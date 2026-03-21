エバートン戦敗北後、リアム・ローゼニオール監督はチェルシーの選手たちに「ほとんど何も言わなかった」と、ジョレル・ハトがチームの「沈黙した」反応を明かした

ハトは、またも敗戦を喫したチームの落胆について語った。彼はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で次のように述べた。「もちろん、非常に残念だ。我々は頑張ったが、今日はそれだけでは足りなかった。 何が原因かは分からないが、この敗北を受け入れ、前を向かなければならないのは本当に辛い。代表戦の間隔があるので、全員が次の試合について考える時間がある。我々はまだFAカップに残っているし、トップ4入りの争いもある。だから前を向かなければならない。」

このディフェンダーは敗戦後のチームの雰囲気についても触れ、「静まり返っている。もちろん、誰もが失望しているが、前を向かなければならない。今回の敗戦は辛いものだが、前を向くしかない」と付け加えた。

また、ハトはロゼニオール監督が選手たちにそれほど多くを語らなかったことを認めた。彼は次のように説明した。「特に多くはありませんでした。監督も失望しているからです。実際、監督は私と同じことを言いました。『これほど辛い結果でも、前へ進まなければならない』と。ファンについては言うまでもありません。今日は素晴らしかったですが、チームとして、選手として、そしてクラブ全体として団結し続けることが重要です。」