシーは、競技規定違反の有罪判決を受けたことを受け、プレミアリーグからアカデミー選手の登録を9ヶ月間禁止される処分に加え、1,075万ポンド（約1,370万ドル）という巨額の罰金を科された。事態をさらに悪化させているのは、PSG戦での敗北後、スターMFエンツォ・フェルナンデスが移籍の噂を煽っていることであり、ロゼニオール監督はこの問題にも対処せざるを得ない状況にある。
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ハトがチェルシーの反応を明かす
ハトは、またも敗戦を喫したチームの落胆について語った。彼はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で次のように述べた。「もちろん、非常に残念だ。我々は頑張ったが、今日はそれだけでは足りなかった。 何が原因かは分からないが、この敗北を受け入れ、前を向かなければならないのは本当に辛い。代表戦の間隔があるので、全員が次の試合について考える時間がある。我々はまだFAカップに残っているし、トップ4入りの争いもある。だから前を向かなければならない。」
このディフェンダーは敗戦後のチームの雰囲気についても触れ、「静まり返っている。もちろん、誰もが失望しているが、前を向かなければならない。今回の敗戦は辛いものだが、前を向くしかない」と付け加えた。
また、ハトはロゼニオール監督が選手たちにそれほど多くを語らなかったことを認めた。彼は次のように説明した。「特に多くはありませんでした。監督も失望しているからです。実際、監督は私と同じことを言いました。『これほど辛い結果でも、前へ進まなければならない』と。ファンについては言うまでもありません。今日は素晴らしかったですが、チームとして、選手として、そしてクラブ全体として団結し続けることが重要です。」
ローゼニオールは自身の戦術を擁護した
ロゼニオール監督はチームの成績について問われ、「戦術的な問題ではない」と断言した。また、チェルシーの指揮官は、チームの不振について責任を取る姿勢も示した。
「私は常に選手たちを守りたい。これからもそうするつもりだ。あの集中力の欠如については私が責任を取る。だが、それが現実だ。最近、私の指揮下であまりにも頻繁に起こっていることだから、ありのままの真実を語らざるを得ない」と彼は付け加えた。
「僕としては、相手陣の最終ライン付近まで何度も攻め込んでいたと思う。序盤は安易なボールロストで危ないスタートを切ってしまったが、その後は試合の主導権を握り、相手陣内でチャンスを作り出していた。だが、それを決めきれていない。決定力が足りないんだ。そして、まるで突然のように、本当に予期せぬタイミングで相手に得点されてしまった。こういうことは今回が初めてではない。
「サッカーではよくあることだが、強豪相手との厳しい連戦中、もし相手に先制点を許すと、チームのエネルギーレベルや自信が低下してしまう。今回まさにそれが起きた。1-0の場面で[ジョーダン]・ピックフォードが世界クラスのセーブを見せた。
「そして後半に入り、我々が試合を支配していた。ところがミスを犯し、相手に2-0とリードを許してしまった。それが相手にもっと勢いを与えてしまった。流れと勢いが重要だ。今日の試合では、我々にそれが欠けていた。」
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次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは、重要な試合が続く前に、代表戦の中断期間を利用してリセットする時間を得た。ブルーズは次にFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルをホームに迎え、その後プレミアリーグではマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドをスタンフォード・ブリッジに迎える。
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